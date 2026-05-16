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Cuestionamientos a la gestión de Codelco y avance del plan de reactivación marcaron la semana

La revelación de incumplimientos que llevaron a sobreestimar la producción agravó las críticas a la era de Máximo Pacheco en la estatal, cuya presidencia asumirá Bernardo Fontaine.

Por: Equipo DF

Publicado: Viernes 15 de mayo de 2026 a las 20:30 hrs.

<p>Cuestionamientos a la gestión de Codelco y avance del plan de reactivación marcaron la semana</p>

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