La impronta del nuevo presidente de Falabella y la nueva etapa de “consensos”

Un presidente de unidad. Así califican al interior del directorio del retailer al nuevo timonel, quien asumió el desafío a mediados de marzo en reemplazo de Enrique Ostalé.

Un presidente de unidad. Así califican al interior del directorio de Falabella a Fernando de Peña, quien asumió el desafío a mediados de marzo en reemplazo de Enrique Ostalé.

Sobre su impronta, algunos cercanos a las principales familias accionistas del conglomerado remarcan que su liderazgo será de consensos, a diferencia de su antecesor, que, dicen las mismas fuentes, estuvo muy empoderado en su mandato.

El propio De Peña lanzó luces de sus objetivos al asumir. “Espero llevarla adelante (la tarea de presidente) con una mirada estratégica, impulsando el crecimiento de la compañía, por medio de un quehacer íntegro y buscando los consensos necesarios para consolidar esta nueva etapa”, sostuvo el directivo, añadiendo que “hoy como directorio tenemos que consolidar esta nueva etapa de crecimiento a través de la ejecución impecable de nuestra estrategia en cada uno de los negocios”.

Ostalé asumió en 2023 en medio de una crisis generalizada al interior de Falabella, con dos bandos en el directorio, lo que terminó, tras 22 años vigente, con el pacto de accionistas entre las siete distintas ramas de las familias Del Río, Cúneo y Solari.

El directivo, exWalmart y hoy miembro del directorio de Agrosuper, lideró una transformación al interior de Falabella, que terminó con un 2025 histórico: sus utilidades crecieron un 180%, hasta los US$ 1.485 millones.

Pero, desde fines del año pasado, los accionistas del conglomerado comenzaron a buscar opciones para reemplazar a Ostalé. Y surgió el nombre de De Peña, que en 2025 dejó Mallplaza (filial de Falabella) tras 35 años como su gerente general.

El directivo asumió la presidencia de Falabella con el desafío de consolidar el crecimiento del retailer, unificar el directorio y recuperar su rentabilidad en un entorno de consumo moderado. Tras una exitosa gestión en Mallplaza, su enfoque incluiría la integración de activos regionales y la transformación cultural de la compañía.

Revisa los demás casos en las siguientes notas del especial aniversario: Entel, Walmart México, Transelec, Latam Airlines, Sky Airline, CMPC, Mercado Libre, Apple, Enel Distribución.