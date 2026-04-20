Empresa de griferías vinculada a la familia Pavez compra propiedad industrial en Colina en US$ 18 millones

El inmueble fue ocupado por la gigante brasileña Tigre, que cerró sus operaciones en Chile en 2024. Su nuevo dueño es Mosaico, que busca sumar nuevas categorías del rubro de terminaciones.

La firma Mosaico -una de las principales compañías de grifería del país, vinculada a Horacio Pavez Aro- adquirió una estratégica propiedad industrial ubicada en Colina, inmueble que entre 1997 y 2024 ocupó la multinacional brasilera Tigre. El proceso de compraventa -liderado por la consultora Colliers- rondó los US$ 18 millones.

El inmueble se ubica en el Parque Industrial Los Libertadores; cuenta con un terreno de 60 mil metros cuadrados (m2), una superficie construida (GLA) de 18.500 m2 y 1.313 m2 de oficinas.

Con esta operación, financiada por Bice Vida, Mosaico busca consolidar un nuevo centro de distribución en la Región Metropolitana, en línea con la expansión de las marcas de la compañía hacia nuevas categorías.

La empresa chilena tiene más de 35 años de trayectoria en la industria de terminaciones para baño y cocina. Entre sus marcas figuran Stretto, Aggio y PMB, además de tener la representación de firmas internacionales como Sanitana y Presto, enfocadas en segmentos altos y proyectos de carácter institucional. La firma cuenta también con operación en Perú y Colombia.

El traslado a esta nueva planta contempla la incorporación de tecnología operativa, orientada a perfeccionar la gestión de procesos y reforzar los estándares de seguridad, trazabilidad y servicio. Además, en las nuevas instalaciones se incorporará una nueva tienda outlet con retiro inmediato y un laboratorio de pruebas de calidad acondicionado para recibir a clientes de grandes proyectos.

Mientras mantuvo sus operaciones en Chile, la brasileña Tigre se dedicaba específicamente a la producción de tubos y conexiones, siendo un actor relevante para el sector de la construcción y servicios sanitarios.

La diversificación

Hace unos tres años, el clan Pavez separó aguas: Horacio Pavez Aro decidió buscar independencia financiera para aumentar sus inversiones personales, principalmente en temas de impacto y educación, temas que viene desarrollando desde hace más de dos décadas cuando creó la Fundación Emprender.

EL Grupo Pavez García, compuesto por el patriarca Horacio Pavez y sus otros dos hijos Carolina y Gonzalo, quedaron con el control de los negocios que la familia tiene en el sector energético a través de la sociedad que tienen en Enlasa, inmobiliarios mediante la firma Devisa y el casi 13% que el clan tiene en Sigdo Koppers.

Horacio Pavez Aro quedó como controlador de la firma Mosaico, además de un negocio de factoring con Financia Capital, y las organizaciones de impacto y educación que él ha ido creando (es cofundador de The Impact y presidente de The Global Steering Group for Impact Investment y de Chile Converge).

Otras de sus compañía son NetProvider, en el rubro de ciberseguridad y monitoreo, y Enovus, uno de los más grandes grupos en educación a distancia en Chile, del que depende el instituto profesional Iplacex en educación técnico profesional; Enovus+, una OTEC de capacitación de trabajadores; y también trabaja con universidades en educación a distancia.

El empresario maneja sus negocios a través de su family office Napali, que se especializa en inversiones en los sectores de educación, finanzas y tecnología. Se estima que sus compañías facturan más de US$ 200 millones y emplean a unas 2 mil personas

Según su declaración de principios, su enfoque de inversión para los próximos años se centra principalmente en el ámbito tecnológico, con especial énfasis en la inteligencia artificial, sobre todo en Estados Unidos.