Ganadores y perdedores: las acciones que mueven los resultados del IPSA en el arranque de 2026

Las firmas del IPSA ya comenzaron a entregar los resultados del primer trimestre de 2026. Foto: Julio Castro.

Las corredoras locales coinciden en que SQM será el sostén del crecimiento. En total, el IPSA tendrá la utilidad acumulada de 12 meses más alta de los últimos tres años.

Para las empresas que cotizan en bolsa, la temporada de resultados es una prueba de fuego donde no solo deben transparentar la salud financiera de sus cuentas, sino también someterse al escrutinio del mercado una vez que sus cifras están sobre la mesa.

Fue el pasado martes que las firmas del IPSA comenzaron a entregar los resultados del primer trimestre de 2026, con Embotelladora Andina dando el puntapié inicial. Le siguieron Colbún, Enel y Engie, entre otras, en un proceso que se extenderá hasta finales de mayo.

Como es habitual, los analistas ya tienen sus proyecciones para el cierre del período. Según los estrategas compilados de Bloomberg, serán 13 las empresas con avances en su última línea y 10 las que retrocederán.

El principal impulso vendría de la minería, con SQM liderando, seguido de los centros comerciales, los servicios públicos liderados y Latam Airlines.

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Ganancias acumuladas récord

Para los 27 integrantes del IPSA que cubre Credicorp —que representan el 96% de la ponderación del índice— el equipo de investigación liderado por Rodrigo Godoy proyectó ingresos y EBITDA creciendo un 2,9% y 1,7% interanual, respectivamente. La utilidad neta disminuiría un 13,2%.

Por su lado, Bice Inversiones, con una metodología de suma ponderada por capitalización bursátil, es más optimista. "Esperamos un sólido crecimiento del EBITDA de 31% interanual y de las utilidades de 23% interanual, respectivamente".

Según las estimaciones del banco ligado a la familia Matte, el primer trimestre alcanzará la cifra de utilidad neta acumulada de 12 meses más alta de los últimos tres años, llegando a aproximadamente $222.100 millones.

Con todo, advierten que el crecimiento es frágil sin el aporte minero. "Como nota de cautela, si se excluye a SQM (16% del índice IPSA), las utilidades ponderadas se mantendrían estables interanual, lo que confirma que será un crecimiento más impulsado por sectores específicos que por el contexto económico general", escribió el head de equity research en Bice, Aldo Morales.

La estrella del 2026

Para SQM, ambas corredoras anticipan un salto extraordinario en resultados: Bice proyecta un EBITDA de US$ 806 millones (124% interanual) y Credicorp estima US$ 723 millones (101% interanual). Mientras que el mercado, en promedio, estima un alza de 153% en su utilidad.

¿El motor? Precios del litio en torno a US$16.000-18.000 por tonelada, volúmenes récord para un primer trimestre y una contribución positiva del negocio de yodo y fertilizantes.

"La mayoría de estos sectores ha mostrado dinámicas positivas de forma consistente en trimestres recientes, a excepción de las materias primas, dado que la recuperación del precio del litio ha sido más rápida de lo esperado. En este caso, observamos un punto de inflexión a fines de 2025, sentando las bases para una recuperación total en los primeros meses de 2026", apuntó en su informe Bice Inversiones.

Las positivas proyecciones para la minera no metálica ya se reflejan en bolsa. En medio del conflicto en Medio Oriente se ha convertido en un activo refugio y en el pilar de la bolsa local. El precio de su acción escaló un 10% durante abril.

CAP también figura entre los ganadores. La recuperación de sus volúmenes tras las contingencias que afectaron a Los Colorados en 2025 y precios del mineral de hierro estables en torno a US$100 por tonelada explican que Bice y Credicorp proyecten un EBITDA que supera el 37% de crecimiento interanual.

Lo más destacable es que la firma, tras tres años con pérdidas, volvería a reportar utilidades positivas.

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Sobrevolando los vientos en contra

Latam Airlines cerrará el cuadro como uno de los mayores aportantes al crecimiento del índice. La cobertura de combustible amortiguará el alza del precio del jet fuel, permitiendo que los costos unitarios crezcan en menor medida. Bice proyecta un EBITDA de US$1.137 millones y una utilidad neta de US$ 458 millones, un alza de 29% interanual, sostenida por factores de ocupación superiores y un aumento en los asientos por kilómetro ofrecidos.

"Pese al alza de 18,4% en el costo spot del combustible, esperamos que Latam reporte solo un 1% de aumento en costos unitarios gracias a la cobertura progresiva de sus necesidades de jet fuel", destacó el equipo de Bice Inversiones.

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Resultados mixtos en centros comerciales

Godoy, de Credicorp, comentó que para los centros comerciales ven un crecimiento resiliente de ingresos pese a la presión de corto plazo sobre rentas variables, en un contexto de turismo y consumo más débiles.

Parque Arauco será el nombre de mayor dinamismo. La consolidación de PAK East en Chile y Minka en Perú explican un crecimiento del EBITDA proyectado cercano al 18% interanual, con márgenes que se aproximarían al 71%.

En el caso de MallPlaza, la filial de Falabella, enfrentará un trimestre con más ruido por los costos de su proceso de reestructuración y el impuesto temporal al patrimonio corporativo en Colombia. Pese a eso, ambas corredoras destacan que sus fundamentos operacionales se mantienen intactos.

Los rezagados: bancos

Luego de ser uno de los motores del 2025, la expansión se normaliza para el sector bancario.

El denominador común de las caídas fue la menor inflación en UF registrada entre enero y marzo que comprimió el ingreso por reajustabilidad. Con todo, el impacto no fue parejo. Mientras algunos bancos lograron compensar con menores gastos operacionales y mejores resultados por trading, otros acusaron el golpe con mayor fuerza.

"BCI y Santander fueron las sorpresas positivas del trimestre. En contraste, Itaú fue el más rezagado, con un ingreso operacional particularmente débil. La atención del mercado se ha desplazado hacia el segundo trimestre, cuando esperamos un repunte relevante de utilidades en el sector, dada la mayor inflación del período. Bajo este escenario, Banco de Chile, Santander y BCI serían los principales beneficiados", señaló Godoy.