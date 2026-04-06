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MOP prioriza teleférico de Alto Hospicio como modelo para otros proyectos, pero anuncia que sufrirá varias modificaciones

El sistema de transporte fue licitado en junio de 2025 y pese a que concitó el interés de 12 potenciales oferentes, hasta ahora sigue sin ser adjudicado.

Por: Camila Bejarano corresponsal Zona Norte

Publicado: Lunes 6 de abril de 2026 a las 20:30 hrs.

transporte Concesiones MOP Construcción Camila Bejarano corresponsal Zona Norte
<p>MOP prioriza teleférico de Alto Hospicio como modelo para otros proyectos, pero anuncia que sufrirá varias modificaciones</p>

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