Error en la proyección de la deuda e inicio de la era Fontaine en Codelco marcaron la semana

La semana partió con una nueva y grave imputación a la era Boric y su gestión económica. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, denunció una serie de errores e "inconsistencias técnicas" en el cálculo y la proyección de la deuda bruta del Gobierno Central a 2030 que la llevaría a superar el límite de 45% en 2028, ya que el nivel de deuda pública previsto estaría subestimado en cerca de US$ 10.500 millones, alrededor de tres puntos del PIB, a partir de las conclusiones del Informe de Finanzas Públicas (IFP) del primer trimestre, el primero de la administración Kast.

Junto con adelantar un peor déficit estructural para este año y que probablemente irá al Congreso a pedir mayor autorización para endeudarse, el secretario de Estado anunció el inicio de una investigación para determinar posibles responsabilidades funcionarias. Y aunque el exministro de Hacienda Nicolás Grau salió a rebatir la denuncia, los partidos Republicano y Nacional Libertario anunciaron una acusación constitucional en su contra.

Repercusiones en megarreforma

Este escenario tuvo repercusiones en el proyecto de ley de reactivación y reconstrucción nacional, que tras marcar un hito con su tramitación en la Cámara en menos de un mes se dispone a iniciar su discusión en la Cámara Alta este martes 2 de junio. Sobre la base de las revelaciones del IFP, el ministro José García indicó que el mayor deterioro del déficit fiscal llevaría al gobierno a hacer “algunos ajustes” a la iniciativa, puntualizando que puntos relevantes como la invariabilidad tributaria y al crédito al empleo podrían ser parte de esa revisión.

Por su parte, el ministro de Hacienda matizó esa disposición puntualizando que “yo prefiero ser un poco más general. Puede ser eso u otras cosas, u otras cosas o nada”, si bien aclaró que existe el ánimo de “conversar y avanzar” en el sentido de lograr su aprobación con el máximo apoyo. La diferencia de tono llevó al ministro vocero de Gobierno y del Interior, Claudio Alvarado, a descartar que exista una contradicción entre ambos secretarios de Estado.

Todo esto, ad portas de la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast ante el Congreso Pleno este lunes y la expectativa frente a sus anuncios en materias de alto interés público como la reactivación económica y la seguridad tras el golpe de timón que implicó la salida de la exministra Trinidad Steinert y la asunción de Martín Arrau.

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Fontaine asume en Codelco

Partió la era de Bernardo Fontaine en Codelco. En su primera sesión en la presidencia del directorio este jueves –donde se incorporaron Luz Granier, Alejandro Canut de Bon y Daniel Díaz (en representación de los trabajadores)- se comprometió a “ordenar la casa con mano firme y transparencia” en alusión a las irregularidades denunciadas contra la anterior administración. Sobre el último de estos casos -el polémico abultamiento de la producción de diciembre de 2025 de 27.000 toneladas- la mesa encomendó al Comité de Auditoría, Cumplimiento y Ética (CACE) “contratar y conducir una auditoría forense externa para abordar el cálculo de la producción 2024–2025”, tarea a la que añadió la investigación de los costos que implicó la renovación del edificio de Casa Matriz en Santiago. Además, se constituyó un comité de seguimiento a materias referidas al fatal accidente del 31 de julio de 2025 en la división El Teniente.

Fontaine además pasó a presidir el directorio de la filial Nova Andino Litio tras la renuncia de Máximo Pacheco, quien este lunes terminó su mandato. Pero Pacheco tendría que seguir dando explicaciones por su gestión en la estatal, ya que podría ser citado en la causa por la sobreestimación de las cifras de producción que lleva a cabo el fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos, quien también investiga el accidente de la mina El Teniente.

La frase de la semana

"Se ha instruido una investigación interna para determinar cómo fue que ocurrió y quien fue el responsable (...) hay procedimientos que deben ser revisados". Jorge Quiroz, ministro de Hacienda, sobre error en proyección de deuda del gobierno.

