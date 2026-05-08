Proyecto de reactivación sortea la Comisión de Hacienda

Si bien durante su paso por la Comisión de Hacienda de la Cámara, el proyecto y el propio titular de la cartera Jorge Quiroz fueron objeto de duras críticas de parte de la oposición, para el oficialismo eso no hacía cambiar en nada el destino de la iniciativa en la instancia, encabezada por el diputado republicano Agustín Romero, ya que el sector es mayoría (ocho versus cinco). Lo mismo ocurre en las comisiones de Medio Ambiente y Trabajo, por las que también transitará la propuesta del Ejecutivo. Tras la aprobación de la idea de legislar, se acordó que al mediodía del lunes 11 vencerá el plazo para ingresar indicaciones, aunque vale la pena recordar que dependiendo de los artículos que se aborden en estas, la gran mayoría podría resultar inadmisible, ya que el Ejecutivo tiene facultad exclusiva sobre todo lo que tiene que ver con materias relativas a temas tributarios, que son la parte central del proyecto. A partir de ese momento, Hacienda comienza el estudio en particular.

El principal problema para el gobierno sigue siendo asegurar los votos para el proyecto en la Sala. Hace un par de semanas, se había festejado el acuerdo con el Partido de la Gente, pero al Ejecutivo se le complicó el panorama cuando, esta semana, el PDG insistió en que se ingresara el proyecto paralelo y entregó la propuesta de los diputados para que el gobierno elaborara la iniciativa. Justo ahí fue cuando un acuerdo feble tambaleó hasta caer.

Por lo pronto y a modo de advertencia, la diputada Zandra Parisi se abstuvo al momento de votar; mientras La Moneda se vuelca a la DC, que si bien votó en contra en la comisión, está en proceso de negociación con el gobierno. En cualquier caso, no contribuyó a mejorar el ambiente la advertencia de Quiroz en cuanto a que si el proyecto no se aprobara, “vamos a seguir gobernando igual, porque también están los decretos”.

LO QUE VIENE

Esta semana, la Comisión de Trabajo de la Cámara continúa la tramitación del proyecto que “reajusta el monto del ingreso mínimo mensual, así como de la asignación familiar y maternal y del subsidio familiar”. La instancia está citada el lunes 11 y el martes 12 para continuar con las audiencias de la iniciativa que se encuentra con suma urgencia.

AGENDA SENADO

Este lunes, la Comisión de Economía recibe al fiscal nacional económico, Jorge Grunberg, para que informe sobre obstáculos y avances en la promoción de la libre competencia a partir de las tareas desarrolladas en 2025.

Y la Comisión de Minería y Energía escucha al presidente del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional, Juan Carlos Olmedo, sobre los desafíos del sistema eléctrico para 2026 y medidas postapagón de febrero de 2025.

TABLA DE LA CÁMARA

El 13 de mayo, la Comisión de Trabajo recibe al presidente del Fondo Autónomo de Protección Previsional, Enrique Marshall, quien expondrá acerca de los avances del traspaso de funciones respecto del seguro de invalidez y sobrevivencia, el financiamiento del mismo y las entradas en vigencia correspondientes.