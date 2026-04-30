Segundo piso, desempleo, Powell y los bancos centrales marcaron la agenda

La divulgación de oficios internos de la Dirección de Presupuestos enviados a distintos ministerios con importantes ajustes a numerosos programas en curso -entre ellos, instrucciones de descontinuar partidas en áreas como la alimentación escolar-, no solo tuvo un impacto negativo a nivel político, que tensó las relaciones con la oposición en pleno debate del plan de reconstrucción del Presidente Kast en el Congreso, sino que además tuvo repercusiones al interior del propio oficialismo.

A casi una semana del episodio, el revuelo posterior puso el foco en la cadena de acciones tras el oficio –cuya relevancia fue matizada en los días posteriores desde Hacienda- y también en el propio diseño de las comunicaciones y coordinación de la administración Kast.

El nivel de tensión lo dejó en evidencia el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, quien tras evidenciar su molestia por la difusión de oficios para la elaboración del Presupuesto 2027, apuntó a “errores comunicacionales que se tienen que corregir”, llamando directamente al Segundo Piso de La Moneda, a “tomar las riendas para que no se vuelva a repetir”. El “llamado al orden” del timonel del partido eje del gobierno apuntó directamente al papel del equipo de asesores que lidera Alejandro Irarrázaval y su relación con las distintas carteras. “Para la coordinación entre ministerios está el Segundo Piso, y ahí tenemos un problema”, sentenció, insistiendo en que “esperamos que a partir de este episodio, se prevean estas situaciones y se paren a tiempo”, posición que es ampliamente compartida en Chile Vamos.

Las críticas del senador republicano al manejo de un hombre de la máxima confianza de Kast, fue vista como un riesgo de fisura en el entorno más cercano al Presidente. Además, el ruido interno se trasladó al plano de la gestión política, donde muchos analistas ven, por un lado, un alineamiento entre el Segundo Piso y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz -respaldando el sello técnico y frontal de este último- y, por otro, a la conducción liderada por el titular de Interior, Claudio Alvarado, en dupla con el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot. Diferencias de estilo que se expresaron en la búsqueda de apoyos en el Congreso al plan de reconstrucción, y que tiene precedentes en visiones encontradas en relación al manejo de la brusca alza de los combustibles, que repercutió negativamente en la aprobación de Kast en las encuestas.

Pero los ruidos al interior del gabinete no cesaron en las vísperas del fin de semana largo. En medio de la controversia por los recortes presupuestarios, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, elevó su rechazo a la imposición de ajustes en su cartera con una dura embestida contra el titular de Hacienda. “Yo tengo un solo jefe. Se llama José Antonio Kast”, sentenció este jueves en entrevista con Radio Infinita, enfatizado que “el ministro Quiroz es un ministro más, entre muchos de los que hay”.

La frase de la semana

" Yo llamaría al Segundo Piso que tomara las riendas de esas correcciones, precisamente para que no se vuelvan a repetir". ARTURO SQUELLA, senador y presidente del Partido Republicano

Decepciona la desocupación

Una mala noticia se conoció este miércoles, cuando el INE informó que la tasa de desocupación nacional alcanzó a 8,9% en el trimestre enero-marzo. La cifra representa un alza de dos décimas, que se explica porque el crecimiento de la fuerza de trabajo (0,7%) superó al de las personas ocupadas (0,5%), mientras que los desocupados aumentaron 3,3%.

El dato más llamativo del informe corresponde a la desocupación femenina, que llegó a 10%, subiendo cinco décimas en términos interanuales.

Banco Central sube la alerta

El Banco Central acordó de manera unánime mantener la tasa de política monetaria en 4,5%, aunque elevó su nivel de alerta por el conflicto bélico en Medio Oriente. “Ha sido más adverso que el considerado en el escenario central del Informe de Política Monetaria (IPoM) de marzo”, declaró en un comunicado.

El ente emisor advirtió además que las proyecciones de inflación de corto plazo en Chile han aumentad.

En ese contexto de mayor incertidumbre, el Consejo señaló que la evolución de la tasa se irá evaluando reunión a reunión, abriendo la puerta a eventuales ajustes. Ese tono más cauteloso llevó al mercado a comenzar a considerar la posibilidad de un alza futura.

Powell no se va

La Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo su tasa en el rango de 3,5%-3,75%, en la última reunión presidida por Jerome Powell como titular del organismo. “Los acontecimientos en Medio Oriente están contribuyendo a un alto nivel de incertidumbre sobre las perspectivas económicas”, informó la institución en un comunicado.

El elemento más relevante de la jornada fue el anuncio de Powell de que permanecerá en la Fed como gobernador. Al ser consultado sobre si esta decisión se puede entender como una forma de contrapeso ante la influencia de Trump en la Reserva Federal señaló: “Sí, eso es realmente lo que está impulsando esto”, aunque señaló que su intención no es ser un “disidente de alto perfil”.

Si se cuenta a Kevin Warsh, pronto a ser confirmado como sucesor de Powell, el Presidente Donald Trump tendría en total a tres de siete personas designadas en la junta directiva, con los gobernadores Christopher Waller y Michelle Bowman.

8,9 % fue la tasa de desempleo en enero-marzo, cifra que involucró un alza de dos décimas en 12 meses.

Banco de Inglaterra opta por la cautela

El Banco de Inglaterra decidió mantener los tipos de interés sin cambios en abril, en torno al 3,75%, en línea con lo esperado por el mercado. La decisión refleja la cautela del organismo frente a un escenario de alta incertidumbre, marcado por el impacto del conflicto en Medio Oriente sobre los precios de la energía y, por ende, sobre la inflación.

Al interior del comité, la votación mostró a ocho miembros a favor por mantener las tasas, pero surgió una postura más dura frente a la inflación, que incluso defendió la posibilidad de subirlas. Esto responde al temor de que el alza de costos energéticos termine trasladándose a salarios y precios, generando un rebrote inflacionario más persistente en la economía británica.

BCE deja las tasas en 2%

El Banco Central Europeo también decidió mantener sus tasas de interés sin cambios, dejando el tipo de depósito en torno al 2%, en línea con lo esperado por el mercado. La institución optó por una postura cautelosa mientras evalúa el impacto económico de la guerra en Irán, que ha elevado significativamente la incertidumbre global.

En su análisis, el BCE advirtió que el conflicto está presionando al alza la inflación, principalmente a través del aumento en los precios de la energía. Al mismo tiempo, este shock externo representa un riesgo para el crecimiento económico de la eurozona, generando un escenario complejo. Frente a este contexto, el organismo reiteró que seguirá actuando “reunión a reunión”, sin comprometer una trayectoria clara de tasas.

Brent se dispara sobre US$ 120

Donald Trump confirmó que Estados Unidos mantendrá el bloqueo naval sobre Irán hasta que el país persa acepte negociar en torno a su programa nuclear, descartando así la propuesta de Teherán de desbloquear el estrecho de Ormuz, como paso previo a cualquier conversación.

La declaración desató una fuerte reacción en los mercados energéticos. El petróleo Brent subió más de 10% tras el cierre de la sesión del miércoles, alcanzando los US$ 122 el barril, su nivel más alto desde 2022. Durante la jornada ya se había registrado un alza de 6%, acumulando así un salto total de doble dígito en el día.

El jueves el petróleo volvió a dispararse al inicio de la jornada llegando a los US$ 125 el brent, sus máximos desde la guerra, ante el temor a una reanudación de los ataques militares de EEUU a Irán. Con el paso de la sesión fue borrando las alzas para situarse en US$ 114. El mercado respira con las noticias sobre el intento de EEUU de formar una coalición internacional que permita reabrir el Estrecho de Ormuz.

LATAM y Gol bajo la lupa

El regulador de libre competencia de Brasil, el CADE, abrió un procedimiento administrativo para investigar a LATAM Airlines y Gol por una eventual fijación o coordinación de precios en el mercado doméstico de pasajeros. La indagatoria no es nueva: se origina en una investigación iniciada en 2023 por la Superintendencia del organismo.

