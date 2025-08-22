Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF MAS Personaje
Personaje

Franco Parisi: el héroe de los endeudados

Estuvimos con el líder del Partido de la Gente en el momento en que oficializó su tercera candidatura a la presidencia. Aquí hablan sus partidarios, asesores, cercanos y también algunos no tan cercanos.

Por: Roka Valbuena - Ilustración: Ignacio Schiefelbein

Publicado: Sábado 23 de agosto de 2025 a las 06:55 hrs.

política elecciones candidatos candidato presidencial
<p>Franco Parisi: el héroe de los endeudados</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

LO MÁS LEÍDO

1
Coffee break

La movida estratégica de Enjoy antes de renunciar a la concesión de los casinos de Coquimbo, Viña y Pucón
2
Coffee break

A lo Steve Jobs: El discurso de Luis Felipe Gazitúa a los graduados de ingeniería de la UdeC
3
Coffee break

La historia personal de Marta Larraechea con Copec
4
Coffee break

The Fresh Market reestructura deudas por US$ 600 millones
5
Coffee break

Agua en el desierto de Arabia Saudita: el ingeniero chileno que trabaja en el megaproyecto NEOM
6
Por dentro

Toesca, el track record de la elegida por la CMF para liquidar los fondos de Sartor
7
Punto de partida

Cómo AgendaPro levantó US$ 35 millones: obsesión, networking, ganadores y desgaste físico
8
Cómo cuido mis lucas

Acciones millonarias 2025: las empresas que más han subido en Chile y el mundo

Newsletters

VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Salud Innovación y Startups Laboral & Personas Construcción Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete