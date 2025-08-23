Anatomía del poder: lo público y privado de cuatro candidatos a La Moneda
Convocamos a cuatro reconocidas plumas María José O'Shea, Josefina Ríos, Roka Valbuena y Kike Mujica para que delinearan la figura de los principales aspirantes a La Moneda, a fin de que arrojaran luces sobre las opciones que cada uno de ellos representan.
Estrategia Kast: ¿La tercera es la vencida?
Rehúye hablar de temas valóricos. Prefiere comentar lo que considera temas urgentes: seguridad, migración, economía. No ha incluido a la familia en la campaña. Marca alto en las encuestas. Y deja tiempo para ir al gimnasio, porque quiere proyectarse como un candidato con energía.
Jeannette Jara: el carisma, ¿es suficiente?
A Jara la vida le ha enseñado a ser pragmática, a entender que para avanzar hay que ceder, y que las banderas de la izquierda no pueden ser las mismas de antes. Ella sabe que el sueldo vital de $750 mil es una ilusión, pero sí tiene bien claro que a mayor riqueza, los sueldos tienen que ser mejores. Este es un recorrido por su historia, con claros y oscuros.
Evelyn Matthei: ¿Llegará tu momentum?
Era la favorita en esta elección hasta que se desplomó en las encuestas a mediados de este año. Su primera vez fue en 1992: con poca experiencia política se inmiscuyó en una sangrienta batalla de la derecha -que incluyó a Pinochet y Piñera- que terminó muy mal para ella. En 2013 optó por auto inmolarse por su sector. ¿Es la hora de Matthei?
Franco Parisi: el héroe de los endeudados
Estuvimos con el líder del Partido de la Gente en el momento en que oficializó su tercera candidatura a la presidencia. Aquí hablan sus partidarios, asesores, cercanos y también algunos no tan cercanos.
