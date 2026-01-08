¿Cuáles fueron los productos de la canasta de IPC que más subieron y bajaron en 2025?
El transporte aéreo nacional fue el producto que más subió de precio en 2025, mientras que el suministro eléctrico fue el que más influyó en la inflación del año, aportando 0,59 punto porcentual (pp.).
Noticias destacadas
Este jueves, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) publicó el último Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2025, que dio cuenta de una inflación que se redujo más rápido de lo esperado en el año que acaba de concluir. Con este dato sobre la mesa, se pueden sacar cuentas sobre los productos de la canasta que más subieron y bajaron durante el ejercicio recién pasado.
Según los cálculos del coordinador del Observatorio Económico de la Universidad de la Frontera, Patricio Ramírez, en el caso de las alzas, estas fueron lideradas por el transporte aéreo nacional, cuyo precio creció un 38,1% en 12 meses.
Cierran el top tres las joyas (32,9%) y los paquetes turísticos nacionales (27,5%).
Más atrás, se ubican las entradas a espectáculos deportivos (27,1%), los preservativos (22,7%), la carne de pavo (22,2%), el suministro de electricidad (19,5%), el transporte en bus interurbano (19,1%), el café y sucedáneos (19%) y el agua embotellada (16,8%).
En la otra vereda, la mayor baja de 2025 la registraron las papas, con una contracción anual de 34,4%.
Otros retrocesos notables fueron los de accesorios para vehículos personales (-19,9%), el vestuario para lactantes (-18,8%), los muebles para jardín y exteriores (-17,3%) y los accesorios de vestir (-14,8%).
También destacan el calzado de estación infantil (-13,9%), los productos para la curación de heridas (-13,8%), la harina de otros cereales (-13,5%), la ropa de abrigo para mujer (-13,5%) y la ropa de abrigo infantil (-12%).
En el caso de las divisiones, la que más creció en 2025 fue restaurantes y alojamiento (6,7%), seguida de vivienda y servicios básicos (6,5%) y educación (5,2%).
Por su parte, dos presentaron contracciones a nivel interanual: seguros y servicios financieros (-2,8%) y vestuario y calzado (-3,7%).
La incidencia en los precios internos
El economista de la UFRO también calculó que el suministro eléctrico fue el producto que más influyó en la inflación del año, aportando 0,59 punto porcentual (pp.) es decir, un 17% de la inflación 2025 se debe a alzas en las cuentas de la luz.
Otros con una alta incidencia positiva en el año fueron los alimentos adquiridos en restaurantes, cafés y similares (0,38 pp.) y arriendo (0,26).
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Copec versus el Fisco: millonaria disputa tras expropiación en el barrio El Golf llega a su fin
La Corte Suprema zanjó la controversia entre el CDE, que buscaba que la indemnización por el terreno en Las Condes sea menor al estimado por peritos designados por el MOP, mientras la empresa pedía un monto muy superior.
Presidente de Fundación Chile anuncia dos nuevos proyectos para 2026 enfocados en minería sostenible, forestal y energía
Pablo Zamora comentó que ya comenzaron a trabajar en la Plataforma de Desarrollo y Transferencia Tecnológica Chile-Finlandia, y el Núcleo Tecnológico para el Desarrollo de Nuevas Energías en Magallanes (NEMa).
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete