Proyecto de reactivación se vota esta semana en Sala

En medio de frenéticas negociaciones con algunos sectores del oficialismo como con la oposición hasta última hora, el gobierno logró convencer al Partido de la Gente (PDG) -pese a no contar con el proyecto paralelo de eliminación del IVA a los pañales y a un listado definido de medicamentos que el Ejecutivo debía ingresar tras el fracaso del primero-, de apoyar el corazón de la iniciativa en la votación en particular: la rebaja del impuesto a las empresas y la reintegración del sistema.

Con una última jornada, que concluyó alrededor de las 05:00 de la mañana del jueves, la Comisión de Hacienda concluyó el estudio del proyecto que se ha robado la atención política y económica de gran parte del país. Sin embargo, sí se cayeron dos artículos que el gobierno evalúa reponer y que se ganaron una desaprobación bastante transversal: la eliminación del Sence y el de propiedad intelectual. Este último permitía la reproducción, adaptación, distribución o comunicación al público de obras lícitamente publicadas para el entrenamiento de modelos de Inteligencia Artificial (IA) sin requerir autorización ni pago a los titulares de derechos.

Estos artículos incluso contaron con el rechazo de Renovación Nacional (RN), cuyos representantes en la comisión –el jefe y subjefe de la bancada, Diego Schalper y Eduardo Durán, respectivamente- se alinearon con la oposición para hacerlos caer, no sin anunciar que buscarán la forma de mejorarlos en las siguientes etapas. Tras la maratónica última jornada en Hacienda, el proyecto pasó a la Comisión de Medio Ambiente, donde se comenzó a estudiar el jueves y se votará en la sesión del lunes 18, desde las 13:00 horas.