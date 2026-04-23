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Hallazgos arqueológicos: Consejo de Monumentos tendría plazos cortos e intervenciones menores no requerirán permiso

Existen dudas acerca de las capacidades y recursos del servicio para cumplir los tiempos que propone la iniciativa legal.

Por: Martín Baeza

Publicado: Jueves 23 de abril de 2026 a las 04:00 hrs.

Construcción Ministra del Medio Ambiente Permisología Martín Baeza
<p>Hallazgos arqueológicos: Consejo de Monumentos tendría plazos cortos e intervenciones menores no requerirán permiso</p>

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