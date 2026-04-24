Manfred Paulmann toma las riendas y asume como presidente del grupo Cencosud

El brasileño Julio Moura dejará de liderar la mesa, aunque sigue como miembro. Jaime Soler pasa a timonear el directorio de Cenco Malls, la filial de centros comerciales.

Dos hechos esenciales publicados en la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) con diferencia de menos de dos minutos dieron cuenta de un cambio mayor en Cencosud, el retailer fundado por Horst Paulmann hace 50 años.

En el primero de los documentos, Cencosud Shopping informaba que Manfred Paulmann Koepfer presentó su renuncia a la presidencia de esa firma, aunque mantendría su sitio como director de la sociedad detrás de la marca Cenco Malls.

Y en la segunda información al mercado, se señalaba que el hijo mayor del artífice de la cadena de supermercados y centros comerciales de América del Sur pasaba a presidir Cencosud, dando un paso al costado el brasileño Julio Moura Neto, quien asumió el liderazgo de la mesa directiva en 2023 -en reemplazo de otra hija de “Don Horst”, Heike Paulmann- aunque era un antiguo conocido del conglomerado, con dos décadas a su haber como director del mismo.

Los cambios se concretarán el 24 de abril, en la junta de accionistas de la sociedad madre del grupo.

En tanto, timoneando la filial de centros comerciales del grupo quedó otro histórico: Jaime Soler, quien se desempeña como director de la compañía y “cuenta con una sólida trayectoria profesional y un profundo conocimiento del negocio inmobiliario y de los activos que conforman la plataforma regional de Cenco Malls”, destacó la firma.

Cabe indicar que Manfred Paulmann Koepfer es director de Cencosud desde el 31 de julio de 2021 y posee una amplia trayectoria en el grupo, “así como un profundo conocimiento del negocio y de los desafíos estructurales del retail en los mercados donde la compañía opera”, explicó la cadena.

Al referirse a su rol en los últimos años, Julio Moura sólo tuvo palabras de elogio. “Ha sido un honor presidir el directorio de Cencosud durante este período. Agradezco la confianza del directorio y de los accionistas, y el trabajo conjunto con el equipo ejecutivo en un contexto desafiante para la compañía y la industria”.

Además, el brasileño manifestó que “me alegra que Manfred Paulmann asuma la presidencia del directorio, y estoy convencido de que su mirada de largo plazo y su conocimiento del negocio serán un aporte para el desarrollo futuro de Cencosud. Continuaré contribuyendo desde mi rol como director.”

Por su parte, el aludido Manfred correspondió a las congratulaciones de su predecesor y declaró: “Asumo esta responsabilidad con una mirada de largo plazo, enfocado en dar continuidad a la estrategia y en seguir impulsando una agenda disciplinada de innovación y adaptación, que permita a Cencosud fortalecer sus capacidades y enfrentar con solidez los desafíos de un entorno cada vez más competitivo y exigente”.