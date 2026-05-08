"Tsunami" de indicaciones, la nueva amenaza del Plan de Reconstrucción

Tras intensas negociaciones con el PDG que no llegaron a puerto, ahora el plan emblema del gobierno enfrenta un embate orquestado para complicar su tramitación.

Aunque sorteó una primera valla en el Congreso con su aprobación en general en la comisión de Hacienda de la Cámara Baja, el Plan de Reconstrucción –el proyecto emblema del gobierno de Kast- enfrentó un duro escenario político esta semana. Partió con intensas negociaciones del Ejecutivo con el Partido de la Gente (PDG) para su apoyo condicionado a la inclusión de medidas en beneficio directo para la clase media –como la eliminación del IVA en medicamentos y pañales-que las partes habían declarado bien encaminadas hasta que, este miércoles, quedaron abruptamente en punto muerto.

Y mientras los ministros a cargo de la gestión política apuestan a mantener la comunicación con Franco Parisi para recomponer el acuerdo y asegurar que la iniciativa avance en la Sala –con una votación clave que podría concretarse el lunes 18 de mayo, el proyecto enfrentó el escrutinio del Consejo Fiscal Autónomo, que advirtió déficits fiscales hasta 2031 e identificó nueve riesgos con efecto directo sobre las finanzas públicas. Kast aseguró una respuesta a las observaciones del titular de Hacienda, Jorge Quiroz, y se abrió a realizar ajustes en materias como propiedad intelectual y crédito al empleo, para lo cual convocó a un comité técnico.

Pero nuevos obstáculos amenazan la meta del Ejecutivo de una discusión rápida. La difusión de un programa de debate político con participación de dirigentes de oposición –entre ellos, los diputados Marcos Barraza (PC), Consuelo Veloso (FA) y Jaime Araya (ind PPD)- dando pleno respaldo a un plan para ingresar más de 2 mil indicaciones con el fin de alargar el debate parlamentario y hacerlo inviable. Una ofensiva que definieron como un verdadero “tsunami” de obstáculos a la tramitación y que fue rechazada por el Presidente Kast desde Costa Rica, calificándolo como un intento de “boicotear y destruir” la principal iniciativa de su mandato.

La frase de la semana

"Lamento mucho que el objetivo de parte de la oposición sea obstaculizar y boicotear". JOSÉ ANTONIO KAST, Presidente de la República, sobre la ofensiva de parlamentarios contra el Plan de Reconstrucción.

Las advertencias del FMI

El Fondo Monetario Internacional (FMI) puso una nota de cautela al proyecto de reconstrucción y reactivación económica impulsado por el gobierno. Valoró medidas pro inversión como la rebaja gradual del impuesto corporativo de 27% a 23%, la reintegración tributaria y los incentivos al empleo, pero advirtió por su alto costo fiscal. El organismo señaló que, “incluso teniendo en cuenta las posibles ganancias de crecimiento derivadas del plan, que podrían ser algo optimistas, serán necesarios esfuerzos adicionales de consolidación fiscal para alcanzar los objetivos de déficit y deuda”.

Además, proyectó un déficit fiscal de 2,5% del PIB para este año y sostuvo que, sin un ajuste acumulado de entre dos y tres puntos del PIB, no se logrará estabilizar la deuda bajo el umbral de 45%. El organismo mantuvo su proyección de crecimiento en 2,2% en 2026, mientras que para 2027 ve un alza de 2,5% si mejora el escenario externo.

La caída del Imacec

La economía acumuló una caída de 0,3% en el primer trimestre de 2026, tras registrar tres bajas consecutivas del Imacec entre enero y marzo, lo que llevó al mercado a poner en duda que el PIB logre crecer sobre 2% este año. En marzo, la actividad cayó 0,1% anual, afectada por la debilidad de la minería y el rubro industrial. En este escenario, bancos y economistas rebajaron sus proyecciones de crecimiento. Zurich redujo su pronóstico de PIB desde un 2,3% a 1,9% anual para 2026 y Coopeuch recortó su estimación de 2,2% a 1,9%.

Apuesta salmonera ante cambios a Ley Lafkenche

La industria salmonera volvió a presionar por cambios regulatorios para destrabar inversiones y recuperar competitividad. SalmonChile afirmó que, si se agilizan permisos y se introducen modificaciones a la Ley Lafkenche, las exportaciones del sector podrían aumentar desde los actuales US$ 6.500 millones a cerca de US$ 10 mil millones en el largo plazo. “Más que leyes, lo que necesitamos son certezas sobre la legislación, que no se está brindado", dijo el presidente del gremio SalmonChile, Patricio Melero.

En paralelo, el gobierno alista para junio un paquete de indicaciones a la Ley Lafkenche que apuntan a tres ejes: revisar el efecto suspensivo que hoy genera la tramitación de una solicitud, ajustar la proporcionalidad de las áreas requeridas, y endurecer los requisitos para acreditar uso consuetudinario.

EEUU endurece presión sobre Irán

La semana comenzó con Donald Trump anunciando el “Proyecto Libertad”, una operación para guiar barcos atrapados en el estrecho de Ormuz y evitar un colapso mayor del comercio energético global. Sin embargo, un día después suspendió la iniciativa para privilegiar negociaciones con Irán, asegurando que habían “grandes avances” hacia un eventual acuerdo, no obstante mantuvo vigente el bloqueo a ese país.

Pero el escenario volvió a tensionarse este jueves luego de que EEUU atacara la isla Qeshm, en el estrecho de Ormuz y la ciudad de Bandar Abás. “Al igual que los derrotamos hoy, los derrotaremos con mucha más contundencia y violencia en el futuro si no firman su acuerdo ¡rápido!, declaró Donald Trump.

El precio del petróleo siguió la evolución de los acontecimientos, y el Brent bajó más de 2% el jueves para situarse por debajo de los US$ 100 el barril, nivel que subió ligeramente al cierre de esta semana.

A nivel local, Enap informó que esta semana las variaciones en las bencinas serán prácticamente nulas.

0,3 % bajó el Imacec en el primer trimestre de 2026.

Tornel acelera cambios en estructura de la CMF

Ayer viernes entraron en vigor una serie de ajustes a la estructura de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Entre las modificaciones, el organismo integrará las direcciones generales de regulación de conducta de mercado y de regulación prudencial en una sola dirección general del área. Además, Patricio Valenzuela asumirá la dirección general de supervisión de conducta de mercado, mientras las áreas de licenciamiento prudencial y de conducta se fusionarán en una sola unidad que dependerá directamente del Consejo. Desde la entidad que preside Catherine Tornel señalaron que: “El objetivo es dotar a la institución de mayor agilidad y contar con una estructura que facilite el adecuado cumplimiento y balance de sus mandatos”.

Gobierno busca atraer gigantes tecnológicas

El canciller Francisco Pérez Mackenna y la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, realizaron una gira por Silicon Valley para promover a Chile como destino de inversión tecnológica, en el marco del programa “Choose Chile”. Las autoridades sostuvieron reuniones con ejecutivos de Nvidia, Google y Apple, buscando posicionar al país como un hub tecnológico regional.

Durante la gira, el gobierno destacó ventajas competitivas como el desarrollo de energías renovables, la producción de minerales críticos, y sólidas instituciones. Además, se abordaron iniciativas para agilizar permisos e impulsar la formación de capital humano ligado a la tecnología.

SB compra Rotter & Krauss

Empresas SB, matriz de Salcobrand, Preunic y DBS, acordó la compra del 100% de las acciones de Rotter & Krauss a la firma holandesa HAL Optical Investments. La operación, que aún debe ser aprobada por la Fiscalía Nacional Económica, permitirá al holding de la familia Yarur sumar cerca de 100 locales de óptica a nivel nacional.

Peñafiel y exsocios de Security aterrizan en banco español A&G

Renato Peñafiel y otros exdirectores y ejecutivos ligados a Grupo Security se incorporaron a la propiedad del banco español A&G, firma de banca privada donde también participan la familia Lería Luksic y el tenista Rafael Nadal.

“Nos alegra dar la bienvenida a los nuevos socios, todos ellos empresarios con los que compartimos valores y visión de negocio”, declaró el presidente y fundador de A&G, Alberto Rodríguez-Fraile. Junto a Peñafiel, ingresaron los exsocios Gonzalo Pavez y Álvaro Vial, además de exejecutivos como Fernando Salinas e Ignacio Prado.

Movimientos en telcos

La industria de telecomunicaciones vive semanas de fuertes cambios. Entel oficializó a Luis Felipe Gazitúa como nuevo presidente del directorio, en reemplazo de Juan Hurtado Vicuña, el histórico chairman de la compañía.

En paralelo, Millicom informó su nuevo directorio en Chile tras concretar la compra de Telefónica, y comenzó a preparar el reemplazo de la marca Movistar por Tigo. Además firma incorporó a cinco ejecutivos internacionales a la mesa.

Alerta por Iansa

El ministro de Agricultura, Jaime Campos, calificó como “una noticia muy, pero muy lamentable” la decisión del directorio de Empresas Iansa de suspender la compra de remolacha en el mercado chileno para la temporada 2026-2027. El anuncio de Iansa “puede significar el término de la producción de azúcar en Chile a partir de materia prima chilena”. El ministro Campos enfatizó que “lo óptimo” sería que Iansa revierta esta decisión.

El fin de Spirit Airlines

Spirit Airlines anunció el cierre definitivo de sus operaciones tras no lograr un rescate financiero y quedar asfixiada por el fuerte aumento de los costos. La aerolínea low cost, fundada hace 34 años y pionera en tarifas ultra baratas en Estados Unidos, canceló todos sus vuelos y dejó a miles de pasajeros y trabajadores afectados.

La compañía arrastraba problemas financieros desde la pandemia, lastrada por el aumento de los costos operativos y el incremento de su deuda. Cuando solicitó la protección del Capítulo 11 en noviembre de 2024, había perdido ya más de US$ 2.500 millones desde principios de 2020. La aerolínea volvió a solicitar protección por bancarrota en agosto de 2025, pero ahora el alza del combustible asestó el golpe final.

Luces y sombras en resultados de empresas

El primer trimestre de 2026 dejó un panorama mixto entre grandes compañías. Latam Airlines lideró las buenas noticias con utilidades de US$576 millones, un alza de 62%, impulsada por el crecimiento del segmento internacional y premium, aunque ajustó su guidance ante el encarecimiento del combustible.

Falabella también tuvo un trimestre sólido, con un alza de 22% en sus ganancias a US$253 millones y sus cinco líneas de negocio en positivo. Copec sorprendió con un alza de 30% en sus utilidades hasta US$272 millones, gracias al buen desempeño en energía y minería.

En el lado opuesto, Arauco profundizó las pérdidas en 87%, llegando a casi US$50 millones negativos, afectada por menores precios de celulosa y demanda débil en madera. Un panorama similar enfrentó Empresas CMPC, cuya la utilidad neta cayó 50% a US$ 25 millones, retroceso donde también incidieron los mayores costos operacionales por la guerra en Medio Oriente.

Asimismo, Cencosud decepcionó con utilidades de $76 mil millones, un 30% menos que el año anterior, golpeada por el ajuste contable de hiperinflación en Argentina y el menor consumo en Chile. En contraste, Cenco Malls destacó con utilidades que subieron 54% e ingresos por $ 93.279 millones.

En CCU, las ganancias cayeron 6,8% a US$58 millones presionadas por retrocesos en Argentina y en el negocio del vino. Este último factor se hizo sentir en Concha y Toro, que cerró el primer trimestre con una baja de 7,8% en sus ingresos a $ 192.613 millones ante menos volúmenes, efectos cambiarios y transición de distribuidores en EEUU.

Mercado Libre sube ingresos y baja ganancia

Mercado Libre reportó en el primer trimestre de 2026 una ganancia neta de US$417 millones anotando un descenso de 15,6% respecto del año anterior, a pesar que sus ingresos saltaron 49% hasta US$ 8.800 millones, superando las previsiones que anticipaban US$ 8.300 millones. La empresa dijo que la caída en las ganancias (por segundo trimestre consecutivo) respondía a su decisión de seguir adelante con inversiones para ganar cuota de mercado a largo plazo.

Sube nota de Argentina

Fitch Ratings elevó la calificación crediticia de Argentina de CCC+ a B-, con perspectiva estable. La mejora refleja avances en los balances fiscales y externos, progreso en reformas económicas y mejores perspectivas para acumular reservas de divisas. El viceministro de Economía, José Luis Daza destacó la decisión de la clasificadora: “Argentina cruza un umbral clave en los mercados financieros internacionales”.

Cumbre Trump- Lula

Donald Trump calificó de "muy productiva" su reunión con el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, a quien describió como un mandatario "dinámico". Al encuentro asistieron el secretario del Tesoro Scott Bessent, el secretario de Comercio Howard Lutnick y el representante comercial Jamieson Greer, junto al ministro de Finanzas brasileño Dario Durigan y otros miembros del gabinete.