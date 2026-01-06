Tras estancarse en 2025, sector de data centers proyecta despegue con inversiones de US$ 1.691 millones a 2031

Debido a la ausencia de nuevos ingresos durante en el último año, no aumentó la capacidad instalada en Chile, pero GPS Property proyecta ocho nuevas iniciativas a cinco años.

Considerados cada vez más críticos y necesarios para desbloquear y potenciar la inteligencia artificial (IA) y el desarrollo digital, los centros de datos proliferan en todo el mundo y también en América Latina. De acuerdo con el reporte global realizado por GPS Property, al cierre del primer semestre de 2025, la capacidad instalada alcanzó aproximadamente 1.246,9 MW en Latinoamérica.

Brasil es quien lideró en la región, con unos 700 MW, concentrados en la ciudad de Sao Paulo, principal polo económico y demográfico del gigante sudamericano. Le sigue Chile, donde -según GPS Property- el “entorno de negocios favorable, estabilidad política, capital humano calificado, infraestructura desarrollada y conectividad internacional mediante cables de fibra óptica” han impulsado el desarrollo de esta infraestructura.

Tras nuestro país figuran México, Colombia, Perú y Argentina.

En territorio nacional la capacidad instalada se situó en torno a los 247 MW a julio de 2025, la cual se encuentra principalmente en la Región Metropolitana.

A la fecha, existen 37 centros operativos en Chile principalmente ubicados en la zona norte de la Región Metropolitana.

Sin embargo, si bien la capacidad de los centros de datos se ha triplicado desde 2018, debido a la ausencia de nuevos ingresos durante el último año esta cifra se ha mantenido sin variaciones desde el primer semestre de 2024.

En específico, a la fecha existen 37 centros operativos pero -de acuerdo al reporte global de mercado de la consultora- se prevé que el mercado de data centers en la Región Metropolitana seguirá creciendo.

Inversiones a 2031

En la última década el mercado ha mantenido una tasa promedio de 1,2 nuevas instalaciones por año, pero para los próximos cinco años se prevé la entrada de ocho nuevos centros de datos no empresariales, lo que elevaría el total a 45 ubicaciones, detalló GPS Property.

Así, para 2031 estas nuevas instalaciones aportarían más de 252 mil metros cuadrados (m2) al inventario, los que permitirán más que duplicar la superficie disponible y reforzar “el rol de Chile como polo tecnológico regional y destino clave de inversión en infraestructura digital”, explicó la consultora.

Estos centros pueden estar ligados a una compañía específica y se les denomina “empresariales” porque alojan información de sus propietarios. Pero también pueden no estar vinculados a una firma específica. Este último tipo pueden ser “colocation” (en que los clientes instalan sus propios equipos de TI) o “cloud” (que ofrecen servicios a través de internet bajo demanda, con información y aplicaciones alojadas en la instalación).

En detalle, de estos ocho proyectos nuevos en Chile, cinco serían de centros de datos de tipo colocation y tres serían de tipo cloud.

En cuanto a inversión en el sector en los próximos cinco años, las tres iniciativas de tipo cloud significarán un desembolso de US$ 772 millones y los cinco proyectos de colocation sumarán desembolsos en torno a los US$ 920 millones.

En términos de capacidad instalada, estas iniciativas incorporarían más de 356 MW adicionales de capacidad, respondiendo a la creciente demanda por servicios digitales, almacenamiento y conectividad.

En palabras de la directora ejecutiva de GPS Property, Lorena Tapia, “los centros de datos requieren inversiones millonarias y planificación a largo plazo, por lo que operadores globales priorizan territorios donde la seguridad jurídica y continuidad política están garantizadas. Chile ha sabido ofrecer esa confianza”.

“El desafío futuro es convertir esta oportunidad en política de Estado”, enfatizó Tapia.

Radiografía del sector

Al día de hoy, en la Región Metropolitana predominan los centros no empresariales. En la actualidad este tipo de data centers concentra el 94,7% de la superficie construida, principalmente con los colocation (78,2%), seguidos por los cloud (16,5%). En tanto, los empresariales solo representan un 5,3%.

En cuanto a su ubicación, de los 37 centros de datos en la RM la mayor parte de la capacidad instalada se concentra en el norte, con 174 MW, seguidos por el sur de la capital (42,6 MW) y el sector oriente (26,4 MW). En conjunto, estas tres zonas representan casi toda la capacidad instalada (98,4%).