Vittorio Corbo, expresidente del Banco Central: “Para los desempleados, el mejor antídoto es que el país crezca”

Es los últimos días los temas económicos se tomaron la agenda nacional, captando la atención del expresidente del Banco Central, Vittorio Corbo. Bajo su mirada atenta se produjeron las reuniones del Banco Central en Chile -con la primera baja de tasas de interés del año- y de la Reserva Federal de Estados Unidos -donde no hubo cambios-.

Además, se publicaron las cifras críticas del mercado laboral y, finalmente, el viernes el alza de 3,1% anual del Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) en junio, que en su opinión habla de una economía que “sigue débil”.

A juicio del economista, lo “malo” en el sexto mes del año fue el componente minero. Si se excluye, admite que el crecimiento es un poco más alto, pero advierte que se trata de un ritmo que persiste en torno al 2%, o sea, de acuerdo a su capacidad.

Y con preocupación recurre a distintas cuentas para graficar lo débil del escenario: “El Producto Interno Bruto (PIB) total desde antes de la pandemia hasta ahora ha crecido un promedio de 1,8%. Y si miramos el no minero, de antes de la pandemia hasta hoy, ha crecido 2%”.

“La deuda ha subido, claro, está cerca de 42% del Producto. Pero ese número está muy por debajo de los países emergentes. Es de 75,9% el promedio en los países emergentes. El problema es que la pendiente ha estado muy pronunciada. Todavía tenemos tiempo, o sea, no es la persona que ya le dio un infarto. Lo que tenemos que hacer es preocuparnos más”.

Incluso, plantea que si se hace el ejercicio desde 2023 a la fecha, la economía también muestra una expansión en torno a ese 1,8% o 1,9%.

- Pero el jueves en la Sofofa, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, destacó que el país está creciendo más que antes de la pandemia. ¿Cree usted que hay autocomplacencia?

- O sea, si uno toma un punto bien abajo y otro bien arriba, crece más que eso. Ahora, en los últimos meses la economía fue algo mejor. Pero eso pasó ya.

Los últimos dos meses han sido horribles, el Imacec ha caído en los últimos dos meses, se ha contraído ajustado por estacionalidad.

Entonces, uno tiene que ser cuidadoso en estos juegos de números. Y creo que el ministro lo que presentó está bien hecho, pero tomó un punto muy particular de partida.

En un momento, la economía creció mucho más de su capacidad y se sobrecalentó, y Chile hizo un ajuste de buena manera. El Banco Central hizo su trabajo, la parte fiscal se ajustó y eso le permitió a Chile llegar a esta locura que estamos observando hoy internacionalmente con el Presidente Trump, confesados.

Llegamos ordenados macroeconómicamente, lo cual es un tremendo activo, pero en crecimiento no hemos hecho la tarea todavía.

- ¿Qué tanto puede cambiar este cuadro hacia los próximos años considerando la inversión proyectada?

- Hay varios proyectos aprobados por las empresas para llevarlo a cabo, pero en Chile tenemos problemas en permisología. Hemos resuelto una cosita chiquitita que fueron los permisos sectoriales- pero falta lo más grande de todo: los permisos medioambientales; y, en eso, tenemos todavía grandes dificultades. Tenemos también grandes problemas en el Consejo de Monumentos.

Yo celebro que estemos enfrentando estos problemas, que los dejamos de lado por mucho tiempo.

“Ha habido aumentos agresivos de salario mínimo”

- ¿Qué tanto le preocupa la situación del mercado laboral? ¿Cree que es correcto hablar de crisis?

- O sea, sí, se han creado 141 empleos en el último año… Para recuperar la tasa de ocupación que teníamos ante de la pandemia, nos faltan 293 mil empleos. Pero sabemos por qué ha pasado eso. Ha habido aumentos agresivos del salario mínimo.

A mí me encanta que suban los salarios, pero los salarios tienen que subir dándole la oportunidad a la persona de estar empleada.

