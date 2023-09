Bencinas vuelven a subir en antesala del 18 y el alza seguiría en octubre

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Malas noticias para el bolsillo. La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) anunció un alza de $ 31,1 en el precio de las gasolinas de 93 y 97 octanos a partir de este jueves, y de $ 15,9 en el combustible diésel, luego de dos semanas sin movimiento.

El último incremento había sido el 23 de agosto, cuando ENAP informó un aumento de $ 30,5 por litro en las bencinas de 93 y 97, y de $ 15,8 en el precio del diésel.

Precisamente, desde el mes pasado la cotización del barril de petróleo Brent -que se había situado en torno a US $ 70 el barril desde abril- comenzó poco a poco a subir hasta pasar la barrera de los US$ 80 e, incluso, el 8 de septiembre llegó a US $ 90,03, el valor más alto observado desde el 27 de octubre del año pasado.

Detrás este avance, relevante para un país importador de crudo como es Chile, habría factores relacionados con una menor producción en Arabia Saudita, en un escenario mayor demanda.

Sumado a esto, el tipo de cambio escaló desde niveles de $ 790 a $ 810 verificados entre marzo y julio a las cercanías de $ 900 en septiembre. Aquí peso el aumento del diferencial de tasas de interés entre Chile y Estados Unidos y una mayor turbulencia en los mercados financieros globales ante las dudas por la situación económica en China.

Los precios en la capital

Dado este nuevo incremento, el precio de la gasolina bordeará los $ 1.263 por litro en el caso de la Región Metropolitana, explica el economista senior del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC-UDP), Juan Ortiz.

Sobre el diésel, el analista proyecta que en el caso del sector mayorista se podría esperar que el precio supere $ 1.000 por litro. Esto, considerando que hoy el promedio bordea los $ 996 en la capital.

“Esto representa un costo adicional para las Fiestas Patrias”, dice Luis Gonzales, coordinador económico en cambio climático, energía y medio ambiente de Clapes UC.

Jorge Hermann, director de Hermann Consultores, plantea que el precio de la gasolina 93 será $ 1.263 promedio en Santiago, $ 1.283 promedio en Concepción y $ 1.325 promedio en Antofagasta.

“Dichos valores son similares a los alcanzados en diciembre del 2022”, advierte.

¿Qué sigue?

Según Gonzales, el alza anunciada por ENAP “nos asegura que quedan $ 130 en gasolinas de subsidio y $ 142 en diésel, por lo que el 5 de octubre subirán los precios nuevamente y muy probablemente el 26 de octubre”.

En línea, Hermann apuesta por otra alza en la primera semana del próximo mes; mientras Ortiz estima que los nuevos avances se darán en ambas fechas en un escenario en que el valor del tipo de cambio nominal continúe en torno a $ 890 y el barril del Brent en US$ 90.

A esto también se debe sumar el efecto del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco). “Al permitir el suavizamiento a través de un componente variable positivo o negativo, es decir, a través de subsidios e impuestos, hoy vemos que tenemos un coeficiente de traspaso que aún falta incorporar, que es superior a $ 100 por litro, tanto para las gasolinas como para el diesel”, señala el analista.

El subsidio vía Mepco actualmente está rebajando el impuesto específico a los combustibles en cerca de $ 130, agrega Hermann.

Aún así, Ortiz cree que si de aquí a tres semanas existe un “shock exógeno” que haga que el dólar baje, o que el precio del petróleo Brent caiga “fuertemente”, podría cambiar la proyección para el 26 de octubre.