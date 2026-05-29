Proyecto de reactivación aterriza en el Senado
La iniciativa emblema de Kast debería comenzar a tramitarse al día siguiente de la primera Cuenta Pública del Presidente.
Noticias destacadas
Tras el rápido despacho del proyecto de reactivación económica desde la Cámara de Diputados al Senado, la semana del 1 de junio comienza una etapa muy distinta. Una de las principales razones tiene que ver con la ausencia del Partido de la Gente (PDG) en esta corporación. Los votos de la colectividad fundada por Franco Parisi fueron clave para que la iniciativa del gobierno se aprobara holgadamente; sin embargo, el Ejecutivo no contará con esa ventaja en la Cámara Alta. Tan consciente está de ello que ya ha explicitado que superar esta valla por un voto es suficiente.
Las fuerzas están relativamente equiparadas en el Senado. Los dos comités mixtos de oposición suman 23 parlamentarios, mientras que los que agrupan a los partidos oficialistas o de respaldo al gobierno alcanzan los 25. Adicionalmente, el senador Alejandro Kusanovic, quien llegó a la Cámara Alta como independiente en la lista de RN, pero que con el tiempo ha tomado una línea propia, explicitó su inclinación a rechazar la idea de legislar. A ello se suma el independiente Karim Bianchi, quien tampoco ha mostrado entusiasmo por respaldar la iniciativa.
El problema que enfrenta el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, es que para aprobar la idea de legislar necesita 26 votos y solo tiene asegurados 25. Por ello, se vuelve imprescindible negociar con la oposición o bien con Kusanovic o Bianchi, cada uno por separado. Está por verse cuál será la estrategia por la que optará el Ejecutivo.
El senador Pedro Araya indicó que su voto está lejos de estar asegurado, ya que nadie del gobierno se ha acercado a conversar con él. Además, mientras la mayoría de las críticas se concentra en las normas tributarias de la iniciativa, al legislador del PPD le inquieta especialmente lo que califica como un “desarme de la institucionalidad ambiental”. Así las cosas, no parece viable un acuerdo con Araya, ya que buena parte de las disposiciones vinculadas a la permisología están contenidas precisamente en ese articulado.
Más allá del aspecto político, en el plano legislativo los jefes de comité ya acordaron que la iniciativa, al igual que ocurrió en la Cámara, será estudiada por las comisiones de Hacienda, Trabajo y Medio Ambiente.Tampoco hay que olvidar que este debate se desarrollará en paralelo a la discusión de la acusación constitucional que los partidos Nacional Libertario y Republicano decidieron presentar contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, asunto respecto del cual no existe total consenso en el oficialismo. Ello, porque los sectores más pragmáticos de Chile Vamos temen que esta ofensiva termine influyendo en la negociación del proyecto emblemático de la administración Kast.
Agenda senado
El martes 2 de junio, la Comisión de Hacienda prevé recibir al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y al director de Presupuestos, José Pablo Gómez, para analizar el Informe de Finanzas Públicas. Aunque aún no figura en tabla, la instancia también debería comenzar el miércoles 3 el estudio del proyecto de reactivación económica.
Ese mismo día, la Comisión de Medio Ambiente continuará el análisis de las indicaciones al proyecto que fortalece y mejora la eficacia de la fiscalización y el cumplimiento de la regulación ambiental a cargo de la Superintendencia del Medio Ambiente.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Tasa de desocupación nacional sube a 9,1% en el trimestre febrero-abril, su nivel más alto en casi cinco años, impactada por el alza en mujeres
El Instituto Nacional de Estadísticas informó que en 12 meses, la desocupación registró un ascenso de 0,3 puntos porcentuales (pp.), producto del aumento de la fuerza de trabajo (1,0%), mayor a la presentada por las personas ocupadas (0,7%).
Fundadores de Spike crean nueva startup de IA para minería e industria y levantan capital con Kayyak Ventures
Future Beyond desarrolla sistemas de inteligencia artificial que toma datos de faenas o plantas y sugiere la siguiente acción para mejorar la productividad o reducir costos.
"La empresa se comportó como delincuente": Poduje anuncia acciones legales contra constructora española por abandono de obras en cuatro regiones
El ministro de Vivienda y Urbanismo dijo que buscarán a "todos los responsables, acá y en España, y donde sea, para que nos respondan por esta obra". Para subsanar las deuda por $ 3.800 millones que Tapusa S. A. dejó con sus proveedores se estableció una conciliación judicial.
Andes Salud inaugura clínica en Punta Arenas y proyecta expansión en infraestructura para aumentar sus prestaciones de salud
La adquisición de la antigua Clínica IMET requirió una inversión del holding superior a los US$ 10 millones y forma parte de una política corporativa de descentralizar el acceso a la salud.
BRANDED CONTENT
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete