Falabella anuncia inversiones históricas por US$ 900 millones en 2026: un 55% irá a mejora de espacios físicos existentes

El plan -el más alto registrado para un ejercicio anual- es un 40% superior al de 2025 y el foco principal estará puesto en el negocio del conglomerado a nivel local, así como en el crecimiento en Perú.

El grupo Falabella anunció inversiones inéditas por US$ 900 millones para 2026, con foco en la transformación y expansión de los espacios físicos de sus tiendas ya existentes y, además, la apertura de 17 nuevas tiendas en Latinoamérica.

El plan informado por los altos mandos de la plana ejecutiva del conglomerado es un 40% mayor que el desplegado por la compañía durante 2025, que alcanzó los US$ 650 millones.

“Miramos hacia adelante y vemos una situación particularmente positiva”, expresó Alejandro González, CEO de Grupo Falabella, en la presentación del plan de inversiones, donde también confirmó que la cifra es la más alta en su tipo para un ejercicio. “En 2025 tuvimos números muy buenos para nosotros, no solo porque hemos visto negocios con resultados históricamente positivos, sino que recuperación en todos los negocios en comparación con años atrás”, agregó como contexto.

En el detalle de la estrategia, US$ 500 millones de los US$ 900 millones de inversión para este año estarán destinados a transformar espacios físicos para potenciar la experiencia de los clientes. Al respecto, González destacó que “hoy el cliente no busca solo producto, sino que también experiencia, que genera un impacto positivo tanto o mayor que el metraje físico (...). Hoy no necesito más metros cuadrados para crecer en venta, sino que necesito mejores metros cuadrados".

Así, US$ 303 millones de dicho ítem se invertirán a nivel local, en Chile, donde el foco estará en la expansión y transformación de tiendas y centros urbanos de Mall Plaza. En Perú, el desembolso para el presente ejercicio será de US$ 146 millones, donde la firma dijo que desarrolla un “plan agresivo”, con la expansión de los centros urbanos de Mall Plaza y el término de la renovación de seis tiendas Maestro a Sodimac. Los restantes US$ 43 millones irán a la mejora de activos y logística en Colombia.

Por otro lado, US$ 113 millones del plan irán a la apertura de 17 nuevas tiendas en Latinoamérica, donde el 37% se lo lleva Perú, con US$ 42 millones de ese total, seguido por Colombia (US$ 25 millones), México (US$ 23 millones) y Chile (US$ 23 millones).