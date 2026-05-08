Las 5 acciones para tener en el radar en mayo

La bolsa chilena atraviesa mayo con un cúmulo de información valiosa para determinar si dejará atrás la volatilidad producida por la guerra en Irán o si seguirá enfrentando nubarrones de cara al invierno.

Las negociaciones en Medio Oriente, el precio del petróleo, resultados trimestrales y las decisiones de los bancos centrales ante el repunte de la inflación han ido configurando un escenario de mayor optimismo en el mercado, con la bolsa local subiendo más de 4% en el último mes, pese a que en las últimas horas se enfrían los ánimos de conseguir un acuerdo.

En ese escenario, los analistas tienen en la mira a algunas acciones que cuentan con potencial para destacar en los próximos meses. Las apuestas apuntan a papeles que podrían beneficiarse del final del conflicto en el Golfo Pérsico y de una baja en el petróleo y una recuperación en el consumo local, pese al alza que ya ha mostrado la inflación y que persistiría durante algunos trimestres.

Desde Credicorp Capital señalan que “considerando la incertidumbre global y los eventos locales, recomendamos mantener un posicionamiento defensivo con una ponderación relevante en compañías de calidad y resultados relativamente resilientes. Favorecemos la exposición al sector bancario, en particular a nombres que se benefician de un costo de fondeo menos expuesto a inflación y con una mayor posición neta en activos en UF, y nombres cuyos resultados del primer trimestre den cuenta de un comportamiento destacado entre sus pares”, y agregan que el desempeño de la bolsa en mayo también estará marcado por el avance legislativo del proyecto de ley de Reconstrucción que impulsa el gobierno.

BCI destaca en banca

El BCI es la única acción de la cartera recomendada de Credicorp que actualmente tiene vigente el cartel de “comprar”. “El banco se beneficia de la inflación, dado que tiene un GAP UF de cerca de $ 5 billones. De esta manera, estimamos que en el segundo trimestre su rentabilidad podría mejorar desde el 15% que estimamos al 20%, con un incremento en la utilidad de 2026 cercano al 8% versus nuestros estimados”, explican desde la corredora.

Credicorp agrega que el “BCI presenta fundamentos sólidos y es nuestra preferida de manera más estructural dentro del sector, considerando también que las valoraciones no se ven tan ajustadas como en el caso de Santander y Banco de Chile. La acción de BCI negocia a múltiplos 1,6x para 2026 frente a nuestro target de 1,9x”. La corredora prevé un alza potencial de 20% para el papel del banco.

Desde BICE Inversiones también tienen al BCI con recomendación de compra para los próximos meses, gracias al “atractivo crecimiento en EEUU (supone el 34% de las colocaciones) impulsado tanto por la expansión regional en Florida como por la reestructuración societaria. Además, presenta un importante potencial de mejora en eficiencia en Chile”.

Latam resiste el alza del crudo

Los buenos resultados trimestrales -ganó US$ 500 millones en el primer trimestre, por encima de lo proyectado- y la expectativa de que logrará acomodarse a mayores precios de combustibles tiene a Latam como otra de las acciones que conviene tener en el radar en mayo.

BICE Inversiones estima un alza de 17% en los próximos meses para el papel de la aerolínea, mientras que Credicorp, aunque tiene su precio objetivo en revisión, la incluye en su cartera de acciones recomendadas.

Desde la corredora explican que “Latam cuenta con coberturas de combustible que, si bien solo compensan parcialmente el significativo aumento en los precios de ese insumo, se traducen en una ventaja frente a sus pares regionales, en particular las aerolíneas de bajo costo. Adicionalmente, la esperada disciplina con la que debieran comportarse sus competidores en Brasil, la sólida participación de mercado de Latam en rutas y aeropuertos clave de la región, y la creciente contribución de pasajeros premium —menos sensibles a precios— deberían permitir a la compañía navegar de mejor manera el actual escenario de turbulencia”.

Eso sí, reconocen desde Credicorp, de prolongarse el cierre del estrecho de Ormuz, las aerolíneas latinoamericanas empezarían a ver disrupciones en sus operaciones a partir de finales de junio, lo que ya ha comenzado a ocurrir en Asia.

Andina-B crece por Brasil

Embotelladora Andina logró un alza de 25% en sus utilidades al primer trimestre, gracias a la fortaleza de su negocio en Brasil, y el mercado cree que la acción de Andina-B tiene potencial para seguir subiendo en las próximas semanas.

En BTG Pactual plantean que “somos optimistas respecto de las acciones de Andina. Hay vientos de cola relativos en los márgenes. En cuanto al crecimiento, las perspectivas para el poder adquisitivo en los países donde opera son alentadoras”.

En Credicorp estiman que la compañía tiene una presencia sólida en sus mercados, “lo que le ha permitido sostener consecutivos crecimientos en EBITDA con márgenes entre 17,5% y 18,5% desde el año 2021 a pesar de navegar en un escenario de alta volatilidad de tipos de cambio y costos de insumos. Hacia adelante, esperamos una expansión más moderada de los resultados operacionales trimestrales a lo largo del año, derivada de mayores precios del petróleo, que impactan directamente los costos de distribución y el precio del plástico. No obstante, los bajos precios del azúcar, una alta proporción de envases retornables y el foco continuo en eficiencia operacional y revenue management deberían permitirle a la compañía navegar en este entorno desafiante”.

Aguas Andinas sube tarifas

Aguas Andinas es por definición una acción defensiva, ya que, al tener sus tarifas reguladas y un consumo casi inelástico, tiene ingresos muy estables. En un entorno como el actual, los analistas la destacan como una de las acciones que vale la pena tener en cuenta.

En BTG Pactual explican que “creemos que el apalancamiento operativo aún no se ha materializado plenamente, dado que el reajuste tarifario solo está parcialmente en vigor y seguirá implementándose durante este año. Prevemos una mejora gradual de los márgenes en 2026, con una expansión más significativa en 2027. Al mismo tiempo, las provisiones por insolvencias se mantienen en niveles saludables, mientras que los costos de mantenimiento parecen estar normalizándose, por lo que ambos factores deberían contribuir a aliviar la presión sobre los márgenes en los próximos trimestres.

En Credicorp estiman un alza potencial de 17% para los papeles de la sanitaria. “Aguas Andinas debería presentar sólidos resultados de primer trimestre el próximo 20 de mayo, respaldados por los incrementos tarifarios derivados del VIII ciclo de actualización tarifaria. La empresa continúa avanzando en su plan de inversiones, destacando la incorporación de los proyectos de Desodorización de La Farfana, que supone un incremento real de tarifas de 0,3%, y de Plan de Suministro Alternativo, que añade 0,55%”, explican desde la corredora.

ECL: resultados sorprenden al alza

Otra acción que tiene puesto el cartel de compra en BICE Inversiones es ECL. La compañía, que logró una utilidad de US$ 118 en el primer trimestre -por sobre los US$ 80 millones esperados- está en máximos en la bolsa, pero podría seguir subiendo gracias a “una atractiva cartera de contratos regulados, fuerte crecimiento operacional y mejora en la posición financiera. Esperamos una importante expansión en capacidad renovable, en línea con la estrategia del grupo controlador a nivel global”, según la corredora.