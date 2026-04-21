“Ha manifestado su interés en aceptar la oferta”: Leonidas Vial prepara salida de Blanco y Negro en OPA de Aníbal Mosa

El prospecto de la operación aseguró que el socio de LarrainVial respaldó la oferta y, además, tomó un rol para aumentar el número de adherentes.

Durante la mañana del martes, y a tres meses de anunciar la primera Oferta Pública de Adquisición (OPA), que la declaró exitosa pese a no consolidar su poder, Aníbal Mosa inició un nuevo proceso para ser el accionista mayoritario de Blanco y Negro (ByN).

Inversiones Panitao Limitada -sociedad ligada al empresario- informó en un boletín a la Bolsa de Santiago que Mosa ofreció comprar hasta 61.186.470 acciones de la serie B que emite Blanco y Negro, que representa un 61,1% del capital.

En esta nueva oferta, el actual presidente de ByN fijó un precio de $ 162 por cada acción, representando un aumento de $ 12 con la primera OPA realizada a inicios de año.

La oferta ya cuenta con la venia de un histórico accionista de la sociedad, figura del mercado financiero local, y uno de los más importantes bloques al interior de la matriz de Colo Colo: Leonidas Vial, a través de su sociedad Rentas ST Limitada.

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Según detalló el prospecto, Vial está dispuesto a sumarse a la operación de Mosa, lo que marcaría su salida de la sociedad tras su ingreso en 2005. Además de su apoyo, el socio de LarrainVial también realizaría gestiones para procurar sumar más adherentes a la OPA.

“El oferente (Panitao) deja constancia de que Rentas ST Limitada ha manifestado su interés en aceptar la oferta a ser presentada por el oferente y vender el total de sus acciones Serie B en la sociedad”, reveló el documento.

En la misma línea, se reveló que Vial también manifestó “hacer esfuerzos razonables para que otros accionistas acepten también la oferta hasta alcanzar en conjunto un monto mínimo de 21.592.119 acciones Serie B emitidas por la sociedad y que representen el 21,592% del capital” de ByN.