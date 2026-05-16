Cuestionamientos a la gestión de Codelco y avance del plan de reactivación marcaron la semana

Esta semana Codelco se tomó las portadas y noticieros, luego que Señal DF tuviera acceso a un informe preliminar de una auditoría interna encargada por el Comité de Auditoría del directorio a la producción de la compañía en diciembre, tras una denuncia anónima.

Si bien el informe es preliminar, detectó que cerca de 20 mil toneladas en la División Chuquicamata no cumplían con las especificaciones para haber sido incorporadas como producción en diciembre, lo que implica que ésta habría sido, por lo tanto, menor a la que informó la estatal. Las toneladas extras permitieron cumplir las metas de producción de la cuprífera, pero además elevar los bonos.

La auditoría preliminar señala que quienes aprobaron esta sobredimensión de la producción autorizando la incorporación de productos no listos para ser comercializados, no consideraron los eventuales impactos y cuestionamientos de la opinión pública, afectando la imagen de Codelco.

Tras conocerse el informe, los ejecutivos de la estatal presentaron sus descargos los cuales apuntarían a que cumplieron la normativa interna que permite incluir varios tipos de materiales bajo ciertas condiciones y que no habrían incurrido en ninguna falta, al haberse puesto en consideración la excepción.

Asimismo, pusieron como ejemplo que lo mismo se había hecho en 2024 con 7 mil toneladas de polvos de Montecristo, que se declararon como producción en la División Ministro Hales, las cuales van a tardar entre 4 y 5 años en procesarse y sobre las que la compañía no hizo reparos.

El tema también tuvo repercusión política. La Comisión de Minería de la Cámara acordó una serie de oficios a Codelco y a su directorio; la creación de una Comisión Investigadora y la realización de una sesión especial para el miércoles 3 de junio.

En medio de la polémica, el presidente José Antonio Kast anunció el nombramiento de un nuevo directorio para la estatal. El economista Bernardo Fontaine asumirá la presidencia de Codelco en reemplazo de Máximo Pacheco, acompañado por Luz Granier y Alejandro Canut de Bon como nuevos integrantes de la mesa.

El ministro de Minería y Economía, Daniel Mas, afirmó que “nuestra misión es asegurar la viabilidad y eficiencia de la mayor empresa del país. Para ello, implementaremos una gestión financiera rigurosa a partir de los nuevos directores que se incorporan a la compañía”. A la vez indicó que podrían solicitar una auditoría externa en Codelco.

La frase de la semana

"Codelco corre con una mochila de plomo. Hay que alivianarla". BERNARDO FONTAINE, nuevo presidente de Codelco

Proyecto de reactivación sorteó su primera prueba

Una victoria parcial, pero que en definitiva es clave para el avance de lo que se denomina “el corazón” del proyecto de reactivación económica, logró la noche de este miércoles el gobierno en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados al obtener la aprobación de la rebaja del impuesto de Primera Categoría para las grandes empresas desde 27% a un 23%, con nueve votos a favor, del oficialismo y de Juan Marcelo Valenzuela del PDG. Además, los legisladores dieron luz verde a otro artículo relevante dentro del mismo articulado: la eliminación del impuesto a las ganancias de capital por operaciones bursátiles líquidas.

Por el contrario, en la maratónica discusión que se extendió hasta las cinco de la mañana del jueves, fueron rechazados los artículos relativos a la eliminación del Sence y el que aborda el tema de la propiedad intelectual.

Superada esa etapa clave, el proyecto pasó a la Comisión de Medio Ambiente, donde ya se comenzó a discutir y se votará en la sesión del lunes 18 de mayo, para luego ser visto por la Comisión de Trabajo. Con este timing, la expectativa del Gobierno es que el proyecto sea despachado a Sala la próxima semana, ante lo cual el titular de Hacienda, Jorge Quiroz, inició conversaciones para reponer las normas rechazadas.

Trump y Xi buscan acercamiento

El Presidente Donald Trump llegó a Beijing para la primera visita de Estado a China de un líder estadounidense en nueve años. Durante la cumbre, Trump y Xi Jinping buscaron estabilizar la relación bilateral y abrir espacios de cooperación en comercio, inversiones y tecnología.

Uno de los principales focos del viaje fue Irán. Trump aseguró que Washington y Beijing “sienten cosas muy parecidas” sobre cómo quieren que termine la guerra con Irán. “No queremos que tengan armas nucleares. Queremos que el estrecho esté abierto”, dijo Trump. Pero Xi no hizo ningún comentario inmediato sobre Irán, y los medios estatales chinos solo dijeron que los dos líderes habían hablado sobre “Medio Oriente”.

En el plano económico, Trump anunció que China acordó comprar 200 aviones Boeing, un acuerdo multimillonario que marcaría la primera adquisición de aviones comerciales fabricados en Estados Unidos por parte del país asiático en casi una década. Además, ambas delegaciones discutieron la creación de una “junta de inversiones” que se encargará de las inversiones en áreas no sensibles.

Acuerdo Chile-India

El canciller Francisco Pérez Mackenna encabezó esta semana una gira por India junto a la subsecretaria Paula Estévez, con el objetivo de atraer inversiones y avanzar en un Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA) entre ambos países. Durante la visita a Nueva Delhi y Bangalore, las autoridades sostuvieron reuniones con el ministro de Comercio indio, Piyush Goyal, y con empresarios locales.

La gira estuvo enfocada en posicionar a Chile como socio estratégico para India en sectores como cobre, litio, alimentos, vinos y energías renovables. El canciller destacó que India, con más de 1.460 millones de habitantes y una de las economías de mayor crecimiento del mundo, representa “una tierra de oportunidades” para Chile, mientras que el país asiático ve en Chile una plataforma estable para expandirse en Sudamérica.

Además, las autoridades resaltaron el fuerte crecimiento del comercio bilateral, que aumentó 44% el último año y convirtió a India en el cuarto destino de las exportaciones chilenas. El gobierno espera cerrar durante este año el acuerdo comercial con India para ampliar el acceso a mercados y diversificar la canasta exportadora chilena.

Chile y Argentina retoman integración energética

Chile y Argentina retomaron conversaciones para avanzar hacia un acuerdo de integración energética, en una señal de reactivación de la agenda bilateral entre ambos países. La ministra de Energía, Ximena Rincón, viajó a Buenos Aires junto a autoridades y representantes del sector privado para sostener reuniones enfocadas en gas natural, interconexión eléctrica y nuevas inversiones energéticas.

El objetivo es construir un marco de entendimiento que más adelante puede traducirse en un acuerdo jurídico más robusto que los actuales contratos entre privados. “Si logramos desarrollar proyectos productivos entre los dos países, se abren puertas que hoy parecen impensadas”, afirmó Rincón.

La ministra también abordó el interés que existe en el sector privado chileno por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) impulsado por Argentina. La evaluación positiva que existe sobre ese mecanismo podría abrir la puerta a discutir instrumentos similares en el contexto de un eventual acuerdo energético.

3,8 % subió en abril la inflación anual en Estados Unidos

Toesca endurece ofensiva contra Sartor

Toesca intensificó su ofensiva judicial en el caso Sartor y presentó una querella en contra de Pedro Pablo Larraín, Miguel León, Mauro Valdés, Óscar Alejandro Ebel, Michael Clark, Alfredo Harz, Rodrigo Bustamante y Juan Carlos Jorquera acusándolos de presuntos delitos vinculados a negociación incompatible y administración desleal.

Esta vez, Toesca acusó financiamientos otorgados con dinero de aportantes de sus fondos a la matriz Sartor para la adquisición del control de Azul Azul.

“El perjuicio se configura por la forma en que se dispusieron, comprometieron, concentraron y mantuvieron recursos del fondo Leasing, Táctico y Proyección en favor de sociedades relacionadas o vinculados al grupo controlador, sin resguardos equivalentes, sin garantías proporcionales y con una degradación de la posición patrimonial de los fondos”, acusó la querella.

Renuncia subsecretario de Ciencias

El gobierno de José Antonio Kast sufrió la salida de su primer subsecretario luego de que Rafael Araos renunciara al Ministerio de Ciencia por diferencias con la ministra Ximena Lincolao. Junto con él también dejaron la cartera la jefa de gabinete y la jefa jurídica.

Según distintas versiones, el quiebre se produjo por discrepancias respecto al enfoque de gestión y por la negativa de Araos a ejecutar desvinculaciones masivas dentro de la repartición. El ahora exsubsecretario incluso desmintió públicamente a la ministra, asegurando que sí existió una instrucción para diseñar un plan de despidos.

Como subsecretaria subrogante asumió Carolina Rossi, quien hasta ahora lideraba la división de Tecnología Emergente del ministerio.

Petróleo cerca de los US$ 110

El precio del petróleo volvió a dispararse y el crudo WTI superó los US$101 por barril mientras que el Brent opera por encima de los US$ 109. El alza se produjo tras nuevos enfrentamientos vinculados a Irán y crecientes riesgos sobre la apertura del estrecho de Ormuz.

El repunte del petróleo se produjo tras una nueva jornada de presión alcista en los mercados energéticos, acumulando así varios días consecutivos al alza en medio de la incertidumbre geopolítica.

En paralelo, el Presidente Donald Trump endureció nuevamente su tono frente a Irán y puso en duda la solidez de una eventual tregua. El mandatario estadounidense criticó la última propuesta iraní para frenar el conflicto calificando como “inaceptable”.

Warsh es confirmado por la Fed

Kevin Warsh fue confirmado por el Senado de Estados Unidos como nuevo presidente de la Reserva Federal (Fed). El exgobernador de la Fed y exbanquero de Morgan Stanley recibió el respaldo de la mayoría republicana y fue aprobado por 54 votos a favor y 45 en contra.

Warsh asumirá el liderazgo del banco central en medio de una inflación todavía elevada y crecientes presiones políticas desde la Casa Blanca para reducir las tasas de interés.

Paramount transmitirá el Mundial 2026

Paramount+ selló una alianza estratégica con DSports para transmitir los 104 partidos que tendrá la Copa del Mundo 2026 a realizarse en Estados Unidos, México y Canadá.

El acuerdo permitirá que los suscriptores en Chile, Argentina, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay accedan desde la plataforma de streaming a las señales DSports, DSports2 y DSports+ sin costo adicional a partir del 1 de junio.