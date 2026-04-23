CEO de Latam Airlines afirma que conflicto en Medio Oriente "no ha tenido un impacto directo importante en nuestro negocio"

En sus palabras a los accionistas, Roberto Alvo destacó que hoy la compañía mantiene una estructura financiera “sólida" que resulta en estabilidad y flexibilidad para la firma.

“En 2025 logramos los mejores resultados financieros de nuestra historia”. Con esas palabras, el CEO de Latam Airlines, Roberto Alvo, encabezó su intervención en el marco de la junta de accionistas 2026 de la compañía, celebrada este miércoles.

En ella, el directivo se refirió a la gestión y resultados de la empresa durante el año pasado, destacando un aumento del 11% en sus ingresos, un 32% en cuanto a su Ebitda y la llegada de 26 nuevos aviones a su flota.

Además, distinguió uno por uno los avances en los componentes del “mix” de los negocios en los que hoy participa la firma: carga, pasajeros y su programa de fidelización. Todos, afirmó Alvo, hoy son “activos importantes que dan resiliencia y robustez al modelo Latam”.

En esta línea, el directivo aseguró que la compañía hoy mantiene una estructura financiera “sólida que nos da estabilidad y flexibilidad”.

Ambos factores resultan en una fortaleza financiera para Latam Airlines, aseguró Alvo, que actualmente “es un activo estratégico que no solo nos protege de cambios en el entorno, sino que además nos permite tomar oportunidades de crecimiento y desarrollo”.

Esta flexibilidad, junto con su efectiva organización dentro de Latam -detalló Alvo-, es lo que da paso para que la compañía continúe invirtiendo "en mejorar nuestro producto y experiencia, lo que nos permite mantener y mejorar la preferencia y aumentar los ingresos premium como proporción de los ingresos totales”.

Eso, sumado a una cultura austera y disciplina en los costos, agregó el directivo, “termina impulsando nuestros márgenes”.

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Impactos directos e indirectos del conflicto

Hacia el final de su intervención, Alvo mencionó que no podía terminar sus palabras sin referirse al conflicto que se vive en Medio Oriente. Al respecto, Alvo adelantó que el conflicto “no ha tenido un impacto directo importante en nuestro negocio, en el sentido que tenemos una exposición menor a flujos de carga y pasajeros en dicha región”.

No obstante, sí precisó que la situación ha tenido impactos indirectos dentro la compañía, específicamente en materia del alza de uno de sus insumos más cruciales: el jet fuel, que utilizan los aviones para emprender vuelo. "Dada la incertidumbre que todos enfrentamos, es prácticamente imposible prever el impacto que esto tendrá para Latam y para la industria en general”, señaló.

Cabe recordar que, al cierre de 2025, la compañía aérea conectó a 160 destinos en 27 países de todas partes de Sudamérica junto con Europa, África y Oceanía.

De todas formas, Alvo fue tajante al afirmar que “esta crisis llega en el mejor minuto de la historia del grupo. Esto nos hace enfrentar esta situación con una mezcla de confianza y cautela”.

Confianza, desglosó, en la capacidad ya demostrada de Latam Airlines para navegar “entornos complejos e incierto”. Y cautela, pues, aún no se conocen los resultados finales del conflicto “y los impactos definitivos que podrán significar tanto para la industria en general como para Latam en particular”, afirmó Alvo.

Ahora, concluyó, "nos toca seguir haciendo las cosas bien, con la misma disciplina y foco que nos ha traído hasta aquí y seguir avanzando en nuestro propósito, que es elevar cada viaje siempre”.

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La nueva mesa

En la instancia, se realizó una votación sobre los miembros del directorio, saliendo electos dos nuevos nombres: Marcos Büchi y Luis Felipe Cerón. Ambos fueron propuestos por AFP Cuprum e integrarán la mesa directiva junto a Ignacio y Enrique Cueto; Alexander Wilcox, Bornah Moghbel, Sonia Villalobos, Federico Curado y Michael Neruda.