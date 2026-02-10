Producción de cobre de Chile cae casi 2% en 2025 y Escondida por sí sola superó desempeño divisional de Codelco

El desempeño del principal país productor de cobre totalizó 5.415.200 toneladas en el ejercicio anterior.

La producción de cobre del país totalizó 5.415.200 toneladas en 2025, lo que representa un retroceso del 1,65% respecto a 2024, cuando la cifra llegó a 5.505.900 y despegó a la industria de sus peores niveles en dos décadas.

Así, según los datos dados a conocer este martes por Cochilco, el yacimiento que más contribuyó al resultado del año pasado fue Escondida, de la gigante BHP, que alcanzó 1.345.100 toneladas de cobre fino, anotando un aumento del 5,3% interanual y su mayor nivel desde 2007, cuando la faena produjo 1.483.900.

Por su parte, el resultado divisional de Codelco, que contempla sus faenas Gaby, Salvador, Andina, Teniente, Chuquicamata, Radomiro Tomic y Ministro Hales, llegó a 1.334.400 toneladas, en línea con las previsiones realizada los últimos meses por Máximo Pacheco en diversas entrevistas.

El resultado de la cuprera estatal estuvo levemente por sobre las 1.328.400 toneladas de 2024, es decir, un 0,45% de diferencia. Se trata del tercer año consecutivo que Codelco aumenta marginalmente su producción.

Cabe destacar, eso sí, que considerando su participación del 49% en El Abra y el 20% en Anglo American Sur, Codelco totalizó 1.439.600 toneladas de cobre fino.