El cartel de "los primos"

Un nuevo caso de colusión -esta vez en el área de servicios de alimentación- denunció la Fiscalía Nacional Económica (FNE) encabezada por Jorge Grunberg, quien presentó ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia un requerimiento contra las empresas de servicios de alimentación corporativa Pluxee Chile, que hasta 2024 operaba en Chile bajo el nombre de Sodexo, y Edenred Chile, por asignarse zonas de operación o cuotas de mercado, al menos entre marzo de 2013 y octubre de 2021. Mientras que para la primera firma se pidió una multa de US$ 39 millones, su par se acogió al mecanismo de delación compensada.

Junto con destacar la gravedad de las conductas acusada el persecutor señaló que ambas empresas celebraron y ejecutaron durante al menos nueve años un acuerdo en virtud del cual dejaron de competir en procesos de contratación públicos y privados para que cada uno mantuviera sus clientes, lo que, además, incluía mecanismos de compensación para los casos en que no se cumpliera dicho objetivo.

El caso rápidamente pasó a ser conocido como el cartel de "los primos", ya que la investigación reveló que los ejecutivos de las compañías acusadas se comunicaban a través de celulares de prepago, de sus cuentas personales de correo electrónico y de aplicaciones de mensajería, como Telegram, con el objetivo de no dejar huella de su conducta ilícita. Y en ellas agendaban reuniones entre competidores referidas como “Desayuno con primos CL” o “Reunión con los primos”, debido a que ambas empresas tenían en común pertenecer a capitales franceses.

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Falabella simplifica directorios de filiales

El Grupo Falabella dio a conocer esta semana una nueva reestructuración en el gobierno corporativo de cuatro de sus principales filiales: Falabella Retail, Hipermercados Tottus, Sodimac y Falabella Inversiones Financieras.

Los cambios implican la reducción de sus directorios, que pasaron de nueve a siete integrantes, además de la incorporación transversal del presidente del holding, Fernando de Peña, y del gerente general corporativo, Alejandro González. A eso se sumó el ingreso de ejecutivos internacionales con experiencia en gigantes globales como Amazon, Apple, Inditex, Banco Santander y Walmart. La decisión también marcó la salida de históricos representantes ligados a las familias accionistas y profundizó el recambio generacional al interior del conglomerado.

En tanto, la fuerte apuesta del clan Fürst sobre Falabella registró un nuevo capítulo este martes, con la adquisición de un millonario paquete de acciones. Paul Fürst compró más de 9,6 millones de títulos por unos $ 56.700 millones, transacción que representa el 0,38% de la propiedad. Con la operación, la familia ya posee un poco más de 100 millones de acciones de Falabella que representan del orden de un 4% del holding minorista.

9,1 % fue la tasa de desocupación nacional en el trimestre febrero-abril.

SQM sube su apuesta por el litio

SQM fue uno de los protagonistas de la escena empresarial esta semana con una sucesión de noticias positivas, anuncios y movimientos internos. La saga comenzó con el balance del primer trimestre de este año que arrojó resultados que superan ampliamente los del año anterior –con ganancias que crecieron un 165% e ingresos que subieron 69%- y elevó la proyección de alza de los volúmenes de venta para el presente ejercicio de 10% a 15%, consolidando la recuperación tras el ciclo que afectó al mercado del litio en 2024.

Con el negocio de litio como el principal responsable del salto en los resultados, hecho que sustenta la decisión de la minera no metálica de subir su apuesta por este negocio anunciando que sumará inversiones por US$ 3.000 millones a su proyecto Salar Futuro en el Desierto de Atacama –cuyo estudio ambiental presentará en los próximos días- y evaluar la ampliación de la recientemente inaugurada planta de Mt. Holland en Australia

Y en este marco, el Grupo Pampa –ligado a Julio Ponce Lerou y su familia- protagonizó un conjunto de operaciones de mercado por un total de US$ 38 millones tras los positivos resultados de SQM, elevando así su participación de la sociedad a un 15,98% de la propiedad.

