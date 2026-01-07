Gigante de alimentos PF y Rangers de Talca extienden su récord como el patrocinio deportivo más largo de la historia del fútbol profesional

La última renovación del auspicio por otros cinco años llevará la relación entre ambos símbolos de la Región del Maule a 54 años, superando así otras históricas alianzas como la del Bayern Múnich con Telekom y la del Arsenal con Fly Emirates.

Fundada en Talca a comienzos del siglo XX, la identidad de la productora de alimentos PF está estrechamente ligada a la capital regional del Maule, especialmente desde diciembre, cuando un cambio en la estructura de propiedad de Rangers, el equipo insignia de la ciudad, estrechó aún más los lazos entre la empresa y los fanáticos del club local.

Esto, porque el hasta ahora controlador del club Felipe Muñoz acordó vender 50% de la propiedad de Rangers a un grupo de empresarios de la ciudad, liderado por José Luis Fernández, cuarta generación del clan familiar y miembro de la rama de los Fernández Urcelay, que participa en la propiedad de PF a través de la sociedad Inversiones Quebrada de Agua.

Su padre, el recientemente fallecido expresidente del directorio y pieza clave de la empresa, Manuel Arturo Fernández, incluso llegó a jugar en las filas del club y varios miembros de la familia han ocupado cargos directivos en el club.

Junto con el nuevo inversionista ingresarán también a la propiedad Patricio Jaque y su hijo Fabián, dueños de la cadena regional de supermercados Mayorista 21.

Ahora se espera que los cambios en la estructura de propiedad del equipo se traduzcan también en ajustes al área operativa, buscando poner fin a una racha de 15 años de ausencia de la primera división del fútbol chileno.

Auspicio deportivo

Pero los lazos entre la empresa y el equipo siguen rompiendo récords, luego de que el club anunciara la renovación del contrato que estampará la marca del fabricante de alimentos en su tradicional camiseta rojo y negro por otros cinco años.

De este modo, el auspicio de PF se extenderá hasta 2031, completando así 54 años de patrocinio ininterrumpido, extendiendo aún más el récord que ya tenían como el respaldo marcario más largo en la historia del fútbol profesional.

En segundo lugar, a amplia distancia, se ubica el contrato de Volkswagen con el Wolfsfurgo, el equipo de la Bundesliga fundado en la ciudad del mismo nombre que se levantó precisamente en torno a las fábricas de la automotriz alemana, y que firmado originalmente en 1991 y que ya completa 35 años.

“Este vínculo acaba de ser reconocido a nivel internacional como la alianza comercial más longeva del fútbol mundial, superando a clubes históricos como Bayern Múnich (con Telekom) y Arsenal (con Fly Emirates). Un logro que habla de lealtad, identidad y tradición, valores que nos unen dentro y fuera de la cancha”, valoró la sociedad deportiva.

La relación comercial del club con la empresa comenzó en 1977, apenas cuatro años después surgieran en Alemania las primeras camisetas de fútbol con publicidad.