Nova Andino Litio anota su primer hito en el sistema: ingresa proyecto por US$ 85 millones para suministro eléctrico en el Salar de Atacama

La infraestructura de la iniciativa contempla dos subestaciones eléctricas, líneas de transmisión y sus respectivos caminos de ingreso. Su objetivo es garantizar el suministro frente a eventuales contingencias.

La empresa conjunta entre Codelco y SQM, Nova Andino Litio, anotó la tarde de este miércoles su primero hito en el sistema medioambiental, al ingresar un proyecto de US$ 85 millones para la implementación de infraestructura de soporte para el suministro eléctrico en las operaciones de litio que posee en el Salar de Atacama.

Así, según consta en el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), la iniciativa consiste en la construcción y operación de dos nuevas subestaciones eléctricas, una línea de transmisión de 220 kV y sus respectivos caminos de ingresos, para garantizar el suministro eléctrico actual de la faena litífera frente a eventuales contingencias y cortes de suministro en el sistema eléctrico.

La necesidad del reforzamiento responde a "las simulaciones realizadas por el Coordinador Eléctrico Nacional para la zona norte del Sistema Eléctrico Nacional, las cuales identifican una alta probabilidad de congestión diurna en los corredores de 500 y 220 kV, lo que incrementa la exposición de la faena a interrupciones externas y limita su confiabilidad operativa", profundiza el proyecto.

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En este escenario, agrega, la incorporación de una nueva línea eléctrica constituye una medida necesaria para otorgar mayor resiliencia al sistema de abastecimiento de la faena y reducir su vulnerabilidad frente a fallas o desconexiones en la infraestructura existente operando a máxima capacidad.

La fecha estimada del inicio de la ejecución de la inciativa es el primer día de marzo de 2027 y se contempla que, durante la construcción del proyecto, se requerirá un máximo de 120 trabajadores.

Cabe destacar que la infraestructura del proyecto se localiza en la comuna de San Pedro de Atacama, provincia de El Loa, Región de Antofagasta, aproximadamente a 65 km al sur de la ciudad de San Pedro de Atacama.