Zofri define nueva mesa directiva, Pommiez asume la presidencia y Schäfer la vicepresidencia

Claudio Pommiez, Ilufi que ya encabezó la compañía y trabajó en operaciones portuarias en Chile y México, asumirá la presidencia. Lo acompañará Gisela Schäfer, vinculada a desarrollo regional y gestión de infraestructura en el norte.

El nuevo directorio de Zofri S.A., designado para el período 2026-2028, constituyó este miércoles su mesa directiva y definió a sus principales autoridades. Claudio Pommiez asumió como presidente, mientras que Gisela Schäfer fue nombrada vicepresidenta. La conformación se da tras la renovación total del directorio de la concesionaria, en un momento clave para la compañía, marcado por desafíos en gobernanza y por la necesidad de definir su proyección en el mediano y largo plazo.

Pommiez cuenta con más de dos décadas de trayectoria en el sector logístico, portuario e industrial. Fue gerente general de Zofri y anteriormente desarrolló su carrera en el grupo SAAM, donde ocupó cargos ejecutivos en operaciones portuarias en el norte de Chile y en México, con conocimiento directo del negocio franco.

Por su parte, Schäfer acumula más de 18 años de experiencia en desarrollo territorial e innovación, con foco en articulación público-privada y gestión de proyectos en la Región de Tarapacá. Entre sus roles, destaca su paso como gerenta de la sede Iquique de la Cámara Chilena de la Construcción y su participación en la Corporación de Desarrollo de Tarapacá.

Cambio de ciclo en la mesa

La renovación del directorio dejó fuera a Iván Berríos, quien no logró la reelección para el período 2026-2028, marcando el cierre de su etapa en la conducción de la compañía. Durante su gestión, el foco estuvo puesto en relevar el peso económico del sistema franco. Berríos cifraba en torno a 45 mil los empleos asociados al ecosistema Zofri y planteaba como meta superar los 60 mil, en la medida en que se avance en la extensión del contrato de concesión con el Estado. Ese punto queda ahora bajo la responsabilidad del nuevo directorio, en un escenario donde la definición de plazos y condiciones será clave para el futuro del sistema.

El directorio quedó además integrado por Jaime Soto Zura, Freddy Hurtado Cosgrove, Gina Ocqueteau Tacchini, Jorge Welch Morales y Paula Ithurbisquy Laporte, con perfiles ligados a estrategia, finanzas, sostenibilidad, innovación y desarrollo empresarial.

Desde Zofri S.A. señalaron que “la constitución de esta mesa directiva marca el inicio de una nueva etapa para la compañía, que será abordada con prudencia, responsabilidad y sentido de largo plazo”.

En esa línea, agregaron que “el directorio tendrá como foco el resguardo de la continuidad operacional del sistema, junto con el fortalecimiento de sus estándares de gobernanza”.

Agenda inmediata y concesión

La nueva mesa deberá entrar rápidamente en régimen. Entre sus primeras tareas estará ordenar la agenda interna y enfrentar la relación con el nivel central, particularmente en lo relativo a la extensión del contrato de concesión. Se trata de uno de los temas más sensibles para la compañía, ya que de su resolución depende la certeza sobre la continuidad del modelo y su capacidad de sostener y ampliar su impacto económico en la macrozona norte.

Como parte de esta nueva fase, la mesa iniciará un proceso de revisión integral del estado actual de Zofri. Junto con ello, el directorio buscará fortalecer el diálogo con los distintos actores del ecosistema, con una mirada de largo plazo para el desarrollo de la Zona Franca en las regiones de Tarapacá y Arica y Parinacota.

Según indicaron en un comunicado “se iniciará un proceso de revisión integral del estado actual de Zofri y de los distintos escenarios de desarrollo, promoviendo procesos de toma de decisión robustos, sin anticipar definiciones”.