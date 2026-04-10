Juan Hurtado Vicuña: “Existe una obsesión por forzar la participación de cuatro operadores móviles"

En su carta dirigida a los accionistas, el presidente de Entel afirmó que la industria de telecomunicaciones hoy se enmarca en un contexto "desafiante", y enfrenta un “deterioro progresivo” en cuanto a su regulación.

“Pese a las adversidades de la industria, en Entel nos hemos distinguido por ser la única operadora del sector en presentar resultados financieros positivos en Chile, demostrando la solidez de nuestro modelo de negocio”.

Esas fueron algunas de las palabras redactadas por el presidente del directorio de la compañía de telecomunicaciones, Juan Hurtado Vicuña, en su carta que presenta la memoria del ejercicio 2025.

El ejecutivo afirmó que el año pasado fue bueno en cuanto a números comerciales. En medio de una industria “altamente competitiva” -detalló- capturaron un 44% del crecimiento neto del mercado de suscripción móvil en Chile y un 27,5% en Perú. En el mercado de Internet para el hogar, en este mismo índice, Hurtado afirmó que capturaron un 42%.

Según los últimos reportes financieros, sus ingresos consolidados se situaron en $ 3.032.302 millones durante 2025, un 9,7% más respecto del 2024. Su Ebitda, por otro lado, fue de $ 835.473 millones, un 5,9% más que el año anterior.

Según el ejecutivo, estos resultados fueron “impulsados por los segmentos móvil y fijo en Chile, con aumentos en sus ingresos de 5,9 y 6,3% respectivamente, destacando el alza en venta de equipos de 10,1%”. Las operaciones peruanas también contribuyeron, específicamente “con un alza en sus ingresos de 14,2% en el negocio móvil”.

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Un contexto "desafiante" para la industria

Entre los hitos más relevantes del año, Hurtado mencionó la alianza anunciada en noviembre pasado por Entel, en pleno desierto de Atacama, junto a la compañía Starlink: un servicio de interconexión satelital para enviar SMS (y “muy prontamente” mensajes de WhatsApps y otras aplicaciones, según adelantó) desde cualquier lugar.

Con esto, aseguró el ejecutivo, “Chile se posicionó como el primer país de Latinoamérica y el quinto en el mundo en ofrecer comercialmente esta tecnología”. La apuesta, detalló, luego fue replicada en Perú.

Pero ante todo, reflexionó, logros como este se dan en un contexto “desafiante” para la industria. En el caso de Chile, el directivo de Entel fue tajante al afirmar que durante los últimos 15 años desde la compañía han evidenciado un “deterioro progresivo” en cuanto a regulación en el sector.

Aseguró que, desde su perpectiva, hoy “existe una obsesión por forzar la participación de cuatro operadores móviles, no por evolución natural sino por imposición de variadas reglas y fallos judiciales, por encima de países con mucha mayor población como EEUU, Alemania o Brasil, y otros de la OCDE”.

Esto, enlistó, viene acompañado de factores como “cargas y obligaciones desproporcionadas; limitaciones al uso del espectro y costos para su cambio de uso; precarización de las concesiones; licitaciones de espectro con foco en recaudar; reglas disímiles en las exigencias de cumplimiento entre operadores, como en la primera licitación del 5G, entre otras”.

A su juicio, esto se ha traducido en dificultades de parte de compañías de no poder alcanzar la escala y los números suficientes para ser sostenibles.

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Al respecto, reconoció que Chile ha sido líder en cuanto a promoción de políticas para premiar la innovación y fomentar la libre empresa, “apoyados en derechos de propiedad sólidos, con un Estado facilitador que acompañaba, allanando el camino para el desarrollo competitivo de los negocios, siempre con respeto a normativa y pensando en el bienestar de los consumidores”.

"Es tiempo de retomar ese camino exitoso", afirmó. Esto, en su opinión, abrirá paso a inversión y desarrollo en el mercado de las telecomunicaciones, la “columna vertebral de la economía digital y habilitador natural de la actividad económica”.

Hacia el final, adelantó que los focos de la compañía hoy están puestos en el mercado móvil y fijo B2B, aumentar la escala del negocio móvil en el país vecino y expandirse en el negocio hogar en ambas naciones.

Además de ello, buscarán potenciar Entel Digital, negocio del que dijo estar convencido que "puede expandirse en dos o tres veces sus ingresos", al tiempo en que seguirán con las inversiones en negocios adyacentes a la oferta B2C.







