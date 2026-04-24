Envío del proyecto emblemático de Kast y alta tensión por Codelco marcaron la agenda

Tras intensas jornadas de negociación en los días previos para allanar el camino de su trámite parlamentario, finalmente el gobierno despachó el proyecto de reactivación y reconstrucción nacional, la iniciativa emblemática del inicio de su administración.

Y junto al esperado envío del plan, el hito concretado a primera hora del miércoles en La Moneda estuvo acompañado del aterrizaje de los principales efectos del megaproyecto, en términos de gasto, menores ingresos y recaudación para el Fisco. En cálculos que no incluyen el recorte de gasto previsto por el Ejecutivo para este año -de unos US$ 3.000 millones- ni incorporan el impacto de las medidas de incentivo económico, el informe financiero estableció un saldo negativo de US$ 944 millones en el primer año. Las acciones que tienen la mayor incidencia son el crédito tributario para el empleo (US$ 752 millones) y la exención de IVA a las viviendas (US$ 476 millones). Asimismo, al considerar el efecto de las acciones de estímulo al crecimiento, prevé que la carga se va moderando hasta alcanzar un neto positivo -mayor recaudación de impuestos que reducción de ingresos- a partir de 2035.

En ese contexto, el director de Dipres, José Pablo Gómez, informó que el recorte de gasto previsto por el Ejecutivo para este año asciende a la fecha a US$ 1.762 millones, de un total de US$ 3.000 millones previsto para 2025.

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Duros cruces por Codelco

La junta de accionistas 2026 de Codelco estuvo marcada por el tenso cruce protagonizado por el presidente del directorio, Máximo Pacheco, y los ministros de Hacienda, Jorge Quiroz, y de Minería, Daniel Mas, en un ambiente de alta presión. Mientras Pacheco defendió su gestión, asegurando que la estatal “no está en crisis”, desde el gobierno cuestionaron el tono y la falta de autocrítica. El momento más tenso se produjo cuando Quiroz interpeló directamente a Pacheco: “¿No hay ninguna crítica? ¿La administración no se hace ninguna autocrítica de nada?” El aludido respondió reconociendo errores: “Hay muchas cosas que debimos haberlas hecho de otra manera (...) Hemos aprendido a ser humildes”.

Más allá del intercambio, la jornada dejó en evidencia los desafíos estructurales que enfrenta la estatal: caída en la producción, aumento de costos, envejecimiento de los yacimientos y un fuerte incremento de la deuda para financiar su cartera de inversiones.

Fuego en Ormuz

La tregua sigue estirándose y la segunda ronda de negociaciones de paz entre Irán y Estados Unidos aún no logra concretarse. El vicepresidente de EEUU, JD Vance, canceló su viaje, Irán no confirmó su asistencia y las conversaciones permanecen en suspenso, mientras crece la incertidumbre sobre una salida diplomática.

El estrecho de Ormuz continúa bajo máxima tensión y prácticamente restringido. Los mercados siguen operando en una verdadera montaña rusa. Cada señal de distensión impulsa a Wall Street. El S&P 500 llegó a tocar máximos sobre los 7.100 puntos cuando Irán anunció una apertura temporal, pero cada nueva escalada vuelve a golpear a los inversionistas. En ese escenario, el petróleo Brent se ha mantenido esta semana sobre los US$ 100 por barril, muy por encima de los niveles previos al conflicto.

La frase de la semana

"¿La administración no se hace ninguna autocrítica de nada? ¿Comparte este autoelogio completamente con el directorio?”. JORGE QUIROZ, ministro de Hacienda, al rebatir al presidente de Codelco, Máximo Pacheco.

La defensa de Warsh

Kevin Warsh, nominado por Donald Trump para liderar la Reserva Federal (Fed), compareció ante el Senado en una audiencia marcada por dudas sobre su independencia, su patrimonio y el rumbo de la política monetaria. En la instancia, sostuvo que la entidad requiere una transformación profunda, advirtiendo que arrastra problemas de inflación desde la pandemia que no ha logrado corregir. Bajo presión de los legisladores, el economista defendió su autonomía y aseguró que no será “un títere” del mandatario. En esa línea, planteó un “cambio de régimen” en la Fed, con modificaciones en la conducción de la política monetaria y en su comunicación.

Acuerdos en minerales críticos y seguridad

Chile y EEUU suscribieron una enmienda a la Carta de Acuerdo sobre control de narcóticos y cumplimiento de la ley, con el propósito de fortalecer las capacidades del Estado chileno frente al crimen organizado transnacional. La iniciativa, contempla una inyección de US$ 1 millón por parte de la administración Trump para la adquisición de equipamiento logístico y tecnológico. Las partes acordaron compartir datos trimestralmente y reunirse, al menos, una vez al año para revisar el cumplimiento de metas.

En paralelo, ambos países firmaron un Memorándum de Entendimiento (MOU) orientado a consolidar cadenas de suministro resilientes de minerales críticos y tierras raras, en las etapas de exploración, extracción y procesamiento. El documento compromete apoyo gubernamental y privado a través de garantías, préstamos, inversiones y facilitación regulatoria.

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Retiran decreto clave para reforma de pensiones

El gobierno retiró de la Contraloría un decreto clave para la implementación de la reforma previsional, en medio de observaciones realizadas por el organismo fiscalizador. Se trata del Decreto Supremo N°7, que define las tarifas y modalidades de pago por los servicios que el Instituto de Previsión Social (IPS) debe prestar a las AFP.

La decisión fue adoptada por la Subsecretaría de Previsión Social a fines de marzo, con el objetivo de revisar el contenido del documento y corregir los reparos antes de volver a ingresarlo.

Desde el Ejecutivo aseguran que el decreto será reingresado una vez subsanadas las observaciones, aunque reconocen que se trata de una pieza clave para la operatividad del nuevo sistema. El retiro del decreto introduce un nuevo flanco en la implementación de la reforma, ya que sin esta normativa el IPS no podría operar como prestador de servicios back y front office.

US$ 1.762 millones de reducción del gasto fiscal reportó el gobierno.

Entel cierra una era

El empresario Juan Hurtado Vicuña dejó esta semana la presidencia de Entel. El vicepresidente de la firma Luis Felipe Gazitúa destacó que bajo la conducción de Juan Hurtado los ingresos se multiplicaron 25 veces y la base de clientes creció a más de 20 millones entre Chile y Perú.

Entel anunció inversiones por US$ 575 millones para 2026, con foco en el mercado móvil, el despliegue de 5G y la expansión del negocio hogar .

Parte la era de Manfred Paulmann en Cencosud

Y en Cencosud parte una nueva era. Manfred Paulmann Koepfer, hijo mayor de Horst Paulmann, asumió este viernes la presidencia de la compañía. Para ello, dejó la presidencia de Cenco Malls -la asumió Jaime Soler-, aunque se mantendrá como director de esa sociedad.

Manfred Paulmann integra el directorio de Cencosud desde 2021 y, tras asumir el nuevo cargo, señaló: “Asumo esta responsabilidad con una mirada de largo plazo, enfocado en dar continuidad a la estrategia y en seguir impulsando una agenda disciplinada de innovación y adaptación (…)”. El movimiento marca el regreso de la familia Paulmann a la conducción directa del directorio del grupo.

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Garrigues crece en Chile

La firma española Garrigues acordó la integración del estudio chileno Barros, Silva, Varela & Vigil (BSVV), en un movimiento que remeció al mercado legal local y que apunta a consolidar su presencia en Chile y Latinoamérica. Con la operación, la firma contará con más de 130 abogados, posicionándose entre las mayores del país.

La integración implica que 11 socios de la firma local se incorporarán al partnership de Garrigues.

El movimiento se enmarca en una estrategia más amplia de expansión regional de Garrigues -presente en Colombia, Perú y México-, y que apuesta por un modelo “one-stop shop” para asesorar operaciones transfronterizas.

Isapres en azul

Las Isapres cerraron 2025 con utilidades por $ 15.361 millones, revirtiendo las pérdidas de $ 99.754 millones de 2024. Sin embargo, la Superintendencia de Salud advirtió que “no se puede concluir que el sistema haya resuelto los problemas relacionados con su situación financiera estructural”.

El resultado operacional, siguió siendo negativo en $ 24.593 millones, aunque con un 87% menos de déficit respecto de 2024, con un efecto relevante de la caída de 13% en el gasto en licencias médicas. Consalud lideró el repunte al pasar de pérdidas de $ 24.392 millones a ganancias de $ 19.991 millones en la comparación 2024-2025, mientras Colmena y Nueva Masvida anotaron utilidades por $ 15.539 millones y $ 9.998 millones, respectivamente. Banmédica, Cruz Blanca, Vida Tres y Esencial redujeron pérdidas, pero sin lograr cifras azules.

Nova Andino Litio ingresa primer proyecto

La empresa conjunta entre Codelco y SQM, Nova Andino Litio, anotó su primer hito en el sistema medioambiental al ingresar al SEIA un proyecto de US$ 85 millones para construir dos nuevas subestaciones eléctricas y una línea de transmisión de 220 kV en la zona del Salar de Atacama.

El objetivo es garantizar el suministro de la faena de litio, tras simulaciones del Coordinador Eléctrico que identificaron altas probabilidades de congestión en los corredores del sistema del norte del país, lo que aumenta la exposición a interrupciones externas. El inicio de obras está previsto para marzo de 2027.

MOP apunta a rebajas de hasta 30% en tarifas TAG

El Ministerio de Obras Públicas, liderado por Martín Arrau, dio inicio a conversaciones con las concesionarias de autopistas urbanas para viabilizar una rebaja en las tarifas del sistema TAG, con un objetivo que podría alcanzar hasta un 30% en ciertos casos. Las negociaciones se realizarán de forma bilateral con cada operador.

Entre las fórmulas en estudio destacan tres medidas: extender los plazos de las concesiones, ajustar el porcentaje de reparto de ingresos entre Estado y empresa en contratos recientes, y reducir los pagos iniciales que deben hacer las empresas al adjudicarse futuras licitaciones.

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Vial se abre a salir de ByN tras OPA de Mosa

El empresario Leonidas Vial se prepara para salir de la propiedad de Blanco y Negro en el marco de la nueva OPA impulsada por Aníbal Mosa, quien busca consolidar el control de la concesionaria de Colo Colo. La operación contempla la compra de hasta un 61% de las acciones a un precio de $ 162 cada una, con un desembolso potencial cercano a US$ 11 millones.

Según el prospecto de la operación, Vial ya manifestó su interés en vender el total de sus acciones serie B en la sociedad, lo que marcaría el fin de una relación de más de dos décadas con el club. Además, el empresario también estaría dispuesto a facilitar la adhesión de otros accionistas para asegurar el éxito del proceso.

Cambios en presidencias de Cruzados y Azul Azul

En junta de accionistas, Matías Claro fue elegido como nuevo presidente de Cruzados, la sociedad anónima que controla al club Universidad Católica, cargo que ejercerá hasta 2029. CEO de Grupo Prisma y fundador del Canal del Fútbol (CDF), Claro había asumido como director de Cruzados en 2022 y fue electo vicepresidente en 2024. De esta manera, llegó a su fin la era de Juan Tagle por una década al frente de la sociedad donde lideró proyectos como la construcción del Claro Arena.

También hubo cambios relevantes en el club Universidad de Chile. Tras cinco años en la presidencia, terminó el ciclo de Michael Clark en la concesionaria Azul Azul. Este jueves, el empresario informó también su renuncia al cargo de director con efecto inmediato, cerrando así su turbulento periodo al mando de la sociedad del equipo universitario desde que asumió en 2021.

Tim Cook da un paso al costado en Apple

Apple anunció un histórico cambio en su liderazgo: John Ternus, el jefe de hardware asumirá como nuevo CEO a partir del 1 de septiembre de 2026, reemplazando a Tim Cook, quien dejará la gerencia general tras casi 15 años al mando. El ejecutivo saliente pasará a ocupar el rol de presidente ejecutivo del directorio. Las responsabilidades de Ternus sobre hardware serán asumidas por el jefe de chips Johny Srouji, quien será nombrado chief hardware officer.

Rassmuss pone a la venta Invercap

La familia Rassmuss está vendiendo sus activos más emblemáticos. El histórico accionista del holding controlador de CAP entregó un mandato a Bank of America (BofA) para enajenar su participación en Invercap, mientras que su otro negocio -Minera Cemin- atraviesa un proceso de liquidación de activos tras sellar un acuerdo de reorganización extrajudicial exitoso.

La salida se produce en un ambiente financiero delicado. Tras tres años presidiendo la mayor productora de hierro del país -y justo en la celebración del 80° aniversario del Grupo CAP-, la partida coincide con una situación financiera crítica que derivó en que el empresario contratara al banco estadounidense para que ofertara su participación en Invercap.

Actualmente, Rassmuss Raier es el accionista mayoritario con el 39,3% del holding a través de la sociedad Inversiones Hierro Viejo SpA, participación que cotiza en torno a los US$ 120 millones. A su vez, Invercap es dueña del 43% de CAP.