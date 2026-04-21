Latam y Delta sellan acuerdo de largo plazo para el mantenimiento aeronáutico de aviones A320 en Brasil

La iniciativa se construye sobre la base del joint venture entre ambas compañía y aún se encuentra sujeta a las aprobaciones regulatorias correspondientes.

Latam Airlines y Delta Air Lines anunciaron la firma de un acuerdo comercial de largo plazo para servicios de mantenimiento, reparación y overhaul (MRO), de las aeronaves pertenecientes a la familia A320 en Brasil.

La iniciativa se construye sobre la base de la relación de joint venture entre Delta y la compañía de origen chileno, lo que marca una nueva etapa en su colaboración técnica.

Y es que Delta TechOps apoya la flota de Latam desde Atlanta -incluyendo mantenimiento de motores para aeronaves A320neo y Boeing 787-, mientras que la aerolínea chilena provee a la firma estadounidense servicios de mantenimiento de componentes desde su centro MRO ubicado en São Carlos, Brasil.

De acuerdo con lo informado por Latam a través de un comunicado, el acuerdo aún está sujeto a las aprobaciones regulatorias correspondientes.

El CEO de Latam Brasil, Jerome Cadier, señaló que el acuerdo "es un paso importante para fortalecer las capacidades de mantenimiento de Latam Airlines Brasil y consolidar el rol de nuestro centro en São Carlos como un referente MRO en América Latina".

"Asimismo, refuerza nuestra ambición de posicionar a la región como un hub estratégico para el mantenimiento aeronáutico, la ingeniería y la innovación", agregó.

Por otro lado, el presidente internacional de Delta Air Lines y presidente de Delta TechOps, Alain Bellemare, afirmó que el anuncio les "permite aprovechar nuestras fortalezas complementarias y ofrecer soluciones de mantenimiento más amplias para clientes de todo el mundo".

"Con el crecimiento acelerado de las flotas en nuestra industria, TechOps está comprometido con responder a la demanda de reparación de componentes de alta calidad de manera responsable, incluyendo alianzas que cumplan con nuestros exigentes estándares y generen valor de largo plazo para Delta y sus clientes", enfatizó.

Centro MRO

Fundado en 2001, el centro MRO de Latam está ubicado en São Carlos, en el estado de São Paulo, y es uno de los principales polos de mantenimiento aeroespacial de América Latina.

Según datos de la firma, el complejo cuenta con 95.000 metros cuadrados, nueve hangares y 22 talleres especializados, con capacidad para atender hasta 18 aeronaves de forma simultánea.

A su vez, emplea a aproximadamente 2.400 profesionales altamente calificados, se encuentra certificado por autoridades internacionales como la EASA, la FAA y la DGAC y desde 2019 utiliza drones con inteligencia artificial para inspecciones externas, lo que ha acelerado el proceso 12 veces.

De acuerdo con Latam, en los últimos años el centro ha continuado expandiéndose, incorporando nuevos clientes externos y avanzando en iniciativas de digitalización, eficiencia operacional y descarbonización.

En enero de este año, la empresa anunció la apertura de más de 400 puestos de trabajo en el área de mantenimiento de aeronaves en el gigante sudamericano, disponibles en las ciudades de São Paulo, Guarulhos y São Carlos, Río de Janeiro, Salvador, Porto Alegre, Curitiba y Brasilia.

En ese aspecto, desde 2021 la firma ha incrementado el número de mecánicos en Brasil en un 33%, como parte de sus planes constantes en capacidad técnica, seguridad operativa y desarrollo de personal.

Por otro lado, en septiembre de 2025, la compañía inauguró su noveno hangar, una instalación construida en 10 meses y que implicó una inversión de 40 millones de reales brasileños (US$ 7 millones).

Dicho complejo estuvo destinado al mantenimiento pesado de los Boeing 787 Dreamliner del grupo, tarea que hasta ese entonces se realizaba fuera de Brasil.

“Es emocionante ver a São Carlos consolidada como un verdadero polo de desarrollo aeroespacial de Brasil, que además de un mantenimiento de excelencia, alberga nuestra Escuela de Mecánicos y un histórico de innovación continua”, dijo Cadier en ese momento.