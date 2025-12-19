Click acá para ir directamente al contenido
José Andrés Murillo, de la Fundación para la Confianza, y el caso Berríos: “Obviamente es fácil pegarnos a nosotros hoy día”

El presidente del directorio de la Fundación para la Confianza le hace frente a las aguas agitadas luego de que tanto la Corte de Apelaciones de Santiago como el Vaticano exculparan de manera definitiva al sacerdote Felipe Berríos de las denuncias de abuso sexual en su contra. Críticos dicen que la fundación creada en 2010 persigue sanciones públicas más que condena o verdad judicial. Murillo responde: “Es la justicia la que emite un fallo, evidentemente nosotros no podemos reemplazar la justicia. Nuestra vocación es representar confianza para las víctimas”.

Por: Patricio De la Paz

Publicado: Sábado 20 de diciembre de 2025 a las 21:00 hrs.

