Tras nueva rebaja en cuota de merluza común, gerente de PacificBlu pone en duda continuidad operativa y califica gestión del Gobierno como un fracaso

Marcel Moenne argumentó que la baja sostenida hace inviable la operación de plantas procesadoras, escenario que podría traer como consecuencia un aumento del desempleo. “No contamos con el volumen necesario para asegurar la continuidad económica”, advirtió el ejecutivo.

“Lo ocurrido con la merluza común confirma el fracaso total de la gestión pesquera del Gobierno”, afirmó el gerente general de PacificBlu, Marcel Moenne, tras conocerse la nueva disminución de la cuota global de captura para la temporada 2026. La cifra caerá un 15%, pasando de 35.020 toneladas a 29.703 toneladas, lo que la compañía calificó como “un golpe inesperado y de alto impacto” para la industria.

La reducción se suma al 5% de cuota histórica perdida y que este año, por cambios en el fraccionamiento, genera un escenario crítico para la continuidad operacional del sector merlucero, tanto industrial como artesanal. “Estamos bajo la línea de flotación”, advirtió Moenne, quien agregó que la empresa evalúa el impacto económico antes de tomar decisiones sobre su operación en 2026.

Cabe recordar que en mayo de este año la compañía ya había anunciado el cierre de su planta en Talcahuano, luego de aprobarse la Ley de Fraccionamiento Pesquero basada en datos erróneos, entregados por la Subsecretaría de Pesca, situación que ponía en riesgo la operación de la pesquera, generando una pérdida de 800 puestos de trabajo en el Biobío.

En esa oportunidad, fue el propio senador por el Biobío, Gastón Saavedra, quien solicitó la renuncia del subsecretario de Pesca y Acuicultura, Julio Salas y del ministro Nicolás Grau, cuando lideraba la cartera de Economía.

Impacto económico y operativo

La merluza común es uno de los recursos pesqueros más relevantes para la industria nacional. Según estimaciones del sector, la caída acumulada de la cuota en dos años consecutivos (41.172 toneladas en 2024 a 29.703 en 2026) implica una reducción superior al 28%, afectando directamente la generación de empleo y la viabilidad financiera de las plantas procesadoras.

PacificBlu advirtió que la menor disponibilidad de materia prima compromete la estabilidad de su operación y la cadena de valor asociada, que incluye exportaciones y abastecimiento interno. “No contamos con el volumen necesario para asegurar la continuidad económica”, dijo enfático Moenne.

En esa línea, Moenne responsabilizó al Ejecutivo por la falta de medidas efectivas para recuperar la merluza común y controlar la pesca ilegal, que el Comité Científico estima en 20 mil toneladas, cifra que supera la nueva cuota autorizada. “No existe fiscalización adecuada ni acciones contundentes. Este abandono es lamentable”.

Fraccionamiento

A la reducción de la cuota se suma el incumplimiento de compromisos asumidos por el Gobierno en la discusión de la Ley de Fraccionamiento, como la revisión de la veda del besugo para diversificar la actividad. “El subsecretario de Pesca ya nos comunicó que repondrá la veda, sin información científica actualizada, lo que elimina alternativas productivas”, agregó Moenne.

El lunes, Pescadores Industriales del Biobío y armadores artesanales de diversas regiones ingresaron un requerimiento ante la Contraloría Regional de Valparaíso para impugnar la resolución de la Subsecretaría de Pesca por "uso arbitrario de facultades" luego que la nueva normativa abriera el Registro Pesquero Artesanal de manera masiva a nuevos inscritos, lo que, a juicio de los demandantes, pondría en jaque la sustentabilidad de los recursos marinos.

PacificBlu informó que continuará evaluando el impacto de estas medidas antes de definir ajustes en su operación. “El panorama es extremadamente complejo, pero no queremos tomar decisiones apresuradas sin conocer los lineamientos del próximo Gobierno”, concluyó el ejecutivo.