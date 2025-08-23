Las 23 bandas internacionales de crimen organizado que operan en Chile
El consultor Pablo Zeballos insiste: “El crimen organizado debería entenderse como una atmósfera criminal hiperconectada”. A partir de años de investigación, aquí entrega su radiografía del tema: cuáles son los 23 grupos delictuales que ya se instalaron en Chile.
Noticias destacadas
Pablo Zeballos -ex oficial de inteligencia de Carabineros, consultor internacional y experto en crimen organizado- advierte de entrada que no se trata de un hecho aislado sino de un complejo entramado que combina economías ilícitas, control territorial, rituales identitarios y cooptación institucional.
“El crimen organizado debería entenderse como una atmósfera criminal hiperconectada, un ecosistema dinámico que se expande, se adapta y permea sociedades enteras”. Un espacio donde conviven estructuras consolidadas con otras menores, “adaptándose en un orden caóticamente estable”.
Dice que hay que tener cuidado con este tema en tiempos electorales, “pues el crimen organizado suele convertirse en un recurso discursivo de réditos inmediatos, se exageran cifras, se confunden categorías y se ofrecen soluciones instantáneas”. Insiste en que hablar de la complejidad el crimen organizado exige responsabilidad, rigor metodológico y trabajo de campo.
Basado justamente en eso, Zeballos elabora su propia radiografía del crimen organizado en Chile. Son 23 bandas internacionales: 8 venezolanas, 4 colombianas, 3 ecuatorianas, 3 peruanas, 1 dominicana y otras 4 que denomina “invisibles”, venidas de lugares remotos como China, donde “hay menos balas, pero más logística, finanzas y corrupción”.
8 bandas de Venezuela
El Tren de Aragua (TDA). Partió en el penal de Tocorón y se expandió por medio de franquicias y células. En Chile mantiene “plazas” en Arica, Iquique, Viña del Mar, Santiago, Talca, Concepción y Puerto Montt. Su portafolio delictual incluye extorsión, trata y explotación sexual, tráfico de migrantes y drogas, y secuestros. Subcontrata socios locales, que tienden a especializarse, fragmentarse o buscar grados de independencia.
Los Gallegos. Facción asociada al TDA. Ha operado entre Perú y Chile, con fuerte anclaje en Arica.
Los Piratas. Otra célula adscrita al TDA. Ejecuta delitos como secuestros, robos con violencia, infracciones a la Ley de Armas. Actúa como brazo táctico para ofensivas rápidas y tareas de disciplinamiento interno. “Es plausible que esta facción desarrolle gobernanza criminal intrapenitenciaria, incluso reclutando delincuentes chilenos”, dice Zeballos.
Existen otras estructuras venezolanas que pueden vincularse al TDA por cooperación, subordinación, reparto de territorios o confrontación. Destacan Los Meleán, con historial de extorsiones a comerciantes y uso intensivo de la violencia para disciplinar territorios; Los Orientales notorios en Chile por trata de personas para explotación sexual; y Los Valencianos, presentes en narcotráfico, extorsión, secuestros y homicidios.
Otras facciones del TDA. Los Hijos de Dios, con altos niveles de violencia -secuestros, extorsión, trata y explotación sexual- y presencia en la Región de Valparaíso y en Perú. El Tren del Coro, escisión surgida en Arica que entró en lucha con Los Gallegos, lo cual elevó allí los homicidios y hechos violentos.
Héctor Guerrero Flores alias "Niño Guerrero", líder del Tren de Aragua
4 bandas de Colombia
Los Shottas. Derivados de La Local, de Buenaventura, y rivales de los Espartanos, operan en narcotráfico, tráfico de armas, extorsión y préstamos ilegales. En Chile aparecen como “proveedores de violencia” y de control en zonas urbanas específicas.
Los Espartanos. Escisión también de La Local. Narcotráfico, tráfico de armas y extorsión. Su despliegue se ve en la disputa por microterritorios, especialmente en áreas con asentamientos migrantes.
Los Costeños. Narcotráfico y uso flexible de rutas marítimas. Un caso relevante fue el ingreso de 97 kilos de ketamina por la región de Arica y Parinacota. Emplea embarcaciones menores y aprovecha puntos de baja vigilancia.
El Clan del Golfo (AGC). Usa modelo de franquicias y tercerización. En Chile opera a través de nodos logísticos y financieros, y con servicios como seguridad, cobro, transporte, lavado. Conectan eslabones locales con cadenas transnacionales.
3 bandas de Ecuador
Los Choneros, Los Lobos y Los Tiguerones. “Hay indicios de vínculos incipientes pero preocupantes de Los Lobos en el país, en funciones de apoyo logístico, intermediación para extorsiones transfronterizas y articulación de rutas con células regionales. En todos los casos, el factor común es la capacidad de asociarse con complejos ya asentados”, dice Zeballos.
3 bandas de Perú
Los Pulpos (incluida la facción Nueva Generación). Provenientes de Trujillo, tienen alta capacidad de intimidación y coacción económica sobre comerciantes. Se han observado en Recoleta, Independencia y Estación Central. Combinan cobros periódicos, violencia (amenazas y armas) y escalamiento a secuestros o ataques cuando hay resistencia.
Los del Callao. Sicariato, extorsión, tráfico de drogas y delitos contra la propiedad. Articulación con puertos y corredores logísticos peruanos, con proyección hacia la macrozona norte de Chile. Eso facilita el movimiento de personas, bienes y capitales ilícitos sin necesidad de exhibir control territorial abierto.
La Jauría. Red de extorsión muy agresiva, con uso de armas y violencia selectiva. Dominación local basada en el temor.
1 banda de República Dominicana
Los Trinitarios. Narcotráfico, tráfico de armas, delitos contra la propiedad, homicidios y secuestros. “Exportan” una identidad pandillera y una marca criminal -colores, signos, códigos visuales- que funciona como cohesión interna e intimidación externa.
4 bandas “invisibles”
“En paralelo a las bandas de ‘alta visibilidad’, Chile puede estar expuesto a estructuras mucho más poderosas que operan con baja firma pública. Desde mi experiencia, lo realmente peligroso suele ser lo menos visible”, señala Zeballos.
La italiana ’Ndrangheta. A través de clanes familiares, controla corredores de cocaína hacia Europa y blanquea capitales mediante empresas legales. Actúa con emisarios y proveedores de servicios. En Chile, sin exhibir control armado de calle en Chile, prioriza vínculos logísticos y financieros de baja exposición.
Mafias de habla albanesa. Operan con redes transnacionales y alianzas con carteles latinoamericanos y mafias europeas. Puentes financiero-logísticos, colaboran con organizaciones como Sinaloa o la ’Ndrangheta. Montan cadenas discretas de transporte, cobro y lavado en puertos y nodos de comercio exterior.
Las tríadas chinas. Tienen sofisticados mecanismos de blanqueo anclados en redes comerciales. Son actores idóneos para camuflar flujos ilícitos en volúmenes legítimos y operar con muy baja visibilidad policial.
El Primeiro Comando da Capital (PCC). Nacido en prisiones brasileñas, evolucionó hacia una red regional de perfil empresarial, apoyada en la subcontratación y el control de tramos hasta los puertos. En Chile, el riesgo principal no pasa por una presencia armada ostensible, sino por su inserción en logística portuaria y lavado a través de terceros.
5 factores fundamentales
“Para lograr proyectos en el tiempo -con arraigo, expansión y legitimidad social en etapas más avanzadas-, las organizaciones criminales requieren al menos cinco factores fundamentales”, dice Zeballos.
1. Un método de ingreso eficaz. En Chile, lo que más ha impactado es la violencia desmedida e irracional, y métodos despiadados o poco comunes en nuestra historia delictiva. “Esa brutalidad abre camino y, a la vez, aterroriza a rivales y comunidades”.
2. Una identidad propia, una marca criminal. Ésta se potencia con un método violento y consolida códigos internos de conducta e imposición hacia la población sometida.
3. El control de un territorio, una instalación estratégica o un mercado ilícito definido. Es la base de su poder y el espacio donde ejercen gobernanza criminal.
4. El reclutamiento temprano de niños y adolescentes. Indispensable para asegurar la continuidad de la organización.
5. La capacidad de modificar las políticas públicas de un país. Es el factor más importante y que lo diferencia de la delincuencia común. Debilitan o coopta esas políticas, con el objetivo final de inyectar las ganancias ilícitas en la economía formal. El camino, invariablemente, será siempre la corrupción y la penetración del tejido social.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
LO MÁS LEÍDO
Newsletters
Otra alerta del mercado laboral: advierten sobre problemas en empresas para completar vacantes
El gerente general de la OTIC de la Cámara Chilena de la Construcción analizó los débiles indicadores referidos al trabajo y apuntó a la necesidad de mirar la brecha formativa de los jóvenes para revertir las cifras de desempleo.
BRANDED CONTENT
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete