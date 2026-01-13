Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Minería
Minería

Sonami se alinea con Quiroz y dice que se puede elevar en 10% producción de cobre solo con cambios normativos

Según el presidente del gremio minero, Chile podría superar las anheladas 6 millones de toneladas de cobre al cierre de 2027. “No es poco exigente, pero es posible”, indicó Jorge Riesco.

Por: Patricia Marchetti

Publicado: Martes 13 de enero de 2026 a las 21:00 hrs.

Codelco cobre proyecciones Minería Patricia Marchetti
<p>Sonami se alinea con Quiroz y dice que se puede elevar en 10% producción de cobre solo con cambios normativos</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Se cierra la venta de Chilevisión a grupo vinculado a Jorge Carey, Tomás Yankelevich y Edgar Spielmann
2
Economía y Política

Polémica por investigación criminal contra Powell aterriza en Chile y exbanqueros centrales delinean impactos sobre los mercados
3
Economía y Política

Vocera de Kast aborda el traspié tras el rechazo del corredor humanitario con Perú: “No hay ningún fracaso, todo lo contrario"
4
Internacional

Fiscales estadounidenses inician una investigación penal contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell
5
Empresas

Aviones ambulancia en la mira: denuncian irregularidades y competencia desleal en el sector
6
Empresas

Red internacional de colegios llega a Chile con inversión superior a US$ 1 millón
7
Mercados

JPMorgan anticipa que Chile podría beneficiarse de un mayor interés regional por M&A
8
Regiones

Patricio Jaque, dueño de supermercado Mayorista 21, detalla sus planes tras entrar a la propiedad de Rangers de Talca
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Fondos de Inversión Laboral & Personas Entre Códigos Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Columna de Opinión

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete