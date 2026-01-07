JetSmart se suma a la tendencia de aliarse con bancos para ofrecer beneficios en viajes y ficha con Bci

El acuerdo contempla, en un principio, descuentos en vuelos nacionales e internacionales. Durante el primer semestre de 2026 irán desarrollando nuevas iniciativas y sumando nuevos beneficios.

La tendencia de las aerolíneas en enfocarse en la experiencia de sus clientes es cada vez más potente. Para esto, sus programas de fidelización son claves, sobre todo a la hora de crear alianzas con entidades bancarias.

Latam con Santander y SKY con Banco de Chile son algunos de los ejemplos que se ven actualmente en el mercado nacional, no obstante hoy se se sumó una más.

Este miércoles, MACH de Bci y JetSmart anunciaron el inicio de una alianza estratégica orientada a ofrecer beneficios en la compra de pasajes aéreos y servicios asociados al viaje para clientes de MACH, Bci y Líder Bci.

De acuerdo a lo comunicado, la alianza contempla -en un principio- descuentos de hasta un 40% en vuelos nacionales y de hasta un 30% en rutas internacionales operadas por JetSmart, sin embargo pretende seguir desarrollando nuevas iniciativas.

De hecho, ambas empresas afirmaron que "el acuerdo da inicio a una colaboración de carácter permanente" y que durante el primer semestre de 2026 irán desarrollando nuevas iniciativas y sumando nuevos beneficios con precios preferenciales en servicios como maletas, acceso preferente y selección de asientos.

Para el CCO de JetSmart Airlines, Víctor Mejía esta alianza "forma parte de un ecosistema de alianzas estratégicas que hemos construido buscando dar valor y acceso a nuestros pasajeros”.

“Esta alianza busca ampliar la propuesta de beneficios en una categoría de uso frecuente como los viajes, al incorporar condiciones que faciliten el acceso al transporte aéreo", sostuvo el CEO de MACHBANK, Diego Vidaurre.

Y agregó que esta alianza "se enmarca en nuestra estrategia de crecimiento orientada a fortalecer la relación con nuestros clientes, a través de alianzas que complementan nuestro modelo de banca digital".

Cabe mencionar que JetSmart ya contaba con una alianza estratégica con Banco Estado, la cual -por el momento- mantendrá.