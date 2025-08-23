Sebastián Piñera Morel: “Queremos aportar a la filantropía y al desarrollo de empresas reales”

Han pasado 18 meses desde la muerte del Expresidente Sebastián Piñera y tres años desde que su hijo homónimo asumiera la dirección de Inversiones Odisea, el family office de los Piñera Morel. En su primera entrevista sobre la gestión empresarial del clan, Sebastián Piñera Morel detalla la alianza con el grupo Cueto, el regreso a las empresas “reales” y la estrategia de coinversión con fondos globales que hoy define a Odisea.

Sebastián Piñera Morel, 43 años, cuatro hijos, abre por primera vez las puertas de Inversiones Odisea, el family office que dirige desde 2022, y que fundó su padre, el exPresidente, bajo el nombre Bancard. La oficina está en el piso 18 de un moderno edificio en Vitacura -se mudaron allí en septiembre de 2023 tras dejar la histórica sede en Apoquindo 3000-, y un piso más arriba, conectado a través de una escalera interna, están las fundaciones que dirige su hermana Magdalena: Tantauco, Fundación Piñera Morel, Fundación Futuro y Fundación Sebastián Piñera Echenique. En ese equipo, el de arriba, trabajan 14 personas. En Odisea, 32. Abajo están los ingresos, arriba los gastos, bromean en la interna.

En el piso 19 está también la oficina que ocupaba el exmandatario. Luce intacta con los diarios del día, los cerros de carpetas y minutas, los block rojos, los libros, las fotos. Como si el tiempo se hubiese detenido el 6 de febrero de 2024 cuando el helicóptero que piloteaba se accidentó en el Lago Ranco y él perdió la vida.

En esa sala, donde hay un living y una larga mesa de comedor -que se ocupa para hacer reuniones-, conversamos con el tercero de los hijos Piñera Morel, quien no sólo heredó del padre el nombre, sino también el desafío de hacerse cargo de los negocios de la familia.

Como su progenitor, llega a la entrevista con una minuta, una regla y dos lápices pasta: uno azul y uno rojo.

- Se acaba de cumplir un año y medio de la muerte de tu papá. ¿Cómo ha sido este proceso de duelo?

- Tiene sus partes tristes cuando uno se acuerda, la pérdida, pero también cosas muy lindas: los recuerdos, la alegría que nos dejó. Yo he tratado de recordarlo con las cosas alegres, algunas con nostalgia, pero nos dejó muchos, muy buenos momentos, y eso ha hecho más fácil llevar el duelo. Además, lo vi partir en un momento en que sentí que él estaba muy bien, tanto en la parte personal, en lo que había sido su legado como Presidente, como empresario, y todo lo que él trató de contribuir para que Chile fuera un mejor país.

- Se les juntó con la muerte del Negro…

- Tocó un año y medio con hartas pérdidas importantes, también de amigos, que son duras, pero que a uno lo ayudan a crecer.

- Cuando estás sentado acá, en su oficina, ¿qué sientes?

- Es un espacio para pensar, pero también acordarme harto de él y ver todas las cosas que hizo. Algunas están plasmadas en fotos, uno se acuerda de los momentos, y también de mucha gente que ha sido un honor conocer.

Toma una pausa. “La idea es dejar la oficina como él la tenía. Mantenerlo a él, que sea un lugar para recordarlo”.

- Tu hermana Magdalena es la heredera política y tú el heredero empresarial, ¿cómo enfrentas ese desafío?

- Es un honor y una responsabilidad. Mis papás siempre me enseñaron que los negocios eran una herramienta para hacer más cosas. Y en eso mi papá, lo que quería él y lo que queremos los hermanos, es dedicar mucho a la filantropía. Mi hermana Magdalena ha hecho un trabajo increíble con el Parque Tantauco, con la Fundación Futuro y muchos otros proyectos que hoy están encausados en la Fundación Piñera Morel. Ha sido un desafío grande, con harto aprendizaje, pero también un traspaso que venía desde mucho antes. Queremos aportar a la filantropía y al desarrollo de empresas reales y tenemos la suerte de contar con gente muy joven, talentosa y también con personas que nos acompañan como asesores de toda la vida. Eso permite ir caminando más tranquilo.

