Latam supera las expectativas del mercado y cierra el año con crecimiento de 50% en sus utilidades

Latam no para de sorprender y es que desde que salió de su duro proceso de Chapter 11 en noviembre de 2023, la aerolínea no ha dejado de crecer, cerrando este año con cifras históricas.

La aerolínea nacional dio a conocer este martes sus resultados financieros y operacionales correspondientes al cuarto trimestre y al cierre del 2025, registrando un desempeño sólido y un crecimiento rentable.

Durante el acumulado del año, el grupo reportó utilidades por US$ 1.460 millones, lo que representó un crecimiento de casi un 50% respecto de 2024. En cuanto a sus ingresos, la línea aérea registró ingresos por US$ 14.265 millones al cierre del ejercicio 2025, un 11% mayor que el período anterior.

Asimismo, los resultados de la empresa durante el cuarto trimestre superaron las expectativas del mercado. Con respecto a la utilidad, las proyecciones de distintos analistas apuntaban a que estaría en torno a los US$ 421 millones, sin embargo -si bien el resultado estuvo cerca de los márgenes-, la aerolínea reportó ganancias por US$ 484 millones, las cuales incluso sobrepasaron las estimaciones más optimistas del mercado.

En cuanto a los ingresos reportados en el último trimestre del año, el mercado estipulaba que la aerolínea cerrara el cuarto trimestre con ventas por US$ 3.886 millones y, este martes, la compañía también rebasó esas previsiones, informando ingresos por US$3.949 millones en el periodo octubre-diciembre.

Lo mismo sucedió con el Ebitda de la compañía, el cual en el mercado se estimaba que rondaría los US$ 1.110 millones, proyección que también fue superada: el indicador cerró el trimestre en US$ 1.129 millones, lo que significó un aumento de un 30,4% interanual.