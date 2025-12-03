Latam Airlines proyecta una generación de flujo de US$ 1.700 millones para 2026 y aumento en operaciones de pasajeros hasta 10%

Además, la línea aérea afirmó que espera un aumento de su Ebitda llegando a un rango entre los US$ 4.200 y US$ 4.600 millones durante el próximo ejercicio.

Latam Airlines dio a conocer este miércoles sus proyecciones financieras y operacionales para el año 2026 manteniendo su foco en un crecimiento rentable continuo. La línea aérea proyectó un aumento en sus operaciones de pasajeros entre un 8% y 10% (medido en kilómetros disponibles por asiento – ASK) y un margen operacional entre el 15% y el 17%.

A su vez, la compañía afirmó que espera un aumento de su Ebitda, llegando a un rango entre los US$ 4.200 millones y US$ 4.600 millones durante el próximo ejercicio, lo que representa un incremento con respecto al guidance de este año, el cual fue de US$ 4.000 millones a US$ 4.100 millones. Además, el grupo proyecta un costo unitario ajustado de las operaciones de pasajeros excluyendo combustible de entre 4,3 a 4,5 centavos de dólar.

Específicamente en términos de las operaciones, la aerolínea de bandera nacional proyecta un aumento en sus operaciones entre 6% y 8% para el mercado doméstico de la filial de Brasil, mientras que para los mercados domésticos de las filiales de Chile, Colombia, Ecuador y Perú, espera un aumento entre el 5% y 7%. En el negocio internacional, el crecimiento sería del 11% a 13%.

Sumado a esto, Latam estima una generación de flujo de caja apalancado de más de US$ 1.700 millones para el próximo año y espera un ratio de apalancamiento neto ajustado en o por debajo 1,4x y espera tener una liquidez de más de US$ 5.000 millones al final del ejercicio.

“Las proyecciones operacionales y financieras que hoy divulgamos reflejan el resultado del modelo de negocios único de Latam, que nos permite aspirar a obtener sólidos resultados financieros y sustentables en el tiempo", sostuvo el CEO de Latam Airlines Group, Roberto Alvo.

“De cara al futuro, seguiremos trabajando en mantener nuestra disciplina en la ejecución y en el control de costos. Seguiremos, además, enfocados en mejorar la experiencia de los clientes e invertir en tecnologías que simplifiquen su viaje y que permitan al grupo Latam operar de una manera aún más sostenible”, agregó.