Según el regulador, el uso de análisis de datos avanzados permitió detectar un patrón persistente de interdependencia en los precios entre ambas aerolíneas, particularmente en rutas clave como São Paulo–Río de Janeiro. Si bien este comportamiento puede darse en mercados competitivos, el CADE advirtió que requiere un análisis más profundo en un contexto de alta concentración y uso de herramientas automatizadas de fijación de tarifas.

Tanto Latam como Gol rechazaron las acusaciones. La firma chilena negó “categóricamente” cualquier conducta contraria a la libre competencia, mientras que Gol aseguró haber entregado toda la información requerida y reafirmó su compromiso con la libre competencia.

Blanco y Negro y Azul Azul redefinen directorio

La concesionaria Blanco y Negro, que administra a Colo-Colo, y Azul Azul que hace lo propio en la Universidad de Chile, definieron esta semana sus nuevos directorios.

Blanco y Negro, definió su nuevo directorio para los próximos tres años en una junta de accionistas marcada por un fuerte reordenamiento interno. La principal novedad fue la incorporación de los exministros Jaime Pizarro y Nicolás Monckeberg, quienes se suman a la mesa en medio de un proceso de cambios impulsado por el actual presidente, Aníbal Mosa.

El punto clave de la jornada fue la ausencia total del bloque opositor Vial-Ruiz Tagle, cuyos representantes no participaron ni presentaron candidatos, lo que en la práctica selló su salida del directorio. Este movimiento se da en paralelo al interés de ese grupo por desprenderse de su participación accionaria, en el contexto de la OPA que lidera Mosa. Con este escenario, Mosa queda con mayor control sobre la mesa directiva, consolidando una nueva etapa en la gobernanza de la concesionaria.

En tanto, Azul Azul, definió su nuevo directorio en una junta de accionistas marcada por la reciente salida de Michael Clark de la presidencia y del directorio. Cecilia Pérez, quien se desempeñaba como vicepresidenta durante la era Clark, se convirtió en la nueva presidenta con nueve votos a favor y dos abstenciones, posicionándose como la primera mujer en liderar un club de Primera División en Chile. En tanto, el exsenador socialista José Miguel Insulza se incorporó al directorio impulsado por el accionista José Ramón Correa.

El nuevo directorio quedó compuesto por representantes de distintas series accionarias. Por la Serie A continúan Héctor Humeres y Andrés Weintraub, mientras que por la Serie B quedaron Cecilia Pérez, Cristián Aubert, Juan Francisco Aylwin, Roberto Nahum, Miguel Berr, Aldo Marín, José Ramón Correa, José Miguel Insulza y Pablo Silva.

ENAP entregará 70% de utilidades al Estado

En la junta de accionistas de ENAP, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció que el 70% de las utilidades históricas de la petrolera estatal en 2025 (US$ 848 millones), el doble del año anterior, irán al Estado. El ministro destacó que los resultados están influidos en parte por el diferencial entre el petróleo crudo y los combustibles refinados, conocido técnicamente como el "crack", y exigió que esas ganancias no se malgasten.

Quiroz también expresó preocupación por un alza sostenida de costos estructurales de aproximadamente US$ 300 millones anuales en los últimos cuatro años, y puso una nota de cautela sobre el plan de inversiones de US$ 4.000 millones, señalando que el gobierno analizará en detalle si vale la pena seguir adelante con él.

La junta también estuvo marcada por una denuncia de la ministra de Energía, Ximena Rincón, quien alertó sobre irregularidades ambientales graves en la empresa. Según fuentes de ENAP, se trataría de una presunta manipulación de datos entregados a la Superintendencia de Medio Ambiente sobre los niveles de contaminantes en la refinería Aconcagua. El directorio ya está ejerciendo acciones legales y tiene un plazo de 15 días para entregar un informe al respecto.