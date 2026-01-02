Xepelin levanta US$ 20 millones en ronda liderada por Nazca Ventures con una caída de 40% en su valorización

La fintech chilena levantó capital mientras espera la aprobación de su licencia Sofipo para poder consolidarse como el “Nubank de las pymes” en México. Conocedores de la ronda afirman que la valorización habría sido superior a US$ 400 millones.

No es una serie C. La ronda -que aún no ha sido cerrada- busca ser un puente estratégico para sumar socios mexicanos a la operación y prepararse para el escalamiento. Estarían, expresan fuentes conocedoras de Xepelin, buscando otro socio local y por eso aún no ha sido anunciada por la fintech chilena.

Conocedores de la operación aseguran que la valorización de la startup local habría bajado poco más de 40%, pasando de US$ 720 millones a un número cercano a los US$ 400 millones. Otras firmas globales que han pasado por esta misma situación -principalmente debido a las altas valorizaciones de 2020- son Klarna (85% menos), Stripe (casi 50% menos) y Ramp (28% menos) .

La ronda fue liderada por el fondo mexicano Nazca Ventures, inversionistas de las firmas chilenas Galgo, Hackmetrix, Loads, Koywe, Vambe y PhageLabs.

Xepelin estaría facturando cerca de US$ 100 millones, asegura alguien que conoce bien los números de la firma. Además, han trabajado con más de 70 mil compañías desde su fundación.

Rondas históricas

Si hay una startup chilena que sabe de capital, es Xepelin. No sólo se dedica a otorgar financiamiento a pymes, sino también es de las empresas tecnológicas que más recursos ha recaudado. Tanto en rondas de equity como en líneas de deuda.

En 2019 y 2020 levantó rondas semilla para validar la demanda local, pero rápidamente uno de sus fundadores y CEO, Sebastián Kreis, partió a México. En julio de 2021 anunciaron una histórica serie A de US$ 230 millones, de los cuales US$ 30 millones eran capital y US$ 200 millones fueron facilidades de crédito.

Esta ronda fue liderada por Kaszek Ventures y contó con la participaciñon de fondos internacionales como DST Global Partners, Picus, Cathay Innovation, FJ Labs y los chilenos Kayyak y Amarena.

Un año después levantaron una serie B de US$ 111 millones en una ronda liderada por Avenir (inversionistas de Ramp, Shop My y Cognition, entre otros) y Kaszek. Ambos fondos tomaron asientos en el directorio. En el caso del vehículo argentino, lo ocupa el fundador de MercadoLibre Nicolás Szekasy, y por el lado de los norteamericanos está Paul Light. A esta ronda entraron también PayPal Ventures, Wellington Management, DST Global, Battery Ventures y Endeavor Catalyst.

Aunque no ha sido revelado públicamente, conocedores de la operación e inversionistas aseguran que la valorización de la compañía fue cercana a los US$ 720 millones.

Sumado a todo este capital, han obtenido líneas de deuda de AGF chilenas, fondos de pensiones y una línea de US$ 140 millones de parte de Goldman Sachs.

Licencia en México

Para realmente ser una billion dollar company, cuenta un conocedor de la firma, el desafío está en México. Allá están buscando consolidarse como el Nubank para las pymes.

Para eso, llevan meses trabajando en la obtención de la Sofipo (Sociedades Financieras Populares), una especie de licencia bancaria que les permitiría escalar el negocio en México.

Este trámite se ha atrasado más de lo presupuestado, entre otras cosas, porque en junio de 2025 el departamento del tesoro de Estados Unidos señaló que tres instituciones financieras con base en México eran objeto de preocupación por lavado de dinero. Se acusó a Cibanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa. Según las autoridades norteamericanas estas instituciones ayudaban a criminales transnacionales a lavar dinero y prohibió a instituciones financieras bajo su jurisdicción enviar o recibir fondos de esos bancos mexicanos. Esto puseo en jaque el sistema bancario del país azteca.

Gracias a esa medida, los reguladores mexicanos estuvieron casi nueve meses enfocados solamente en ese tema, y la licencia que buscaba Xepelin no avanzó. Sin embargo, quienes conocen los pormenores de la startup chilena aseguran que debería estar aprobado en 2026.

Cambios en el equipo

A lo largo de su historia, la fintech que lidera Sebastián Kreis ha tenido varios cambios en sus equipos. Actualmente trabajan cerca de 500 personas y el único fundador que queda en la operación es Kreis. Nicolás de Camino está en el directorio, mientras que Diego Contreras, Felipe Puntarelli, Carlos Veloso y Guillermo Molina han salido.

También han surgido cambios en las gerencias. David Campos, CFO entre septiembre de 2021 y septiembre de 2025, trabaja en BioRender, en San Francisco; Duncan Steblyna fue CPO entre febrero de 2023 y febrero de 2025 y hoy es VP de product management en D Local; Erik Johannessen fue CTO entre febrero de 2023 y octubre de 2024 y hoy es CTO de Banco PagaTodo; Daniela Vega estuvo a cargo del área de data entre enero de 2020 y septiembre de 2024, y hoy tiene el mismo cargo en Unified Data Platform, y Daniel Benavides fue senior VP del área Go to Market entre septiembre de 2022 y agosto de 2024 y actualmente es CRO de Klar.

Hoy Kreis recibe nueve reportes de parte de sus equipos y una de las últimas contrataciones de Xepelin es el ex CTO de Fintual, Martín Ugarte, que se sumó en septiembre de 2025 como VP de ingeniería.