Jaime Gazmuri, último embajador chileno en Venezuela: “La sola captura de Maduro no garantiza derrocar el régimen”

Estuvo poco más de un año como embajador en Caracas, hasta julio de 2024. Aquí Jaime Gazmuri -hoy presidente de TVN- analiza las últimas acciones de EEUU en ese país. Habla de una población atemorizada y de un régimen que podría incluso seguir activo, aunque precario, sin Maduro. Se refiere también a la corrupción que se ha infiltrado en el gobierno venezolano.

“Esto fue una sorpresa relativa”, responde Jaime Gazmuri, el último embajador chileno en Venezuela -entre mayo de 2023 y julio de 2024-, cuando se le pregunta sobre las últimas acciones militares de EE.UU. en ese país, que terminó con la detención de Nicolás Maduro y su esposa. “Y digo que fue una sorpresa relativa porque estábamos esperando algo así después de toda la presión que ha hecho Trump para intentar cambiar el régimen venezolano. El gran despliegue marítimo en el Caribe, el ataque a supuestas lanchas que transportaban drogas, la captura de algunos petroleros. Además habían anunciado que algo iban a hacer en tierra”.

“Lo que sí me ha sorprendido totalmente fue el secuestro (de Maduro), porque me imaginaba que era una operación muy, muy, muy compleja. Y resultó muy exitosa. Eso habla muy mal de la capacidad preventiva del sistema de seguridad de Maduro, que fue incapaz de prevenir una acción de este tipo. Eso será materia de análisis posterior. El tema ahora es como sigue el cuadro”.

-¿Y qué cree usted que sigue?

-La población en Venezuela está atemorizada, porque el bombardeo al Fuerte Tiuna, que es el centro militar de Caracas, fue muy fuerte. Según entiendo, es de donde extrajeron a Maduro. Eso significa que él estaba viviendo su residencia habitual, que queda cerca de una concentración de escuelas y de viviendas militares cerca del centro. Y otro dato que tengo es que el gobierno controla la situación interna. Habló Diosdado Cabello (ministro del Interior), habló Delcy Rodríguez (vicepresidenta). Me dicen que el palacio de gobierno hay un cordón de seguridad un poco más amplio que un día normal. La gente está en sus casas. No ha salido ni a celebrar ni a defender el gobierno, están a la expectativa. Seguramente algunos cacerolazos, porque la mayoría de los venezolanos quieren que Maduro deje el poder. Lo que viene ahora es una página abierta.

"Lo que sí me ha sorprendido totalmente fue el secuestro (de Maduro), porque me imaginaba que era una operación muy, muy, muy compleja. Y resultó muy exitosa. Eso habla muy mal de la capacidad preventiva del sistema de seguridad de Maduro"

“Y lo otro es la reacción internacional, porque lo que ha hecho Trump viola todo el orden internacional -agrega-. El asunto es completamente al margen de las leyes internacionales mínimas, del respeto a la soberanía de los Estados, de la no intervención militar. Se genera inestabilidad no sólo en el Caribe, sino en América del Sur. El régimen dictatorial en Venezuela es indiscutible, pero no es argumento suficiente para la invasión. Lo que hay que buscar ahora es una salida negociada, que permita una transición pacífica en Venezuela y evite un eventual conflicto armado en ese país, que sería gravísimo”.

-¿Cree que podría haber algún tipo de escalada militar, de enfentamiento, si el régimen y el Ejército venezolanos se mantienen sin transar?

-Espero que no ocurra. El escalamiento sería alguna intervención militar americana terrestre, lo que sería situación muy compleja. Y la pregunta obvia que sigue es cuál era el objetivo: derrocar a Maduro o al régimen, porque la sola captura de Maduro no garantiza derrocar el régimen.

-¿No?

-No. Siguen gobernando los mismos, ahora sin Maduro.

-Pero es un golpe al chavismo…

-El tema es quién gobierna el país. Y lo sigue haciendo el régimen, ahora con su vicepresidenta. Tengo la impresión de que hay una falla muy importante en la inteligencia norteamericana sobre lo que ocurre en Venezuela. Y que es una falla en que coinciden con el sector más extremo de la oposición a Maduro.

-¿A qué se refiere?

-A pensar que la presión norteamericana va a provocar el quiebre de las Fuerzas Armadas y del régimen de Venezuela. Eso no es así. Piensa en Cuba, llevamos 50 años así. Esta demostrado en la historia que las cosas no son así.

-¿De verdad piensa que el régimen venezolano puede resistir en la situación actual?

-Si no hay intervención directa de EEUU, el régimen tiene condiciones de seguir en una situación muy precaria, porque la situación allá es cada vez más complicada. La captura de los barcos petroleros efectivamente están ahogando la economía. La inflación se está disparando. El ambiente social es difícil. La salida debe ser una negociación, no más despliegue militar.

-¿Ve posible hoy una negociación?

-No sé, no sé… No veo otra salida, salvo la invasión; por ponerlo en términos simples. Ahora, si hay una fractura dentro del régimen, ya estamos en otro cuadro. Pero eso hasta hoy no se ha producido. Tampoco veo una explosión popular interna, que también hace caer dictaduras.

"Si hay una fractura dentro del régimen, ya estamos en otro cuadro. Pero eso hasta hoy no se ha producido. Tampoco veo una explosión popular interna, que también hace caer dictaduras".

-Pero esa explosión popular interna es difícil cuando es dura la represión del régimen, como ha sido en Venezuela…

-Evidente. Pero nosotros (en Chile) sabemos lo que es que movilizarse en dictadura y que eso tenga efecto.

-La justicia norteamericana hace cargos a Maduro por narcoterrorismo, por posesión de armas. Se ha hablado del Cartel de los Soles, que estaría infiltrado dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas. ¿Cuál es su opinión?

-Mi impresión es que lo del Cartel de los Soles es una invención norteamericana y también toda esta retórica de que Venezuela es un gran es un gran proveedor de drogas para EEUU. Es falso, porque Venezuela ni produce ni elabora droga, y tampoco es un factor importante en el tráfico de drogas hacia EEUU, es completamente secundario. Otra cosa es que en Venezuela hay corrupción, eso es así. Hay tráfico ilegal, básicamente de oro, porque el país tiene mucho. Y se dice que hay gente del régimen comprometida con eso. Es muy probable. Yo no digo que sean blancas palomas.

-Además de dictador, ¿es Maduro, para usted, un corrupto?

-No tengo evidencia; pero de que hay corrupción en el régimen, sí. Allá vi gente que vive de una manera que no se corresponde con lo que son sus ingresos normales.