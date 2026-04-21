Empresarios buscan sacarle partido a Alemania para impulsar a las PYME
Dirigentes de Grande PYME, Icare y la Cámara Chileno-Alemana (AHK Chile) viajaron para conocer el modelo Mittelstand.
Noticias destacadas
Conocer in situ para inspirar. Así podría resumirse el objetivo que llevó a Alemania a una delegación de empresarios chilenos liderada por Grande PYME, Icare y la Cámara Chileno-Alemana (AHK Chile). En terreno, se sumergirán en el modelo Mittelstand, un ecosistema de empresas medianas que articula cadenas productivas con otras grandes, impulsa I+D y sostiene la competitividad exportadora de la nación germana.
O sea, un esquema en el que las mayores firmas empujan el desarrollo de las más pequeñas.
El modelo, explicó la directora ejecutiva de Grande Pyme, Katia Trusich, tiene dos aspectos que lo hacen “particularmente potente”. Lo primero es el peso real de las PYME, ya que “representan más del 99,4% del tejido empresarial del país, aportan entre el 50% y el 61% del PIB, y son responsables del 55% del empleo formal”.
En segundo lugar, la arquitectura de redes que las sostiene. En Alemania las empresas nacen afiliadas a un gremio, que les da formación, redes de contacto y las inserta productivamente en el territorio donde operan.
“El crecimiento económico no ocurre de manera aislada dentro de cada empresa, sino que se construye cuando este se transmite a través de una buena conexión empresarial”, resaltó el presidente de Icare, Holger Paulmann.
Holger Paulmann, presidente de Icare, junto a Katia Trusich, directora ejecutiva de Grande PYME. Foto: Jonathan Duran
Y hoy, agregó, Chile tiene un problema justamente ahí. “No en la cantidad de empresas, sino en la calidad de la relación entre ellas. Y cuando esa conexión es débil, los efectos también se transmiten, hacia el empleo y la estabilidad de las personas”, dijo.
En su opinión, lo crucial del modelo alemán, es que los más grandes no solo trabajan con los más pequeños, sino que los integran, los desarrollan y los forman en función de sus propias necesidades productivas. “Ese es el estándar al que Chile debería aspirar”, señaló.
Por ello, complementó Trusich, la apuesta del viaje es “estudiar, observar, investigar y generar aprendizajes inmersivos. Esta misión es una búsqueda de experiencias concretas que, en un futuro cercano, puedan generar eco en la política pública de nuestro país”.
Junto a diferentes representantes del mundo empresarial -como Joaquín Cruz, gerente general de Abastible; Paola Alvano, gerente de asuntos corporativos y sostenibilidad de BCI; Manuel Olivares, presidente del directorio de Sura, entre otros- viajaron representantes de los ministerios de Economía y Hacienda, a través de ProChile y la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP).
“La idea es que los aprendizajes lleguen directamente a quienes toman decisiones”, dijo Trusich. Su punto fue complementado por Paulmann, quien ve espacio para “traer buenas prácticas para que las empresas socias de Icare las conozcan, las cuestionen y si amerita las implementen. Ahí es donde realmente se genera valor”, afirmó.
Y si bien el viaje puede ser inspirador, para Trusich, lo crucial es cambiar el relato en este tema.
“Durante décadas, hemos mirado a las PYME desde el asistencialismo: subsidios, capacitaciones puntuales, programas focalizados en la supervivencia. Y con eso no basta”, expuso, recalcando que los datos muestran que las empresas de menor tamaño crecen de verdad cuando se conectan con grandes compañías.
De hecho, de acuerdo a datos propios de Grande Pyme, este sector representa el 98% del tejido empresarial chileno y concentran el 64% del empleo formal. “Si ellas aumentan la escala de su negocio, sube el empleo, mejoran los salarios y el país crece. Es importante que las empresas grandes entiendan que tienen un rol que jugar en el crecimiento de sus proveedores. Eso es sostenibilidad”, cerró Trusich.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Startup Wise y Massiva crean empresa conjunta y alistan metaverso en el móvil para marcas
A diferencia de la visión inmersiva y uso lentes de realidad virtual, Fan Tactics apuesta por el uso de los teléfonos de los usuarios, quienes podrán acumular monedas virtuales y canjearlas en el mundo real.
Empresa de griferías vinculada a la familia Pavez compra propiedad industrial en Colina en US$ 18 millones
El inmueble fue ocupado por la gigante brasileña Tigre, que cerró sus operaciones en Chile en 2024. Su nuevo dueño es Mosaico, que busca sumar nuevas categorías del rubro de terminaciones.
Industria de administradoras de fondos de inversión creció 23,5% el año pasado y anota récord de activos gestionados por US$ 43.853 millones
La nueva presidenta de la Acafi, María José Montero, aseguró que el desafío para aumentar la participación de institucionales es “de diseño del sistema”.
Grupo Alemana remodela estructura corporativa y altos ejecutivos de la clínica pasarán a administrar todo el conglomerado
Cristián Piera, histórico gerente general de la clínica de Santiago ocupará esa posición para todo el grupo, quedando también bajo su alero la isapre Esencial, los seguros y los prestadores de regiones.
BRANDED CONTENT
¡Openday llega a Valdivia!. Una instancia abierta y gratuita dirigida a todo público
El evento se realizará el miércoles 22 de abril en el Work/Café Valdivia. Combinará educación financiera, asesorías personalizadas y contenidos prácticos para apoyar decisiones de inversión, en un escenario de mayor incertidumbre y en plena Operación Renta.
¡Openday llega a Valdivia!. Una instancia abierta y gratuita dirigida a todo público
El evento se realizará el miércoles 22 de abril en el Work/Café Valdivia. Combinará educación financiera, asesorías personalizadas y contenidos prácticos para apoyar decisiones de inversión, en un escenario de mayor incertidumbre y en plena Operación Renta.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete