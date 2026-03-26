Ostalé renuncia al directorio de Mallplaza y concreta su salida total del Grupo Falabella

A solo una semana de dejar la presidencia del grupo Falabella, Enrique Ostalé concretó su salida del holding, presentando este miércoles su renuncia al directorio de la filial de centros comerciales del grupo, Mallplaza.

Así lo comunicó esta firma mediante un hecho esencial enviado al regulador, agregando que la renuncia de Ostalé se hará efectiva a partir del 31 de marzo.

Ostalé, otrora alto ejecutivo de Walmart a nivel internacional, se convirtió en 2023 en el primer presidente del grupo Falabella ajeno a las familias que cumplen el rol de accionistas mayoritarios, es decir, los clanes Solari, Del Río y Cúneo. En 2025, además, se había sumado al directorio de Mallplaza, ampliando su presencia en el retailer.

Este 17 de marzo, Ostalé oficializó su salida del directorio de la matriz -en el que será reemplazado por el exgerente general de Mallplaza, Fernando de Peña, que presidirá Falabella ahora-, donde le tocó liderar el rearme del retailer luego de la crisis que sufrió posterior a la pandemia. Ahora, tras dejar la filial de centros comerciales, finalizó sus últimos vínculos con el holding.