Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF MAS Por dentro
Por dentro

Tras captura de Nicolás Maduro: la voz de Venezuela, desde Santiago Centro

A más de 5.000 kilómetros de distancia, la noticia de la captura del presidente venezolano por parte del gobierno de EE.UU. generó un ambiente de euforia en diversas partes de la capital chilena. Una de ellas, el Parque Diego de Almagro, en el centro de Santiago. Ahí se reunieron cientos de venezolanos para celebrar con cánticos, bailes y gritos la “liberación de Venezuela”. ¿Cómo recibieron la noticia?, ¿qué saben de sus familiares que están allá?, ¿volverán a Venezuela? Aquí, algunas de sus respuestas.

Por: Catalina Vicuña

Publicado: Sábado 3 de enero de 2026 a las 19:26 hrs.

Catalina Vicuña Venezuela Nicolás Maduro Estados Unidos
<p>Tras captura de Nicolás Maduro: la voz de Venezuela, desde Santiago Centro</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

LO MÁS LEÍDO

1
Coffee break

Formalizarán por ocultamiento de bienes a dueños del Hotel Renaissance
2
Coffee break

Con concierto de Carlos Vives: el encuentro de familias empresarias en Miami que reunió a los Von Appen, Yarur y Del Río
3
Coffee break

La nueva startup de fundador de Clean Copper tras la quiebra: apostó por el personal de aseo y levantó US$ 600 mil con Invexor
4
Coffee break

El salario de la presidenta del Banco Central Europeo es un 50% superior al revelado por la institución
5
Coffee break

Pasado en Just Burger y Bain & Company: Quién es el nuevo CEO de Unifood mandatado a resolver la crisis del holding
6
Coffee break

Antonio Jalaff incumple arresto parcial y querellantes piden cuenta urgente al tribunal
7
Coffee break

Justicia niega visita de Leonarda Villalobos al cementerio y autorizó a Álvaro Jalaff a pasar año nuevo en Cachagua
8
Cultura

Cachagua: El libro que cuenta la historia del balneario

Newsletters

VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Laboral & Personas Construcción Fondos de Inversión Entre Códigos Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Columna de Opinión

VER MÁS

Vitrina Empresarial

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete