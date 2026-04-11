Arremetida del gobierno para recuperar la agenda, alto al fuego en Medio Oriente y dudas sobre Codelco, marcaron la semana

Al cierre de su vertiginoso primer mes, la administración Kast se jugó por asegurar la viabilidad del proyecto de reactivación económica.

La semana que cerró el primer mes de la era Kast estuvo marcada por el despliegue de su gobierno por recuperar la agenda luego de los días complejos vividos tras el “bencinazo” que traspasó a los usuarios la escalada de los precios internacionales del petróleo por la guerra en Medio Oriente.

El foco se concentró en el proyecto misceláneo de reconstrucción, donde los esfuerzos del titular de Hacienda, Jorge Quiroz, estuvieron puestos en impulsar el emblemático proyecto de "reconstrucción nacional", ley miscelánea que considera cerca de 45 medidas para reactivar la economía con rebajas de impuestos, cambios en la institucionalidad ambiental, incentivos a la inversión y subsidios a la contratación, entre otros. Y aunque el propósito inicial era ingresar el proyecto al Congreso a inicios de este mes, finalmente se optó por aplazar el trámite para buscar un acuerdo amplio que involucre no solo a los partidos del oficialismo, sino también de la oposición, especialmente la DC y el socialismo democrático. Esa hoja de ruta avanzó ayer viernes con la presentación del proyecto de ley misceláneo de reactivación económica –como se denomina ahora- a diputados y senadores del oficialismo integrantes de la comisión de Hacienda, oportunidad en la cual Quiroz se mostró disponible a incorporar algunos cambios buscando alcanzar apoyos transversales que aumenten su viabilidad en Cámara, donde necesita 78 votos para ser aprobada.

La contraofensiva desde Hacienda en los últimos días incluyó el esperado paquete de cambios normativos para reducir los precios de las viviendas, que considera reformas a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción que permitirán aumentar la densidad constructiva para edificios habitacionales -como es el caso de las normas que rigen los conjuntos armónicos-, sumado a disposiciones como extender la vigencia de los permisos de edificación. Estas iniciativas se conjugarán con otras medidas del proyecto misceláneo, como la suspensión por un año de la aplicación del IVA a la vivienda y la extensión del beneficio tributario del DFL-2 a tres o más propiedades, con un tope de 90 m2. Luego, el secretario de Estado informó un plan para vender propiedades fiscales -enfatizó que existen unos 1.200 inmuebles mal utilizados o abandonados- cuya enajenación podría aportar hasta US$ 300 millones que se utilizarán para recomponer los fondos soberanos.

La ministra Ximena Rincón hizo lo propio en energía, anunciando un proyecto de ley para saldar la deuda con las distribuidoras –que bordea los US$ 900 millones- y otra iniciativa para normalizar las tarifas, además de corregir distorsiones en los Pequeños Medios de Generación Distribuida y modernizar la SEC.

La primera gira internacional de Kast

El Presidente José Antonio Kast realizó su primera gira internacional, viajando a Buenos Aires junto a una comitiva que incluyó al canciller Francisco Pérez Mackenna, la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert y al ministro de Obras Públicas, Martín Arrau. La visita tuvo como actividad central una reunión bilateral con el Presidente Javier Milei en la Casa Rosada, donde ambos mandatarios instruyeron a sus cancilleres avanzar en una agenda conjunta orientada a fortalecer las inversiones recíprocas, ampliar el comercio bilateral, profundizar la integración energética y minera, y modernizar los pasos fronterizos. Como prioridad estratégica, destacaron el impulso al corredor bioceánico. En seguridad, coincidieron en reforzar el intercambio de información y buenas prácticas. La visita también estuvo marcada por el respaldo formal de Chile a la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y el caso Apablaza, respecto del cual Argentina comprometió gestiones concretas para capturar y extraditar al exlíder del FPMR.

La frase de la semana

" La situación de Codelco es bien compleja y la estamos monitoreando desde Minería y Hacienda. Vamos a asistir con una mirada muy crítica de la gestión a la próxima junta de accionistas". Daniel Mas, biministro de Economía y Energía.

Los primeros efectos del petróleo en el IPC

El alza histórica en el precio de las bencinas, empujada por la guerra en Medio Oriente, se dejó sentir en marzo con un IPC que subió 1% en un avance levemente más alto que lo esperado, con lo cual la inflación anual se aceleró de 2,4% a 2,8%. Pero el propio ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, advirtió que “todavía no vemos el efecto final de la subida de la gasolina”, por lo cual el mercado anticipa el mayor efecto inflacionario para el balance de abril, mes para el cual el mercado anticipa un alza más pronunciada entre 1,3% y 1,7%, lo que le abriría la puerta a alcanzar el 4% anual.

En este escenario, los analistas estiman que el Banco Central mantendrá la tasa de política monetaria en su nivel de 4,5% durante este año.

Un frágil alto al fuego

A menos de dos horas de que expirara el ultimátum impuesto por Donald Trump para reabrir el estrecho de Ormuz, Estados Unidos e Irán lograron acordar un alto el fuego por dos semanas, condicionado a una reapertura “inmediata y segura” de esta vía clave para el comercio global de petróleo. Sin embargo, en la práctica el paso sigue restringido, en medio de divergencias sobre las condiciones de tránsito y control en la zona. El anuncio tuvo un impacto inmediato en los mercados: las bolsas europeas subieron cerca de 4%, mientras el precio del crudo Brent cayó alrededor de 13%, ubicándose bajo los US$95 por barril, reflejando un alivio frente al riesgo de una escalada mayor en Medio Oriente.

Israel señaló que respalda la tregua, aunque advirtió que esta no se extiende al Líbano, que volvió a ser blanco de ataques.

Pese al cese temporal, el tono se mantiene duro: Trump advirtió que retomará las ofensivas si Irán no cumple, mientras Teherán aseguró que mantiene “la mano en el gatillo” y que responderá con fuerza ante cualquier provocación.

EEUU pierde impulso

La economía estadounidense alcanzó un 2,1% en 2025, por debajo del 2,8% anotado en 2024 y del 2,9% de 2023. Aunque el segundo y tercer trimestre mostraron expansiones sólidas de 3,8% y 4,4% respectivamente, el cuarto trimestre apenas avanzó 0,5%, arrastrado principalmente por el cierre de la administración federal. En ese último período, el gasto público cayó 5,6% y las exportaciones se contrajeron hasta marcar un 3,2%, mientras el gasto federal retrocedió a 16,6%. Por el lado positivo, los servicios privados crecieron 2,3, y en el caso de las utilidades corporativas, los beneficios se incrementaron en US$246.900 millones, versus los US$175.600 millones del trimestre previo. En materia de precios, el índice de Gasto en Consumo Personal (PCE) subió 2,9%.

Codelco bajo presión

Una dura crítica a la gestión de Codelco formuló el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, quien calificó la situación de la estatal como "compleja", y anunció que el Gobierno llegará con una mirada exigente a la junta de accionistas del 20 de abril. Entre los principales cuestionamientos, apuntó a los sobrecostos en proyectos estructurales como Rajo Inca y Chuquicamata subterráneo, donde los montos comprometidos habrían superado varias veces lo presupuestado. Además, puso en duda la solidez de los resultados financieros, señalando que las utilidades de 2025 se explican en parte por efectos contables asociados a la valorización de una participación en el negocio del litio, y no por el desempeño real del cobre. El secretario de Estado también advirtió sobre el deterioro financiero de largo plazo: entre 2022 y 2025, Codelco transfirió cerca de US$7.000 millones al Estado, pero su deuda creció en US$8.700 millones, dinámica que calificó como insostenible.

1 % fue el IPC del mes de marzo.

Primer mes de Kast rompe récord de inversión en el SEIA

El primer mes del gobierno de José Antonio Kast marcó un récord histórico en inversión ingresada al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), alcanzando cerca de US$19.600 millones en proyectos, pese a registrar solo 35 iniciativas.

El impulso provino principalmente del sector minero, con megaproyectos liderados por empresas como BHP con un proyecto de US$5.150 y Freeport-McMoRan con un desembolso estimado en US$ 7.500.

El monto supera en 530% la cifra acumulada durante el mismo periodo del inicio del gobierno de Gabriel Boric, con US$ 3.111 millones.

Quiebre en Morales y Besa

La renuncia de Guillermo Morales y Eugenio Besa remeció al mundo legal tras dejar, de forma indeclinable, el estudio Morales & Besa que fundaron hace 34 años. La decisión se concretó el 6 de abril y tomó por sorpresa al resto de los socios, marcando el cierre de un ciclo histórico en la firma. La salida se venía gestando hace meses, en medio de tensiones internas vinculadas a su continuidad más allá de la edad de retiro establecida. Aunque existía disposición a negociar una transición, los fundadores optaron por seguir ejerciendo de manera independiente, lo que terminó por consolidar el quiebre dentro del estudio. El impacto no se limitó a la salida de ambos fundadores: varios abogados de sus equipos también renunciaron y algunos clientes decidieron acompañarlos en su nuevo proyecto. Esto obligó a la firma a activar medidas para dar estabilidad, mientras la nueva generación asume el control del bufete.

BancoEstado apuesta por gratuidad

El presidente del BancoEstado, Mario Farren anunció la eliminación del cobro de $300 por transferencias desde Cuenta RUT hacia otros bancos, medida que entrará en vigencia el 15 de abril. La iniciativa forma parte de una estrategia para impulsar la gratuidad en los pagos digitales y fortalecer su posición en el ecosistema financiero.

Los clientes realizan más de 28 millones de transferencias mensuales, cifra que creció 32% en 2025. Bajo el esquema anterior, este cobro generaba ingresos estimados por sobre los $8.400 millones.

Elecmetal acelera su expansión global

ME Elecmetal (ligada al Grupo DF) inaugurará una nueva planta de bolas de molienda en Indonesia la próxima semana en un hito clave en su estrategia de expansión en Asia. En el marco de su junta de accionistas, el presidente de la firma, Baltazar Sánchez, también destacó el desempeño en 2025, en un contexto global desafiante: el resultado operacional creció un 11,3%, alcanzando los $101.996 millones, reflejando el buen momento de su negocio metalúrgico.

En paralelo, la empresa celebró un hito tecnológico: la utilización de piezas fabricadas por su filial en EEUU. en la misión Artemis II de la NASA, estructuras que soportaron el transporte del cohete en un sistema que moviliza hasta 8.165 toneladas.

Amazon avanza en Chile

El Segundo Tribunal Ambiental rechazó una reclamación presentada contra el data center que Amazon proyecta en Huechuraba, confirmando la validez de su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) permitiendo que la iniciativa avance. El proyecto contempla una inversión de US$205 millones y marca un nuevo paso en la expansión de infraestructura digital en Chile.

La reclamación apuntaba a un eventual fraccionamiento del proyecto, al no haberse evaluado junto a una línea de alta tensión asociada. Sin embargo, el tribunal concluyó que no existe interdependencia funcional entre ambas iniciativas, por lo que no corresponde una evaluación conjunta de impactos ambientales. El data center tendrá una vida útil de 30 años y contará con 21.350 m² construidos.

Engie abandonó Acera

Engie anunció su renuncia a la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (Acera), transformándose en el tercero de los cuatro generadores con la mayor capacidad instalada en Chile en abandonar el gremio. Esto, tras la salida de Enel y Colbún, quedando solo AES Andes.

La firma francesa explicó que la decisión responde a una evaluación estratégica, concluyendo que “la composición actual de la asociación no representa adecuadamente nuestra visión de mercado”. Además, apuntó a un contexto de alta atomización gremial, con múltiples asociaciones y agendas superpuestas en la industria.

Telefónica sale de México

Telefónica acordó la venta del 100% de sus operaciones en México por US$450 millones al consorcio Melisa Acquisition, integrado por Oxio Inc. y Newfoundland Capital Management. La transacción incluye las sociedades Pegaso PCS y Celular de Telefonía, que conforman Telefónica México, y está sujeta a aprobaciones regulatorias. La operación se enmarca en la estrategia de la compañía española de reducir su exposición en América Latina y concentrarse en sus mercados clave, principalmente Europa y Brasil. Este plan de desinversiones ha implicado la venta de activos en países como Chile, Argentina, Colombia, Perú y Ecuador en los últimos años.