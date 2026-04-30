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Segundo piso, desempleo, Powell y los bancos centrales marcaron la agenda

En una semana de máxima tensión al interior del gobierno, comenzó a configurarse una delgada línea de separación entre quienes están o no con el ministro Quiroz.

Por: Equipo DF

Publicado: Jueves 30 de abril de 2026 a las 17:00 hrs.

<p>Segundo piso, desempleo, Powell y los bancos centrales marcaron la agenda</p>

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