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Felipe Harboe: “Las empresas que compran servicios de clipping deben exigir a las agencias que cumplan la ley, de lo contrario podrían estar participando de un ilícito”

El abogado dijo que tanto las firmas que recortan noticias de prensa y las comercializan, como los compradores, podrían arriesgar multas de hasta UTM 1.000 y penas de 61 días a 540 días de cárcel.

Por: M. Zecchetto y A. Rivera

Publicado: Lunes 20 de abril de 2026 a las 19:30 hrs.

propiedad intelectual Medios de comunicación tecnología
<p>Felipe Harboe, exsenador y socio principal de H&CO Abogados.</p>

Felipe Harboe, exsenador y socio principal de H&CO Abogados.

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