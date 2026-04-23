Fallo ordena a Latam recontratar a piloto despedido por “prácticas antisindicales” y pagar semana corrida

Un capitán de Latam fue despedido “por necesidades de la empresa” en julio de 2023. Pero él demandó a la aerolínea.

La sentencia obliga a pagar las remuneraciones del piloto que era parte de la directiva sindical hasta 2021, desde su despido en 2023 hasta que sea reincorporado a la empresa.

El capitán de un Boeing 787 de Latam fue despedido “por necesidades de la empresa” en julio de 2023. Sin embargo, el trabajador -que había ingresado a la firma en 2001- demandó a la aerolínea acusando que su despido nada tuvo que ver con los efectos de la pandemia, sino que fue por su actividad como dirigente de uno de los sindicatos de pilotos de Latam que por entonces atravesaba tensas relaciones por negociaciones de contratos de pilotos que fueron modificados durante la pandemia.

La semana pasada, la Corte de Apelaciones de Santiago le dio la razón al piloto representado por el abogado Claudio Fuentes de RFU Abogados.

“A la fecha del despido, la demandada se encontraba en un proceso de franca recuperación de la situación financiera experimentada producto de los efectos de la pandemia por Covid-19. Que la demandada (Latam) no logró acreditar en qué consistió la reestructuración del área en que se desempeñaba el actor, cuál fue el carácter técnico ni de qué manera dicha reorganización hacía necesaria su desvinculación específica”, dice la sentencia.

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De hecho, cita que la empresa había declarado públicamente en esa fecha que “Latam ha sido capaz de empezar el 2023 con sólidos resultados", y que "registramos un margen operacional ajustado de dos dígitos y volvimos a la rentabilidad de última línea”. También mencionó publicaciones en Linkedin donde estaban reclutando pilotos.

“La convergencia de estos antecedentes (...) permite inferir razonablemente que el despido del actor no obedeció exclusivamente a los motivos invocados por la empleadora, configurándose indicios suficientes de vulneración de la libertad sindical”, toda vez que el piloto fue dirigente sindical en dos periodos, hasta 2021. Latam había dicho que el despido fue dos años después de que terminara sus funciones como dirigente, pero la Corte desestimó esa atenuante.

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También la Corte corrigió la sentencia de primera instancia y ordenó pagar la semana corrida por la parte variable del sueldo del piloto, lo que podría ser un parteaguas en la industria si más pilotos demandan a aerolíneas.

“Las horas de vuelo en exceso del piso mensual constituyen trabajo ordinario cuya retribución es de carácter variable, sin que su exclusión del cálculo de la semana corrida encuentre sustento en la normativa aplicable”, dice la sentencia que obliga a Latam a reincorporar al piloto y pagarle su sueldo entre 28 de julio de 2023 y la fecha de su efectiva reincorporación, así como los reajustes pendientes por semana corrida, es decir, se deben remunerar los días domingos y festivos que el trabajador no laboró.