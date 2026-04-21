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Latam y Delta sellan acuerdo de largo plazo para el mantenimiento aeronáutico de aviones A320 en Brasil

La iniciativa se construye sobre la base del joint venture entre ambas compañía y aún se encuentra sujeta a las aprobaciones regulatorias correspondientes.

Por: Karen Flores B.

Publicado: Martes 21 de abril de 2026 a las 12:57 hrs.

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<p>Latam y Delta sellan acuerdo de largo plazo para el mantenimiento aeronáutico de aviones A320 en Brasil</p>

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