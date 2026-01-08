¿Cuáles fueron los productos de la canasta de IPC que más subieron y bajaron en 2025?

El transporte aéreo nacional fue el producto que más subió de precio en 2025, mientras que el suministro eléctrico fue el que más influyó en la inflación del año, aportando 0,59 punto porcentual (pp.).

Este jueves, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) publicó el último Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2025, que dio cuenta de una inflación que se redujo más rápido de lo esperado en el año que acaba de concluir. Con este dato sobre la mesa, se pueden sacar cuentas sobre los productos de la canasta que más subieron y bajaron durante el ejercicio recién pasado.

Según los cálculos del coordinador del Observatorio Económico de la Universidad de la Frontera, Patricio Ramírez, en el caso de las alzas, estas fueron lideradas por el transporte aéreo nacional, cuyo precio creció un 38,1% en 12 meses.

Cierran el top tres las joyas (32,9%) y los paquetes turísticos nacionales (27,5%).

Más atrás, se ubican las entradas a espectáculos deportivos (27,1%), los preservativos (22,7%), la carne de pavo (22,2%), el suministro de electricidad (19,5%), el transporte en bus interurbano (19,1%), el café y sucedáneos (19%) y el agua embotellada (16,8%).

En la otra vereda, la mayor baja de 2025 la registraron las papas, con una contracción anual de 34,4%.

Otros retrocesos notables fueron los de accesorios para vehículos personales (-19,9%), el vestuario para lactantes (-18,8%), los muebles para jardín y exteriores (-17,3%) y los accesorios de vestir (-14,8%).

También destacan el calzado de estación infantil (-13,9%), los productos para la curación de heridas (-13,8%), la harina de otros cereales (-13,5%), la ropa de abrigo para mujer (-13,5%) y la ropa de abrigo infantil (-12%).

En el caso de las divisiones, la que más creció en 2025 fue restaurantes y alojamiento (6,7%), seguida de vivienda y servicios básicos (6,5%) y educación (5,2%).

Por su parte, dos presentaron contracciones a nivel interanual: seguros y servicios financieros (-2,8%) y vestuario y calzado (-3,7%).

La incidencia en los precios internos

El economista de la UFRO también calculó que el suministro eléctrico fue el producto que más influyó en la inflación del año, aportando 0,59 punto porcentual (pp.) es decir, un 17% de la inflación 2025 se debe a alzas en las cuentas de la luz.

Otros con una alta incidencia positiva en el año fueron los alimentos adquiridos en restaurantes, cafés y similares (0,38 pp.) y arriendo (0,26).