Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF MAS Personaje
Personaje

La carrera en europa del dramaturgo y director Esteban Muñoz, que este año aterriza en el Teatro Municipal con “Elektra”

Con una nutrida trayectoria en el Viejo Continente, colaborando con la compañía La Fura del Baus y como director de escena de un prestigioso teatro de ópera en Berlín, 20 años después vuelve al Teatro Municipal, su primera casa. “Las raíces tiran”, dice el artista.

Por: Sofía García- Huidobro

Publicado: Viernes 2 de enero de 2026 a las 16:01 hrs.

Arte Cultura teatro música Sofía García- Huidobro
<p>La carrera en europa del dramaturgo y director Esteban Muñoz, que este año aterriza en el Teatro Municipal con “Elektra”</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

LO MÁS LEÍDO

1
Coffee break

Formalizarán por ocultamiento de bienes a dueños del Hotel Renaissance
2
Coffee break

Antonio Jalaff incumple arresto parcial y querellantes piden cuenta urgente al tribunal
3
Coffee break

Pasado en Just Burger y Bain & Company: Quién es el nuevo CEO de Unifood mandatado a resolver la crisis del holding
4
Coffee break

Con concierto de Carlos Vives: el encuentro de familias empresarias en Miami que reunió a los Von Appen, Yarur y Del Río
5
Coffee break

Justicia niega visita de Leonarda Villalobos al cementerio y autorizó a Álvaro Jalaff a pasar año nuevo en Cachagua
6
Coffee break

La nueva startup de fundador de Clean Copper tras la quiebra: apostó por el personal de aseo y levantó US$ 600 mil con Invexor
7
Coffee break

La carta de despedida de Fernando de Peña de Mallplaza
8
Política

Dos pesos pesados al mando de dos alas de poder: así se estructura el Segundo Piso de Kast

Newsletters

VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Laboral & Personas Construcción Fondos de Inversión Entre Códigos Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Columna de Opinión

VER MÁS

Vitrina Empresarial

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete