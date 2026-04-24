Las 46 concesiones por US$ 23 mil millones con las que el MOP busca reimpulsar el sector
Dentro de estas iniciativas, predominan los proyectos viales, seguidos por obras hospitalarias y carcelarias, que concentran la mayor parte del portafolio.
Noticias destacadas
Antes de instalarse en Morandé 59 para encabezar el Ministerio de Obras Públicas (MOP), Martín Arrau -junto a un equipo técnico- se propuso revisar en detalle una centena de iniciativas dependientes de la cartera. El objetivo era definir un listado de proyectos prioritarios que permitiera destrabar obras, acelerar su ejecución y materializar inversión efectiva en terreno.
Con el mandato ya en curso, ese trabajo se tradujo en un catastro de 70 proyectos a nivel nacional, que en conjunto representan una inversión cercana a los US$ 29 mil millones.
Aunque el portafolio incluye iniciativas provenientes de distintas direcciones -como Obras Hidráulicas, Vialidad y Arquitectura-, hay un segmento que concentra la mayor parte del peso: concesiones.
En efecto, 46 de las 70 obras corresponden a la Dirección General de Concesiones (DGC), acumulando una inversión de US$ 22.941 millones, equivalente a cerca del 80% del total.
El detalle de los proyectos
Al revisar en profundidad la cartera que el MOP pretende potenciar en los próximos años, se observa una amplia diversidad de iniciativas, tanto en tipo como en ubicación geográfica. Sin embargo, tres grandes categorías predominan con claridad: obras viales, recintos hospitalarios y proyectos penitenciarios.
En el ámbito vial, hay 23 iniciativas que se encuentran en distintos estados de avance dentro de la lista. Algunas ya fueron adjudicadas y están en ejecución, pero enfrentan dificultades constructivas que han ralentizado su desarrollo, como la Segunda Concesión Talca-Chillán. Otras, en tanto, forman parte de la agenda de impulso del Ministerio, como la Autopista Vespucio Oriente II.
También existen proyectos que acumulan retrasos en sus cronogramas de licitación. Es el caso de la Ruta 5 tramo Antofagasta-Iquique, cuyo proceso debió iniciarse en 2025, pero aún no se concreta. A esto se suman obras que fueron derechamente dejadas sin efecto, como la concesión de la Ruta 5 Caldera-Antofagasta.
Asimismo, el portafolio incluye iniciativas que deberían licitarse durante el presente año -como la Segunda Concesión Ruta 57 Santiago-Colina-Los Andes- y otras de mayor horizonte, pero estratégicas, que ya requieren preparación, como la Segunda Concesión Autopista Central.
En el caso de los proyectos hospitalarios, hay nueve recintos considerados que ya se encuentran en ejecución. Su inclusión responde tanto a la necesidad de aumentar la disponibilidad de camas como a las dificultades que han enfrentado durante su desarrollo, como ocurre con el Hospital del Salvador o la red Los Ríos-Los Lagos.
Por su parte, en el listado aparecen ocho proyectos penitenciarios que también presentan distintos niveles de avance. Algunos corresponden a relicitaciones de infraestructura existente, orientadas a su mejora o ampliación, como la Segunda Concesión Cárcel de Alta Seguridad (Santiago 1), cuyo proceso debió iniciarse en 2025 y aún está pendiente.
Otros, en cambio, son desarrollos completamente nuevos, como la Cárcel de Copiapó (El Arenal), ya adjudicada y en ejecución. A esto se suma un plan adicional impulsado por el Gobierno, aún sin detalles específicos, que busca expandir y modernizar la infraestructura penitenciaria mediante el sistema de concesiones, incorporando nuevos recintos y ampliaciones para aumentar la capacidad del sistema.
Más allá de carreteras, hospitales y cárceles, el listado de concesiones prioritarias también considera otras iniciativas relevantes. Entre ellas, destacan cuatro proyectos aeroportuarios en el norte y sur del país, además de obras específicas como la desaladora de Coquimbo en el ámbito hídrico y el Teleférico de Alto Hospicio, en Iquique, en materia de movilidad.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Expertos y ANP alertan que artículo que suma una excepción a la Ley de Propiedad Intelectual afectará los derechos de autor de la prensa
El artículo 8° permitirá que terceros usen grandes volúmenes de datos -texto, sonido e imagen- sin pagar derechos de autor, siempre y cuando la actividad “no sea una explotación encubierta de las obras protegidas”.
El rol de los directores independientes en voz de Manola Sánchez (Bci), Rafael Fernández (SAAM) y Rafael Guilisasti (Concha y Toro)
Sostienen que hoy el foco está en el resguardo de conflictos de interés, su rol como complemento estratégico y la capacidad de enriquecer la discusión al interior del directorio.
BRANDED CONTENT
¡Openday llega a Valdivia!. Una instancia abierta y gratuita dirigida a todo público
El evento se realizará el miércoles 22 de abril en el Work/Café Valdivia. Combinará educación financiera, asesorías personalizadas y contenidos prácticos para apoyar decisiones de inversión, en un escenario de mayor incertidumbre y en plena Operación Renta.
¡Openday llega a Valdivia!. Una instancia abierta y gratuita dirigida a todo público
El evento se realizará el miércoles 22 de abril en el Work/Café Valdivia. Combinará educación financiera, asesorías personalizadas y contenidos prácticos para apoyar decisiones de inversión, en un escenario de mayor incertidumbre y en plena Operación Renta.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete