Proyecto de reactivación aterriza en el Senado

Tras el rápido despacho del proyecto de reactivación económica desde la Cámara de Diputados al Senado, la semana del 1 de junio comienza una etapa muy distinta. Una de las principales razones tiene que ver con la ausencia del Partido de la Gente (PDG) en esta corporación. Los votos de la colectividad fundada por Franco Parisi fueron clave para que la iniciativa del gobierno se aprobara holgadamente; sin embargo, el Ejecutivo no contará con esa ventaja en la Cámara Alta. Tan consciente está de ello que ya ha explicitado que superar esta valla por un voto es suficiente.

Las fuerzas están relativamente equiparadas en el Senado. Los dos comités mixtos de oposición suman 23 parlamentarios, mientras que los que agrupan a los partidos oficialistas o de respaldo al gobierno alcanzan los 25. Adicionalmente, el senador Alejandro Kusanovic, quien llegó a la Cámara Alta como independiente en la lista de RN, pero que con el tiempo ha tomado una línea propia, explicitó su inclinación a rechazar la idea de legislar. A ello se suma el independiente Karim Bianchi, quien tampoco ha mostrado entusiasmo por respaldar la iniciativa.

El problema que enfrenta el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, es que para aprobar la idea de legislar necesita 26 votos y solo tiene asegurados 25. Por ello, se vuelve imprescindible negociar con la oposición o bien con Kusanovic o Bianchi, cada uno por separado. Está por verse cuál será la estrategia por la que optará el Ejecutivo.

El senador Pedro Araya indicó que su voto está lejos de estar asegurado, ya que nadie del gobierno se ha acercado a conversar con él. Además, mientras la mayoría de las críticas se concentra en las normas tributarias de la iniciativa, al legislador del PPD le inquieta especialmente lo que califica como un “desarme de la institucionalidad ambiental”. Así las cosas, no parece viable un acuerdo con Araya, ya que buena parte de las disposiciones vinculadas a la permisología están contenidas precisamente en ese articulado.

Más allá del aspecto político, en el plano legislativo los jefes de comité ya acordaron que la iniciativa, al igual que ocurrió en la Cámara, será estudiada por las comisiones de Hacienda, Trabajo y Medio Ambiente.Tampoco hay que olvidar que este debate se desarrollará en paralelo a la discusión de la acusación constitucional que los partidos Nacional Libertario y Republicano decidieron presentar contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, asunto respecto del cual no existe total consenso en el oficialismo. Ello, porque los sectores más pragmáticos de Chile Vamos temen que esta ofensiva termine influyendo en la negociación del proyecto emblemático de la administración Kast.

Agenda senado

El martes 2 de junio, la Comisión de Hacienda prevé recibir al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y al director de Presupuestos, José Pablo Gómez, para analizar el Informe de Finanzas Públicas. Aunque aún no figura en tabla, la instancia también debería comenzar el miércoles 3 el estudio del proyecto de reactivación económica.

Ese mismo día, la Comisión de Medio Ambiente continuará el análisis de las indicaciones al proyecto que fortalece y mejora la eficacia de la fiscalización y el cumplimiento de la regulación ambiental a cargo de la Superintendencia del Medio Ambiente.