Entonces, tenemos que hacer todo lo que sea para que el país crezca y suban los salarios y suban las oportunidades de empleo.

En Chile, como lo ha identificado muy bien desde hace mucho tiempo el profesor David Bravo, de la Universidad Católica, hay un problema. O sea, celebramos que bajamos a 40 horas, pero por favor ayudemos a los trabajadores a tener un empleo.

Ahora se habla que algunos proponen un sueldo vital de $ 750 mil. Me encantaría, pero para eso hay que crear las condiciones. Yo creo que el mercado laboral en Chile no ha estado en el radar de la preocupación de las políticas públicas en los últimos dos, tres, cuatro años.

- ¿Cuál cree que es el camino para enfrentar esta situación de miles de desempleados?

- Para los desempleados, el mejor antídoto es que el país crezca.

- Otro tema que se ha tomado la discusión política son las arcas fiscales. ¿Qué tan delicada ve hoy la situación fiscal después de conocer las cifras del último Informe de Finanzas Públicas (IFP)?

- La deuda ha subido, está cerca de 42% del Producto. Pero ese número está muy por debajo de los países emergentes, donde el promedio es de 75,9%.

El problema es que la pendiente ha estado muy pronunciada. Todavía tenemos tiempo, o sea, no es la persona que ya le dio un infarto. Tenemos tiempo, pero lo que tenemos que hacer es preocuparnos más. Lo único que me preocupa a mí es que no hemos cumplido con la meta los últimos dos o tres años. Pero no me voy a cortar las venas.

“Incertidumbre brutal”

- La baja de la tasa de interés de 5% a 4,75% por parte del Banco Central fue otro hito de la semana pasada. ¿Cree usted que era el momento adecuado?

- Esto es una cosa táctica más que todo. O sea, en los últimos dos meses el Imacec ajustado por estacionalidad se ha contraído, la inflación ha estado bajando, especialmente la subyacente.

Que la inflación va a seguir bajando, es una probabilidad bastante alta, entonces creo que por eso la autoridad decidió bajar la tasa ahora. Otra baja de tasa a fin de año es lo más probable.

Pero uno podría haber sido un poco más prudente.Tenemos una incertidumbre afuera brutal. La gente lo ha subestimado en el mundo avanzado y también en el mundo emergente. Es un tremendo shock lo que está haciendo Estados Unidos.

- Pensando en el 11 de marzo del próximo año. Usted ha estado trabajando con la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei. ¿Cuáles medidas económicas debería tomar la próxima administración para impulsar el crecimiento?

- Eso lo decidirá quien llegue al Gobierno, pero creo que está claro. Yo trabajé en el proyecto El Puente, en un grupo transversal y lo que está ahí fue en lo que estuvimos de acuerdo 17 economistas.

Entonces, pienso que hay que crear un ambiente más favorable para la inversión, que tiene que ver hoy con acelerar la aprobación de proyectos, cumpliendo toda la normativa, pero ayudar y no poner una cosa detrás de la otra.

Segundo, como la fuerza de trabajo está creciendo muy poco, para agregar trabajadores necesitamos hacer más atractivo que la mujer se incorpore a la fuerza laboral.

Eso va a pasar en forma importante por avanzar en sala cuna universal (...) La otra cosa que tenemos que hacer para crecer más por un período sostenido, o crecer entre 3% y 4%, es preparar mejor a los trabajadores.

Y, tercero, la productividad ha caído en los últimos 10 años. Entonces, lo que necesitamos es dar un salto en productividad.

- ¿Una reforma al sistema político también sería clave? Usted lo ha propuesto anteriormente...

- Eso va a ayudar, claro. Desgraciadamente estaba en la segunda propuesta constitucional, pero desgraciadamente el sistema político lo pateó para el lado. Le dejaron la pelota frente al arco y la tiraron para el lado.







