Las 23 bandas internacionales de crimen organizado que operan en Chile

Pablo Zeballos -ex oficial de inteligencia de Carabineros, consultor internacional y experto en crimen organizado- advierte de entrada que no se trata de un hecho aislado sino de un complejo entramado que combina economías ilícitas, control territorial, rituales identitarios y cooptación institucional.

“El crimen organizado debería entenderse como una atmósfera criminal hiperconectada, un ecosistema dinámico que se expande, se adapta y permea sociedades enteras”. Un espacio donde conviven estructuras consolidadas con otras menores, “adaptándose en un orden caóticamente estable”.

Dice que hay que tener cuidado con este tema en tiempos electorales, “pues el crimen organizado suele convertirse en un recurso discursivo de réditos inmediatos, se exageran cifras, se confunden categorías y se ofrecen soluciones instantáneas”. Insiste en que hablar de la complejidad el crimen organizado exige responsabilidad, rigor metodológico y trabajo de campo.

Basado justamente en eso, Zeballos elabora su propia radiografía del crimen organizado en Chile. Son 23 bandas internacionales: 8 venezolanas, 4 colombianas, 3 ecuatorianas, 3 peruanas, 1 dominicana y otras 4 que denomina “invisibles”, venidas de lugares remotos como China, donde “hay menos balas, pero más logística, finanzas y corrupción”.

8 bandas de Venezuela El Tren de Aragua (TDA). Partió en el penal de Tocorón y se expandió por medio de franquicias y células. En Chile mantiene “plazas” en Arica, Iquique, Viña del Mar, Santiago, Talca, Concepción y Puerto Montt. Su portafolio delictual incluye extorsión, trata y explotación sexual, tráfico de migrantes y drogas, y secuestros. Subcontrata socios locales, que tienden a especializarse, fragmentarse o buscar grados de independencia.

Los Gallegos. Facción asociada al TDA. Ha operado entre Perú y Chile, con fuerte anclaje en Arica.

Los Piratas. Otra célula adscrita al TDA. Ejecuta delitos como secuestros, robos con violencia, infracciones a la Ley de Armas. Actúa como brazo táctico para ofensivas rápidas y tareas de disciplinamiento interno. “Es plausible que esta facción desarrolle gobernanza criminal intrapenitenciaria, incluso reclutando delincuentes chilenos”, dice Zeballos. Existen otras estructuras venezolanas que pueden vincularse al TDA por cooperación, subordinación, reparto de territorios o confrontación. Destacan Los Meleán, con historial de extorsiones a comerciantes y uso intensivo de la violencia para disciplinar territorios; Los Orientales notorios en Chile por trata de personas para explotación sexual; y Los Valencianos, presentes en narcotráfico, extorsión, secuestros y homicidios. Otras facciones del TDA. Los Hijos de Dios, con altos niveles de violencia -secuestros, extorsión, trata y explotación sexual- y presencia en la Región de Valparaíso y en Perú. El Tren del Coro, escisión surgida en Arica que entró en lucha con Los Gallegos, lo cual elevó allí los homicidios y hechos violentos. Héctor Guerrero Flores alias "Niño Guerrero", líder del Tren de Aragua

4 bandas de Colombia

Los Shottas. Derivados de La Local, de Buenaventura, y rivales de los Espartanos, operan en narcotráfico, tráfico de armas, extorsión y préstamos ilegales. En Chile aparecen como “proveedores de violencia” y de control en zonas urbanas específicas.

Los Espartanos. Escisión también de La Local. Narcotráfico, tráfico de armas y extorsión. Su despliegue se ve en la disputa por microterritorios, especialmente en áreas con asentamientos migrantes.

Los Costeños. Narcotráfico y uso flexible de rutas marítimas. Un caso relevante fue el ingreso de 97 kilos de ketamina por la región de Arica y Parinacota. Emplea embarcaciones menores y aprovecha puntos de baja vigilancia.

El Clan del Golfo (AGC). Usa modelo de franquicias y tercerización. En Chile opera a través de nodos logísticos y financieros, y con servicios como seguridad, cobro, transporte, lavado. Conectan eslabones locales con cadenas transnacionales. 3 bandas de Ecuador

Los Choneros, Los Lobos y Los Tiguerones. “Hay indicios de vínculos incipientes pero preocupantes de Los Lobos en el país, en funciones de apoyo logístico, intermediación para extorsiones transfronterizas y articulación de rutas con células regionales. En todos los casos, el factor común es la capacidad de asociarse con complejos ya asentados”, dice Zeballos. 3 bandas de Perú

Los Pulpos (incluida la facción Nueva Generación). Provenientes de Trujillo, tienen alta capacidad de intimidación y coacción económica sobre comerciantes. Se han observado en Recoleta, Independencia y Estación Central. Combinan cobros periódicos, violencia (amenazas y armas) y escalamiento a secuestros o ataques cuando hay resistencia.