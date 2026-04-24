Las 46 concesiones por US$ 23 mil millones con las que el MOP busca reimpulsar el sector

Dentro de estas iniciativas, predominan los proyectos viales, seguidos por obras hospitalarias y carcelarias, que concentran la mayor parte del portafolio.

Antes de instalarse en Morandé 59 para encabezar el Ministerio de Obras Públicas (MOP), Martín Arrau -junto a un equipo técnico- se propuso revisar en detalle una centena de iniciativas dependientes de la cartera. El objetivo era definir un listado de proyectos prioritarios que permitiera destrabar obras, acelerar su ejecución y materializar inversión efectiva en terreno.

Con el mandato ya en curso, ese trabajo se tradujo en un catastro de 70 proyectos a nivel nacional, que en conjunto representan una inversión cercana a los US$ 29 mil millones.

Aunque el portafolio incluye iniciativas provenientes de distintas direcciones -como Obras Hidráulicas, Vialidad y Arquitectura-, hay un segmento que concentra la mayor parte del peso: concesiones.

En efecto, 46 de las 70 obras corresponden a la Dirección General de Concesiones (DGC), acumulando una inversión de US$ 22.941 millones, equivalente a cerca del 80% del total.

El detalle de los proyectos

Al revisar en profundidad la cartera que el MOP pretende potenciar en los próximos años, se observa una amplia diversidad de iniciativas, tanto en tipo como en ubicación geográfica. Sin embargo, tres grandes categorías predominan con claridad: obras viales, recintos hospitalarios y proyectos penitenciarios.

En el ámbito vial, hay 23 iniciativas que se encuentran en distintos estados de avance dentro de la lista. Algunas ya fueron adjudicadas y están en ejecución, pero enfrentan dificultades constructivas que han ralentizado su desarrollo, como la Segunda Concesión Talca-Chillán. Otras, en tanto, forman parte de la agenda de impulso del Ministerio, como la Autopista Vespucio Oriente II.

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También existen proyectos que acumulan retrasos en sus cronogramas de licitación. Es el caso de la Ruta 5 tramo Antofagasta-Iquique, cuyo proceso debió iniciarse en 2025, pero aún no se concreta. A esto se suman obras que fueron derechamente dejadas sin efecto, como la concesión de la Ruta 5 Caldera-Antofagasta.

Asimismo, el portafolio incluye iniciativas que deberían licitarse durante el presente año -como la Segunda Concesión Ruta 57 Santiago-Colina-Los Andes- y otras de mayor horizonte, pero estratégicas, que ya requieren preparación, como la Segunda Concesión Autopista Central.

En el caso de los proyectos hospitalarios, hay nueve recintos considerados que ya se encuentran en ejecución. Su inclusión responde tanto a la necesidad de aumentar la disponibilidad de camas como a las dificultades que han enfrentado durante su desarrollo, como ocurre con el Hospital del Salvador o la red Los Ríos-Los Lagos.

Por su parte, en el listado aparecen ocho proyectos penitenciarios que también presentan distintos niveles de avance. Algunos corresponden a relicitaciones de infraestructura existente, orientadas a su mejora o ampliación, como la Segunda Concesión Cárcel de Alta Seguridad (Santiago 1), cuyo proceso debió iniciarse en 2025 y aún está pendiente.

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Otros, en cambio, son desarrollos completamente nuevos, como la Cárcel de Copiapó (El Arenal), ya adjudicada y en ejecución. A esto se suma un plan adicional impulsado por el Gobierno, aún sin detalles específicos, que busca expandir y modernizar la infraestructura penitenciaria mediante el sistema de concesiones, incorporando nuevos recintos y ampliaciones para aumentar la capacidad del sistema.

Más allá de carreteras, hospitales y cárceles, el listado de concesiones prioritarias también considera otras iniciativas relevantes. Entre ellas, destacan cuatro proyectos aeroportuarios en el norte y sur del país, además de obras específicas como la desaladora de Coquimbo en el ámbito hídrico y el Teleférico de Alto Hospicio, en Iquique, en materia de movilidad.