- ¿Fernando Barros, Ignacio Guerrero, Nicolás Noguera siguen teniendo hoy un rol activo en Odisea?

- Algunos tienen un rol activo. Fernando Barros, Nicolás Noguera, Ignacio Guerrero y también muchos otros que fueron en parte grandes amigos de mi papá, pero que también han sido amigos míos. Ahí están también José Cox, Andrés Navarro, Juan José e Ignacio Cueto. Son personas que yo respeto mucho por su inteligencia, profesionalismo y por tener buen criterio.

- ¿Qué te diría tu papá si te viera gerenciando esta gran oficina?

- Yo creo que me diría algo que me dijo hartas veces: “Trabaja duro, trata de hacer tu análisis, pero siempre también confía en tu instinto”. El instinto tiene una naturaleza más profunda de saber hacia dónde hay que ir. No hay que confiar en el instinto a tontas y a locas, pero sí con un análisis bien hecho, habiendo trabajado con inteligencia, con esfuerzo.

Y en el lado más personal, una de las cosas que yo envidiaba era su energía. Nos enseñó a vivir con alegría, a disfrutar mucho con la familia, con los amigos. Una de las cosas que hemos mantenido como familia es trabajar con profesionalismo, ser muy leales y tratar de disfrutar todo el camino. Yo lo trato de instaurar aquí en Odisea: hacer las cosas bien, trabajar con pasión, ser proactivo.

- ¿Qué es lo que más te hace falta de él?

- Sobre todo en el plano personal. Especialmente en los últimos años había logrado una relación muy cercana con él, por compartir un poco este lado más profesional, pero también como amigos, en viajes. Siempre me sentí muy cercano con él y él me empujó mucho, desde mucho antes. Me acuerdo cuando estaba terminando la universidad, que me trataba de decir que me viniera a trabajar en Inversiones Odisea, y hace un par de años se dio esta transición natural.





La “mala administración” de Marcel y las “pocas aptitudes para el cargo” de Grau

- ¿Cómo lees la renuncia de Mario Marcel y en qué pie deja al Gobierno?

- Es una muy mala noticia. Marcel hizo una mala administración, endeudó y gastó más, no en beneficio de las personas -que vieron aumentar el desempleo- y un Chile que prácticamente no creció. Benefició principalmente grupos de interés de la izquierda como ProCultura y los cientos de miles de nuevos empleados del Estado. Pero era de los pocos trabajadores y con experiencia del gobierno de Boric. Creo que su salida en parte viene porque estaba cansado de las presiones políticas del corazón del gobierno por más irresponsabilidad fiscal. Grau caracteriza al Frente Amplio y al comunismo, alguien ideologizado, de los que marchó, pero con pocas aptitudes para el cargo. El presidente de curso que gasta y deja endeudado al que sigue, y creo esa va a ser la tónica del gasto fiscal en lo que les queda. Van a mermar el presupuesto para el gobierno que sigue, y seguir llenando el Estado de operadores políticos de extrema izquierda. Ojalá no sea así.

Odisea por dentro

La mayor parte de quienes trabajan en Odisea son jóvenes recién egresados con las mejores notas, de las mejores universidades. Algo que viene desde los primeros días de Bancard. “Cuando haces bien el proceso de selección hay personas que a las dos semanas ya te das cuenta de que están rindiendo como una persona que puede llevar 10 años”, dice Sebastián.

El grupo se divide en tres equipos: uno ve fondos y coinversiones, liderado por Gabriela Cohen; otro a cargo de inversiones en acciones directas, que lo lleva Vicente Parodi; y un tercer equipo de administración y finanzas comandado por Olivia Humphreys y Andrés Gazitúa.

Piñera explica que en la estructura del family office existían dos ramas: Inversiones Odisea, “que era donde éramos un poco más activos” y Bancard Inversiones Ltda, la sociedad donde participaba su padre, que por mucho tiempo estuvo prácticamente 100% en fideicomisos. “Habíamos mantenido la administración de las cosas fuera de Chile en Inversiones Odisea de forma más activa, muy de ir a buscar estos fondos de private equity que invierten en empresas reales de forma global”, señala.

Con el término de los fideicomisos -que eran en su mayoría inversiones extranjeras-, los recursos de Bancard se han ido acoplando a la estrategia de inversiones de Odisea.

- Esta es una de las oficinas de inversiones más importantes del país, ¿cuánto administran, US$ 3 mil millones?

- Tratamos de no hablar de plata. No voy a comentar nada.

- Después de la partida de tu padre, ¿cómo tomas las decisiones de inversión? ¿Las consultas con los asesores que mencionabas recién?

- Tenemos un directorio que funciona con algunos de estos asesores, también con mis hermanos. La oficina ha tenido siempre muy bien diseñadas las cosas que quiere hacer. Apuntamos a ser la mejor oficina de inversiones, no sólo de Chile, sino de Latinoamérica. Y en eso hay respeto profesional con todas las contrapartes, la gran mayoría basadas en Estados Unidos o Europa o con un perfil global. Nos gusta también tener un foco en Latinoamérica. Y ahora que se terminaron un poco estos conflictos políticos, queremos tratar de dejar una huella también en Chile, creando más trabajo, haciendo más filantropía.

- ¿Cuáles son los lineamientos de inversión de Odisea?

- Tuvimos que cambiar gran parte de nuestras empresas reales. Fue un compromiso que tomó mi papá. Uno de los temas por los que más se le atacaba era por los negocios, y cuando conversas con cualquier contraparte fuera de Chile, te dicen que no pueden creer todo lo que vendió. Y son empresas que en su momento iban muy bien: vendimos lo que era LAN Chile, hoy día Latam Airlines; estábamos también en Chilevisión y cuando salimos la empresa estaba en un muy buen momento; participamos en Colo-Colo; en Clínica Las Condes; en su momento también teníamos alguna posición en Salfacorp. Nos deshicimos de todo eso. Y tiene un lado triste: eran empresas que iban muy bien cuando nosotros estábamos y después algunas perdieron ese toque; algunas por factores externos, otras por temas internos. Pero es algo hacia donde nos gustaría retomar, sobre todo por sentir esa capacidad de hacer crecer empresas, que generen más puestos de trabajo. Pero nuestro gran foco hoy es invertir en fondos de private equity globales.

- ¿Y ahí hay algún mercado que sea prioritario?

- Global, pero se carga mucho hacia mercados desarrollados, principalmente Estados Unidos, Europa y Asia. Y en mercados públicos tratamos de invertir en Latinoamérica en las grandes economías -Brasil, México-, también algo en Chile, Perú y Colombia. Esos son los grandes lineamientos, una estrategia de fondos con muchas coinversiones. Con estas contrapartes tenemos una gran relación y nos invitan a invertir directo en algunas empresas, eso tiene la ventaja de que no te cobran fees por entrar. Llevamos años dedicándole tiempo, tratando de ser una buena contraparte con estos grandes fondos globales.

- En este regreso a empresas reales, se acaban de asociar con la familia Cueto en Costa Verde, y ahí vuelven a entrar a Latam…

- Con los Cueto se dio un espacio en que ellos tenían muy buenas empresas, pero estaban con muchas deudas financieras. De ahí nació esta oportunidad en que volvimos a ciertas cosas, una de ellas Latam Airlines, pero hoy lo que tendríamos directamente es el 2,5%, o sea, nada en comparación con lo que tuvimos en otra época.

- ¿Pero hay un plan de crecer ahí?

- No en Latam Airlines. (En Costa Verde) hay un proyecto de una empresa agrícola de primer nivel en Perú. También tienen ellos su parte de family office, tienen otros activos de energía, inmobiliarios.

- ¿Por qué decidieron asociarse con ellos?

- Ellos tenían esta empresa en Perú con una rentabilidad increíble, pero no tenían para invertir; tenían las acciones de Latam Airlines que tampoco las pueden vender por algunos años por el compromiso que tomaron cuando se hizo el aumento de capital; y estaban con mucha deuda con los bancos. Entonces se dio una coyuntura en que que ellos quisieron vivir sin estas deudas y estar más tranquilos. Y para nosotros era una gran oportunidad. Y de hecho lo que hicimos fue aportar capital a esa empresa para que siguiera creciendo. Parte de eso también fue para pagar estas deudas financieras, pero estamos súper contentos con un proyecto que ha andado increíblemente bien.

- ¿Esta conversación con ellos venía de antes, cuando estaba tu papá?

- Las conversaciones siempre fueron. Ellos se abrieron, yo te diría, durante el 2023 y era principalmente porque tenían algunos vencimientos de deuda y hacía sentido. Nos conocíamos como socios y se ha dado ese círculo virtuoso.

- ¿Y qué los atrajo a ustedes? Porque US$ 700 millones de inversión es una ficha grande.

- El principal tema para nosotros, yo diría, era volver a empresas reales. Queremos generar un equipo que pueda hacerlo, pero llevamos hartos años sin hacerlo. Estamos partiendo nosotros directamente en algunos proyectos más chicos y la idea es ir creciendo. Nosotros tenemos el gran grueso en inversiones financieras globales. Estas son apuestas, dentro de, más chicas, el porcentaje de lo que tenemos asociado a empresas más reales.

- ¿Estas inversiones en empresas reales, es un impulso que quieres darle a Odisea?

- Venía por distintas partes. Se había acabado un poco esta parte “política” de mi papá, y se abrían los espacios para poder volver a hacerlo. Y como familia, sentimos que aporta más, que tiene un apego distinto, una emoción distinta cuando uno está en este tipo de empresas y vas viendo lo que se va creando. Y hemos tenido esa experiencia en lo que fue en nuestras vidas el haber sido parte de hacer crecer empresas como Latam Airlines, que sigue siendo una de las mejores del mundo. Y lo estamos empezando a hacer en otro tipo de proyectos: en energías renovables en las cercanías de Santiago, en proyectos inmobiliarios.

- ¿En energías renovables con algún socio?

- Estamos todavía analizándolo. Estamos avanzando (en un proyecto) y ahora se han dado ciertos espacios para poder empezar a desarrollar. Y algo que hace harto sentido para nosotros, para el tipo de negocios también en que se quiere invertir, es que ojalá tengan más este sello ESG, de colaborar con el medio ambiente, con la sociedad y también hacer las cosas con un buen gobierno corporativo.

- ¿Está sobre la mesa volver a Chilevisión?

- No, no lo tenemos sobre la mesa.

- En LAN tenían un porcentaje relevante (26%) con asiento en el directorio, ahora tienen el 2,5%. ¿Tienen interés de entrar fuerte en empresas como controladores?

- Nosotros estamos contentos en lo que estamos, queremos incidir más en proyectos más reales, más que volver a tomar el control de alguna empresa financiera. En buena parte en esto nosotros somos alocadores de capital y eso es lo que tratamos de hacer con una perspectiva global, tratando de tomar las mejores prácticas, como las mejores oficinas de inversiones del mundo.

- ¿Cuáles son tus referentes?

- Una de las que más me gustan es KKR. Y creo que en Latinoamérica también hay algunas empresas que han hecho bien las cosas. Hemos trabajado con Moneda, y con hartos inversionistas tanto acá como en Brasil que creo que hacen un trabajo increíble.

- ¿Qué parte del patrimonio hoy tienen en Chile?

- Prefiero no comentártelo, pero es bastante menor lo que tenemos en Chile y también lo que tenemos en Latinoamérica.

- ¿Hay ganas de hacer crecer ese porcentaje?

- Sí, nosotros siempre hemos querido ser un grupo económico que genere impacto y siento que hoy es parte de lo que ha faltado en Chile. Hay muchas empresas que por distintas coyunturas dejaron de crecer y creo que una de las mejores formas de ayudar a que Chile progrese, que aumenten las libertades, que también aumente la equidad, es haciendo que estas empresas crezcan. Y en la medida que podamos aportar o ser un motor de progreso para Chile, tenemos toda la fuerza y las ganas de hacerlo.

- ¿El revival de este proyecto en Coique también era un proyecto que estaba pendiente?

- Venía pendiente. A mí me pasa, y creo que mis hermanos lo comparten, que cuando vamos a Coique se produce orgullo porque es un lugar muy bonito, donde la gente está contenta, que ha ido creciendo en infraestructura. Estamos también tratando de que gran parte de esa infraestructura, sobre todo lo que es deportiva, se abra a los colegios, a la Municipalidad de Futrono y Lago Ranco.

- Y tiene un sentido especial para ustedes por estar en el lago Ranco…

- Sí, y ahora después del accidente, lo va a tener aún más. Llevamos hartos años yendo para allá, tenemos un apego con la comunidad, hemos tratado siempre de colaborar y es un lugar muy bonito donde siempre vamos a tener los más lindos recuerdos, sobre todo compartiendo con mi papá y donde vamos a seguir compartiendo como familia.

Derecha, izquierda y temores

Imposible no hablar de política con el hijo del exPresidente…

- ¿Cuál es tu mirada del momento político del país?

- Chile ha estado en una coyuntura difícil y creo que tiene que volver hacia un camino en que se privilegien las ideas. Yo compartía mucho con mi papá que hay que mirar las cosas al menos en tres dimensiones: libertad, progreso y equidad. Pasó un tiempo en Chile en que la igualdad se convirtió en un valor supremo e hizo que se destruyera la libertad, el progreso y, de hecho, también que se destruyera la equidad.

Hay una frase que dice que cuando tú privilegias igualdad sobre libertad, destruyes las dos. Cuando prima la libertad, cuando se están dando estos balances entre que -de verdad- Chile crezca, que -de verdad- haya un Estado que trabaje de forma eficiente, y no despilfarrando la plata o gastándosela como ha pasado en este Gobierno regalando a los amigos en los casos de las fundaciones como Procultura, creo que ahí es donde se puede hacer un gran trabajo.

Me gustaría que el gobierno hiciera un trabajo mucho más inteligente en poder llegar con ayuda directa a las personas. Con todas las nuevas herramientas de tecnología y de inteligencia artificial, creo que se puede hacer un Estado mucho más liviano.







“Hoy que tuvieron el gobierno, la verdad es que prácticamente no lograron hacer nada, porque no era gente preparada, porque no era gente inteligente y volvieron a los pecados tradicionales que fue poner a los amigos, a asignar recursos que no llegaban a la gente, sino que llegar a los grupos de interés de ellos”.





- ¿Cómo ves la candidatura de Jeannette Jara?

- El Partido Comunista ha sido un retroceso en cualquier parte del mundo. Cada vez que ha tratado de implementar algo, ha destruido países, sociedades, libertades. Ha terminado muchas veces en tiranía. Y por el otro lado, hoy hay dos proyectos de los que, por lo menos a mí, el que más me gusta es el de Evelyn Matthei, porque tiene la preparación, porque hizo un rol tremendo tanto como diputada, como senadora, cuando fue ministra del Trabajo aportó mucho en la creación de 1 millón de nuevos empleos en uno de los gobiernos de mi papá, y lo que hizo como alcaldesa. Yo creo que ella ha demostrado que sabe hacer disminuir los gastos y también dar dinamismo para que crezca la economía.

Es importante ver lo que la gente está pidiendo. Hay una emoción muy fuerte y una sensación de vulnerabilidad en pedir más seguridad, más progreso económico. Ahí es donde Evelyn Matthei puede representar estas urgencias que se quieren hoy, pero también haciéndolo bien y generando más equidad en el país. Creo que es un camino que debería llevar a la unidad y donde van a poder haber consensos. Nunca hay que olvidarse que para ser un buen Presidente se necesita un buen parlamento. Eso creo que hoy día se puede recuperar en Chile.

- ¿A pesar de que la derecha no vaya en una lista unitaria?

- No hay una lista unitaria, hoy hay distintos matices, pero siento que todos tienen una visión común de hacia dónde tiene que ir Chile y que es compartida por gran parte de los chilenos. Y lo que te lo demuestra es que la única candidatura de centroizquierda que abarca desde la DC hasta el Partido Comunista, no está marcando ni un 25% de los votos. El otro 75% de los chilenos quiere que el país retome un camino que fue denostado por el Frente Amplio, por el Partido Comunista y que fue el que hizo a Chile un mejor país.

(Chile) ha tenido un gran retroceso en seguridad, en estancamiento económico y creo que la mayor culpa de eso fue de un parlamento cargado a la izquierda, que lo único que hizo fue denostar cualquier política pública o nuevas leyes de seguridad que se trataron de implementar. Fueron de una mezquindad absoluta durante toda la pandemia, donde lo que más lograron hacer fue afectar la calidad de la vida de los chilenos. Y pese a toda esa fuerza en contra que hizo este parlamento de izquierda, estoy muy orgulloso que con mi papá, Chile probablemente fue el primer o segundo país que mejor navegó la pandemia.

- ¿Sientes que la izquierda fue especialmente injusta con tu papá?

- Muy injusta. No sólo con mi papá. Siento que fue muy injusta con la Concertación. Muy injusta con todo lo que había hecho de Chile un buen país, de haber construido buenas instituciones. Toda la campaña del terror que hicieron contra Carabineros, me parece increíble que hoy día se den vuelta de carnero.

Uno de los principales temores que tengo es que cuando el gobierno del Presidente Boric salga, creo que la gran mayoría de ellos van a volver a hacer exactamente lo que hacían antes: van a criticar todo el tiempo a Carabineros, van a criticar a todas las instituciones, van a volver a tratar de armar esto de quejarse contra todo sin proponer nada bueno. Y hoy que tuvieron el gobierno, la verdad es que prácticamente no lograron hacer nada, porque no era gente preparada, porque no era gente inteligente y volvieron a los pecados tradicionales, que fue poner a los amigos, asignar recursos que no llegaban a la gente, sino que a los grupos de interés de ellos.

- José Antonio Kast es quien lidera hoy las encuestas en la derecha, ¿cómo miras su candidatura?

- Creo que él está encarnando mejor este deseo de seguridad y de progreso de la gente. Pero siento que no tiene los equipos como los tendría Evelyn Matthei. Creo que Evelyn Matthei tiene esas mismas ideas, pero ella es mucho más preparada, tiene la experiencia, tiene la trayectoria y tiene los equipos para hacerlo.

- ¿Y por qué entonces está baja en las encuestas?

- Creo que tuvo sus momentos, y las elecciones presidenciales muchas veces tienen esta parte de emotividad de quién siente que representa más las cosas. Yo creo que hoy José Antonio Kast está logrando absorber más de esos votos, pero creo que Evelyn tiene esas mismas ideas y va a ser mucho más capaz de ejecutarlas.

José Antonio Kast, creo que lo va a hacer mucho mejor, pero también viene de un mundo como lo que fue el Frente Amplio: que fueron diputados, criticaron prácticamente todo y no se sumaban a nada, y después, cuando ganó el Gobierno no lograron hacer nada. Yo creo que José Antonio Kast, si llegara a ser electo, creo que va a lograr mucho más que eso, pero todavía es una apuesta por ver. Evelyn es una apuesta segura en que vamos a lograr avanzar en seguridad, en progreso económico, en equidad, y también lograr un Chile mucho más unido. Y que ella va a lograr tener las herramientas para que sus propuestas sean apoyadas.

- ¿Matthei es la heredera del piñerismo?

- Ella encarna mucho esas ideas. Gran parte tiene que ver con el sentido de urgencia, el sentido de hacer las cosas bien. Acá no solamente es inteligencia. Una de las cosas en que mi papá marcó, y siento que ella también marca, es trabajar con preocupación.

Me da una pena gigantesca en este gobierno cuando uno ve temas como la reconstrucción del incendio de Valparaíso. Mi sensación es que al ministro Montes, ministro de Vivienda, le debe importar re poco lo que pasó, o por lo menos en la realidad no estaba preocupado de hacer que los trabajos se hicieran. Y creo que eso llega hasta el mismo Presidente Boric, que puede tener buenas intenciones, pero si no hay un jefe de verdad preocupándose de que el trabajo se haga bien, el que esté en el gobierno termina siendo solamente que se gasta más plata, que se contrata más gente en el aparato público y la calidad de vida de las personas no ha mejorado.