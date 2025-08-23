Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF MAS Por dentro
Por dentro

Sebastián Piñera Morel: “Queremos aportar a la filantropía y al desarrollo de empresas reales”

Han pasado 18 meses desde la muerte del Expresidente Sebastián Piñera y tres años desde que su hijo homónimo asumiera la dirección de Inversiones Odisea, el family office de los Piñera Morel. En su primera entrevista sobre la gestión empresarial del clan, Sebastián Piñera Morel detalla la alianza con el grupo Cueto, el regreso a las empresas “reales” y la estrategia de coinversión con fondos globales que hoy define a Odisea.

Por: Maria José Gutiérrez. Fotos: Verónica Ortiz

Publicado: Sábado 23 de agosto de 2025 a las 20:00 hrs.

Piñera
<p>Sebastián Piñera Morel: “Queremos aportar a la filantropía y al desarrollo de empresas reales”</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

LO MÁS LEÍDO

1
Coffee break

La movida estratégica de Enjoy antes de renunciar a la concesión de los casinos de Coquimbo, Viña y Pucón
2
Coffee break

La historia personal de Marta Larraechea con Copec
3
Coffee break

A lo Steve Jobs: El discurso de Luis Felipe Gazitúa a los graduados de ingeniería de la UdeC
4
Por dentro

Dos edificios frente al mar abren conflicto en Las Tacas
5
Coffee break

The Fresh Market reestructura deudas por US$ 600 millones
6
Por dentro

Toesca, el track record de la elegida por la CMF para liquidar los fondos de Sartor
7
Coffee break

Agua en el desierto de Arabia Saudita: el ingeniero chileno que trabaja en el megaproyecto NEOM
8
Punto de partida

Cómo AgendaPro levantó US$ 35 millones: obsesión, networking, ganadores y desgaste físico

Newsletters

VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Salud Innovación y Startups Laboral & Personas Construcción Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete