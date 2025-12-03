Latam Airlines proyecta una generación de flujo de US$ 1.700 millones para 2026 y aumento en operaciones de pasajeros hasta 10%
Además, la línea aérea afirmó que espera un aumento de su Ebitda llegando a un rango entre los US$ 4.200 y US$ 4.600 millones durante el próximo ejercicio.
Noticias destacadas
Latam Airlines dio a conocer este miércoles sus proyecciones financieras y operacionales para el año 2026 manteniendo su foco en un crecimiento rentable continuo. La línea aérea proyectó un aumento en sus operaciones de pasajeros entre un 8% y 10% (medido en kilómetros disponibles por asiento – ASK) y un margen operacional entre el 15% y el 17%.
A su vez, la compañía afirmó que espera un aumento de su Ebitda, llegando a un rango entre los US$ 4.200 millones y US$ 4.600 millones durante el próximo ejercicio, lo que representa un incremento con respecto al guidance de este año, el cual fue de US$ 4.000 millones a US$ 4.100 millones. Además, el grupo proyecta un costo unitario ajustado de las operaciones de pasajeros excluyendo combustible de entre 4,3 a 4,5 centavos de dólar.
Específicamente en términos de las operaciones, la aerolínea de bandera nacional proyecta un aumento en sus operaciones entre 6% y 8% para el mercado doméstico de la filial de Brasil, mientras que para los mercados domésticos de las filiales de Chile, Colombia, Ecuador y Perú, espera un aumento entre el 5% y 7%. En el negocio internacional, el crecimiento sería del 11% a 13%.
Sumado a esto, Latam estima una generación de flujo de caja apalancado de más de US$ 1.700 millones para el próximo año y espera un ratio de apalancamiento neto ajustado en o por debajo 1,4x y espera tener una liquidez de más de US$ 5.000 millones al final del ejercicio.
“Las proyecciones operacionales y financieras que hoy divulgamos reflejan el resultado del modelo de negocios único de Latam, que nos permite aspirar a obtener sólidos resultados financieros y sustentables en el tiempo", sostuvo el CEO de Latam Airlines Group, Roberto Alvo.
“De cara al futuro, seguiremos trabajando en mantener nuestra disciplina en la ejecución y en el control de costos. Seguiremos, además, enfocados en mejorar la experiencia de los clientes e invertir en tecnologías que simplifiquen su viaje y que permitan al grupo Latam operar de una manera aún más sostenible”, agregó.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
El mensaje de Sofofa al mundo político de cara a la segunda vuelta: “La etapa que se inicia requerirá de una oposición constructiva”
La presidenta del gremio, Rosario Navarro, planteó la necesidad de generar un contexto propicio para la inversión, reducir el impuesto corporativo, modernizar el Estado y priorizar el empleo.
MOP abre oferta económica para concesión de Corredor Ruta 160 con inversión estimada de US$ 171 millones
El proyecto considera la habilitación de un corredor de transporte público bidireccional, de aproximadamente 14 Km, y se estima que absorberá la circulación de unos 80 mil viajes diarios.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete