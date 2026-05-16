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Proyecto de reactivación se vota esta semana en Sala

Por otro lado, el reajuste al salario mínimo sorteó la Comisión de Trabajo de la Cámara y será analizado por la instancia de Hacienda.

Por: Claudia Rivas

Publicado: Viernes 15 de mayo de 2026 a las 20:20 hrs.

Claudia Rivas gobierno Proyecto de ley
<p>Proyecto de reactivación se vota esta semana en Sala</p>

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