Grau debuta como ministro de Hacienda y responde a críticas por su nombramiento: "Todas estas cosas siempre se solucionan con trabajo"

El nuevo titular de las finanzas públicas participó en el evento de aniversario por los 100 años del Banco Central.

Alrededor de las 11 de la mañana de este viernes, Nicolás Grau tuvo su primera actividad oficial como nuevo ministro de Hacienda, en el marco de una ceremonia realizada en el Banco Central para celebrar los 100 años de la institución.

“Muy contento de partir mis actividades públicas en esta celebración. Ahora estaba recién trabajando con los equipos del Ministerio de Hacienda”, comentó en su debut en el cargo.

Consultado por las críticas a su nombramiento, Grau respondió que “todas estas cosas siempre se solucionan con trabajo”.

Añadió que su trayectoria en el Gobierno lo respalda: “Ustedes conocen los proyectos de ley que hemos aprobado y en todos ellos hemos tenido que construir mayoría tanto con el oficialismo como con la oposición, así que yo creo que el país sabe de mi trabajo y estoy seguro que va a seguir siendo tan positivo en el caso de Hacienda”.

Noticia en desarrollo...