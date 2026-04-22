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Nova Andino Litio anota su primer hito en el sistema: ingresa proyecto por US$ 85 millones para suministro eléctrico en el Salar de Atacama

La infraestructura de la iniciativa contempla dos subestaciones eléctricas, líneas de transmisión y sus respectivos caminos de ingreso. Su objetivo es garantizar el suministro frente a eventuales contingencias.

Por: Patricia Marchetti

Publicado: Miércoles 22 de abril de 2026 a las 19:51 hrs.

Litio Codelco SQM Patricia Marchetti
<p>Nova Andino Litio anota su primer hito en el sistema: ingresa proyecto por US$ 85 millones para suministro eléctrico en el Salar de Atacama</p>

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