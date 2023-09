Los precios del petróleo se disparan a máximos de 10 meses ante temores por caída de la oferta

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Este miércoles los precios del petróleo alcanzaron máximos de 10 meses, impulsados por las expectativas de que la oferta de crudo seguirá siendo escasa durante el resto del año.

La prórroga por parte de Arabia Saudita y Rusia de los recortes a la producción de crudo en 1,3 millones de barriles diarios hasta finales de año consolidará un déficit sustancial del mercado hasta el cuarto trimestre, dijo la Agencia Internacional de Energía (AIE).

Los continuos recortes de la oferta podrían elevar los futuros del Brent por encima del umbral de los US$ 100 por barril antes de finales de año, según afirmaron este miércoles analistas de Bank of America.

Los futuros del crudo referencial Brent subían US$ 0,57 a US$ 92,63 el barril a las 10:06 GMT, un alza de 0,62%, mientras que el petróleo West Texas Intermediate (WTI) estadounidense ganaba US$ 0,57 a US$ 89,41, un incremento de 0,64%..

Proyecciones del mercado

Sin embargo, persiste la preocupación por las economías europea y estadounidense, y los inversionistas estuvieron atentos a la publicación de los datos del índice de precios al consumidor de Estados Unidos este miércoles para evaluar posibles movimientos de las tasas de interés.

Los analistas esperan que el Banco Central Europeo suba las tasas de interés en su reunión del jueves.

Por su parte, la previsión de crecimiento de la demanda de la AIE para el cuarto trimestre se revisó a la baja en 600 mil barriles de petróleo diarios, en lo que Callum Macpherson, analista de Investec, calificó de ajuste significativo. "El déficit es ahora prácticamente igual al recorte voluntario adicional saudí", afirmó.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) mantuvo el martes sus previsiones de fuerte crecimiento de la demanda mundial de petróleo en 2023 y 2024.