Deal Toesca -Ameris

El proceso iniciado entre las AGF Toesca y Ameris para unir ambas compañías finalmente quedó en fojas cero.

Desde el inicio de las negociaciones formales en el último trimestre del año pasado, el mercado miraba con atención una futura unión de fuerzas entre las firmas –que encabezan Rodrigo Guzmán y Martín Figueroa por Ameris, y Alejandro Montero y Carlos Saieh en el caso de Toesca-, más cuando esta última ha venido protagonizando una agresiva expansión que inició hace algunos meses con la compra de Frontal Trust y posteriormente, la adquisición -a través de su matriz- del 90% de Primus Capital. De haber prosperado el joint venture, habría implicado la creación de un actor del mercado que reuniría las fortalezas de Ameris en áreas como las inversiones inmobiliarias -principalmente residencial, tanto en activos reales como deuda privada- y distribución de fondos de terceros, con las de Toesca en facturas, infraestructura y la creciente incursión agrícola.

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Avanza reorganización del holding Bci

La reorganización societaria del holding Bci, anunciada a comienzos de 2026, anotó avances importantes esta semana. Por un lado, el directorio de Bci Group, quedó integrado por Luis Enrique Yarur y sus hijos Ignacio Yarur Arrasate, Diego Yarur Arrasate (presidente y vicepresidente, respectivamente), además de María Cristina Yarur Terré y Eugenio Von Chrismar.

También designó al nuevo gerente general: Andrés Irarrázaval, uno de los ejecutivos de mayor confianza del grupo Yarur y con una larga trayectoria en el grupo.

Además, se definió el domicilio para la sociedad: la oficina 1601 del edificio Magdalena 140, en el barrio El Golf, Las Condes, donde también se encuentra domiciliada Empresas Juan Yarur SpA, holding a través del cual la familia Yarur controla el 55,36% de Bci.

El activo Comité de Ministros

El Comité de Ministros continúa sesionando y aprobando proyectos de inversión. El jueves la instancia revisó las reclamaciones asociadas a cuatro de cinco proyectos. Así se mantuvo la calificación ambiental favorable de tres iniciativas por US$ 715,5 millones, se mantuvo la calificación negativa del proyecto Punta Puertecillo y dejó en suspenso la megalínea Kimal-Lo Aguirre, que involucra una inversión por US$ 1.480 millones

Presión alcista en cuentas de la luz

Un incremento relevante tendrán las cuentas de electricidad a partir de julio próximo. Por un lado, la Comisión Nacional de Energía (CNE) proyectó un alza nacional en torno al 2,1% por la componente de generación eléctrica. Pero próximamente se sumará otro elemento que pondrá presión a las boletas: el cargo por concepto de transmisión aumentará en un 2,8%, según un reporte preliminar. Así, el incremento promedio a nivel nacional sería del 4,9%.

Las variaciones más relevantes en las cuentas de luz se observarán principalmente en el sur del país, por ejemplo, en Valdivia con 22% y en Puerto Montt, con un salto de 20%

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Jottar deja gerencia general de CCU

Este viernes CCU anunció un cambio relevante en su organización. El mismo día que cumplía 28 años en el cargo, Patricio Jottar anunció que dejará la gerencia general de CCU y pasará a formar parte del directorio de la compañía ligada al Grupo Luksic y Heineken. También ingresará al directorio de IRSA, la sociedad controladora de CCU.

En su reemplazo asumirá Eduardo Ffrench-Davis, hasta ahora gerente general de la embotelladora de la empresa, la filial Eccusa.

La salida de Jottar tendrá un efecto dominó e implicará otras modificaciones en CCU. Lo primero es que su entrada al directorio también supone la salida de la mesa del exministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter.

No será el único. También dejará la mesa un representante de Heineken: Carlos Molina, hasta ahora vicepresidente de CCU. Su asiento será ocupado por Alexandre Othenio Carreteiro, actualmente timonel de la cervecera de origen holandés para las Américas.